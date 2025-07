Hansemerkur richtet sich auf europäisches Wachstum aus

28.7.2025

Die Hansemerkur Holding AG hat eine neue Rechtsform. Mit dem Eintrag in das Handelsregister zum 24. Juli 2025 ist der Versicherer in eine Aktiengesellschaft nach europäischem Recht (Societas Europaea, kurz SE) übergegangen. Dies berichten die Hamburger am Montag in einer Pressemitteilung.

Der Formwechsel stehe im Zeichen der Internationalisierung, heißt es zur Begründung. Die Hansemerkur vollziehe diesen Schritt im Jahr ihres 150. Firmenjubiläums und bringe damit zum Ausdruck, wie sie sich auf die Zukunft ausrichte – auf künftiges internationales Wachstum.

Eberhard Sautter (Bild: Hansemerkur)

„Mit der neuen Rechtsform der SE forcieren die Hansemerkur Holding und ihre Tochtergesellschaften die europaweite Ausdehnung ihrer Geschäftsaktivitäten und den angestrebten Wachstumskurs auf dem europäischen Versicherungsmarkt“, wird Vorstandsvorsitzender Eberhard Sautter zitiert.

„Dies gilt im Schwerpunkt für den Bereich der Reiseversicherungen. Nachdem wir hier in unserem Kernmarkt Deutschland die Marktführerschaft erreicht haben, sehen wir Potenzial für künftiges Wachstum auf internationaler Ebene, vor allem in der EU“, so Sauter. Ferner gebe es im europäischen Wirtschaftsraum eine höhere Vertrautheit mit der Rechtsform SE als mit der deutschen AG.

Der Unternehmenssitz sei weiterhin Hamburg. Auch die Besetzung der Gremien Vorstand und Aufsichtsrat bleibe unverändert. Auf die Beziehungen zu Kunden, Mitarbeitern, Geschäfts- und Vertriebspartnern sowie Dienstleistern habe der Wechsel keine Auswirkungen, wird berichtet.