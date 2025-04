Generationswechsel im Vorstand der Alten Oldenburger

8.4.2025 – Die Alte Oldenburger Krankenversicherungsgruppe bekommt eine neue Unternehmensspitze. Bei dem aus zwei Gesellschaften bestehenden PKV-Anbieter unter dem Dach der VGH übernimmt der bisherige Co-Vorstand das Ruder. Er arbeitet zukünftig direkt mit Stefan Stührmann zusammen, der als Leiter der IT-Anwendungsintegration Projekte zur Digitalisierung und Optimierung des Versicherungsbetriebs verantwortet.

Manfred Schnieders (63) verlässt die Alte Oldenburger und geht zum 30. Juni in den Ruhestand. Zu seinem Nachfolger als Vorstandschef haben die Aufsichtsräte unter dem Vorsitz von Dr. Ulrich Knemeyer das bisherige zweite Vorstandsmitglied Dr. Dietrich Vieregge (50) bestellt (VersicherungsJournal 1.8.2017).

Der scheidende Vorstandsvorsitzende Schnieders war vor 13 Jahren zu dem Versicherer gekommen und im Vorstand zunächst für die IT und das Vertriebsressort zuständig. Ein Jahr später wurde er zum Vorstandsvorsitzenden ernannt und verantwortete in diesem Amt auch die Kapitalanlage und die Stabsbereiche (6.5.2014).

Zwei Gesellschaften für Krankenversicherung

Die Firmengruppe besteht aus den zwei operativen Gesellschaften Alte Oldenburger Krankenversicherung AG mit Sitz in der niedersächsischen Stadt Vechta und der Provinzial Krankenversicherung Hannover AG. Die Anteile an beiden Anbietern der privaten Krankenversicherung (PKV) hält die Alte Oldenburger Beteiligungsgesellschaft AG.

Mehrheitsgesellschafter der Krankenversicherungsgruppe ist seit dem Jahr 2007 die zu den VGH Versicherungen gehörende Landschaftliche Brandkasse Hannover, die in Niedersachsen Kompositversicherungen anbietet. Die übrigen 40 Prozent der Anteile hält die Alte Oldenburger Krankenversicherung von 1927 V.V.a.G.

Krankenversicherer unter dem Dach der VGH

Da die Krankenversicherungsgruppe unter dem Dach der VGH angesiedelt ist, hatte Schnieders in den vergangenen Jahren auch Mandate in deren Vorständen. So hatte er bereits vor seinem jetzigen Amt auch den Vorstandsvorsitz der Provinzial Krankenversicherung Hannover AG übernommen (18.7.2013).

Seit diesem Jahr besteht neben dem VGH-Vorstand ein Vorstandsdirektorium, in dem die Vorstandsvorsitzenden der Verbundunternehmen Öffentliche Versicherungen Sachsen-Anhalt, Öffentliche Versicherungen Oldenburg und Alte Oldenburger zusammenarbeiten. Auch in diesem Gremium folgt mit dem aktuellen Chefwechsel Vieregge auf Schnieders.

Neuer Vorstand kommt aus dem Unternehmen

Auch der zukünftige Vorstandsvorsitzende der Alten Oldenburger begann seine berufliche Laufbahn bei den VGH Versicherungen. Seit dem Jahr 2010 ist er in der Alten Oldenburger Krankenversicherungsgruppe tätig, zunächst als Prokurist. Seit dem Jahr 2017 ist Vieregge als zweites Mitglied des Vorstands für den Versicherungsbetrieb verantwortlich.

Um den freigewordenen Vorstandsposten aufzufüllen, rückt Stefan Stührmann (41) in das Führungsgremium nach. Er ist seit seiner Berufsausbildung im Unternehmen tätig und wurde 2023 zum Generalbevollmächtigten ernannt. Als Leiter der IT-Anwendungsintegration verantwortete er Projekte zur Digitalisierung und Optimierung des Versicherungsbetriebs.

„Er wird zukünftig alle hausinternen IT-Projekte im PKV-Umfeld verantworten; diese beschränken sich nicht auf die digitalen Vertriebsaktivitäten der Alte Oldenburger Krankenversicherungsgruppe.“ Das erklärt eine Firmensprecherin auf Anfrage des VersicherungsJournals, ob Stührmanns Bestellung eine strategische Entscheidung in Richtung verstärkter digitaler Vertriebsaktivitäten darstellt.

Dietrich Vieregge, Manfred Schnieders und Stefan Stührmann (v.li.n.re.) (Bild: Kühling/Alte Oldenburger)

Alte Oldenburger kooperiert mit Neodigital

Zum Hintergrund: Vor rund einem Jahr ist die Alte Oldenburger als Investor bei der Neodigital Versicherung AG eingestiegen (15.5.2024), ohne die Höhe der Investitionen bekannt zu geben. Unter der Marke „AO Now“ starteten die Kooperationspartner zunächst mit Hausrat- sowie Hundehalter- und Privathaftpflichtpolicen.

Die White-Label-Produkte der Neodigital werden jeweils in den Tariflinien „Balance“ und „Premium“ angeboten. Der Vertrieb der Versicherungen erfolgt einerseits direkt über die eigene Website. Andererseits setzen die Unternehmen auf Vertriebspartnerschaften mit Versicherungsmaklern, Maklerpools und Vergleichsplattformen.