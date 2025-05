GGW bringt mit Branchenveteran neue Dynamik ins D&O-Segment

15.5.2025 – Laut einem Medienbericht plant GGW, eine neue Tochtergesellschaft zu gründen. Leiten soll sie Michael Hendricks, Sohn des D&O-Pioniers Michael Hendricks. Dieser ist mittlerweile als Berater tätig und soll in dieser Funktion von Howden zu GGW wechseln.

Die GGW Group GmbH will künftig stärker in den Bereich Financial Lines einsteigen – Versicherungen, die Führungskräfte und Unternehmen vor finanziellen Folgen etwa von Haftungsklagen oder Vertragsstreitigkeiten schützen.

Wie der Branchendienst Versicherungsmonitor am Dienstag berichtet, plant GGW, das Geschäft mit D&O-, Rechtsschutz- sowie Warranty-&-Indemnity-Policen (Absicherung finanzieller Risiken bei Firmenübernahmen) in einer eigenen Tochtergesellschaft zu bündeln. Diese soll den Namen Hendricks GmbH tragen.

Michael Hendricks (Bild: Howden)

Der Informationsdienst beruft sich auf Branchenkreise. Eine Stellungnahme von GGW lag bis Redaktionsschluss nicht vor.

Prominenter Name in der D&O-Versicherung

Aufhorchen lässt der Name Hendricks GmbH, denn eine solche existiert bereits unter dem Dach der Howden Group. Gegründet wurde das Unternehmen 1994 von Michael Hendricks unter dem Namen Hendricks D&O Insurance Brokers. Der heute 70-jährige Anwalt leitete die Firma fast 27 Jahre lang als CEO, war zuletzt jedoch nur noch beratend für Howden tätig.

Zwei Unternehmen mit identischem Namen sind rechtlich nicht zulässig, weshalb eine Umfirmierung oder ein unterscheidender Zusatz bei der GGW-Tochter wahrscheinlich ist.

Der Versicherungsmonitor wertet den Schritt als Kampfansage. Unter Hendricks wuchs der Makler zum deutschen Marktführer im Financial-Lines-Segment.

Michael Hendricks soll Leitung der GGW-Tochter übernehmen

Laut Versicherungsmonitor konnten sich Hendricks und der aktuelle CEO Marcel Braun, der dem Unternehmen seit 2022 vorsteht (VersicherungsJournal 13.1.2022), nicht auf eine Verlängerung seines Beratervertrages einigen. Und so wolle er Howden in Richtung GGW verlassen, um dort beratend tätig zu sein.

Ab dem 1. Januar 2026 soll ein neuer CEO die Leitung der neuen GGW-Tochter übernehmen – ebenfalls Michael Hendricks. Dabei handle es sich allerdings nicht um den D&O-Pionier selbst, sondern um seinen 39-jährigen Sohn.

Howden verabschiedet Hendricks auf Linkedin

Dass Michael Hendricks Senior das Howden-Team verlassen wird, bestätigte die Hendricks GmbH mittlerweile auf Linkedin.

„Michael Hendricks hat das Unternehmen über Jahrzehnte maßgeblich geprägt. Seine unternehmerische Weitsicht, Fachkompetenz – insbesondere im Bereich D&O – und sein Engagement haben entscheidend dazu beigetragen, unsere Position als führender Anbieter von Financial Lines in Deutschland aufzubauen“, schreibt die Hendricks GmbH unter dem Dach von Howden.

Das D&O-Segment gilt als besonders umkämpft – nicht zuletzt wegen deutlich gestiegener Schadenfälle und -kosten. Bei Insolvenzen gehen immer mehr Unternehmen juristisch gegen ihre Vorstände vor, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) berichtet hatte (23.10.2023). Die Folge: Steigende Nachfrage trifft auf knapper werdende Kapazitäten.