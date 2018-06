Gothaer mit neuem Leiter Exklusivvertrieb

21.6.2018

Thomas Berg (57) übernimmt zum 1. Juli die Leitung des Exklusivvertriebs beim Gothaer-Konzern. Er soll den Exklusivvertrieb gemeinsam mit Steffen Schording, dem Leiter der zentralen Vertriebsfunktionen, weiter festigen und ausbauen, heißt es in einer Unternehmensmitteilung von Donnerstagmorgen.

Berg steht seit über drei Jahrzehnten in Diensten der Gothaer beziehungsweise mittlerweile integrierter früherer Gesellschaften. So war der gelernte Versicherungskaufmann in verschiedenen Führungspositionen für die Berlin-Kölnische und die Asstel Versicherungen tätig, bevor er kurz nach der Jahrtausendwende Abteilungsleiter der Betriebsorganisation im Gothaer-Konzern wurde. Seit 2005 fungiert er dort als Leiter Vertriebsmanagement.

Thomas Berg (Bild: Gothaer)

Berg folgt auf Michael Nicolai (58), der die Ausschließlichkeits-Organisation der Gothaer seit fast zwei Jahrzehnten „mit großem Engagement mitgestaltet“ hat, so Vertriebsvorstand Oliver Brüß in einer Unternehmensmitteilung am Donnerstagmorgen. Nicolai könne die Leitungsfunktion aus gesundheitlichen Gründen bis auf Weiteres nicht mehr ausüben, heißt es weiter.