Exklusivvertrieb der Axa erhält neuen Chef

10.12.2025
Wechsel im Vertrieb der Axa Versicherungen: Dr. Alexander Grieswald (38) übernimmt zum 1. Januar 2026 die Leitung der deutschen Ausschließlichkeitsorganisation. Er folgt auf Christiane Schneider, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu widmen. Schneider hatte den Posten fünf Jahre lang inne (VersicherungsJournal 12.11.2019).
Wie die Axa weiter berichtet, ist Grieswald seit 2015 für die Versicherungsgruppe tätig. Der promovierte Politikmanager startete in der Konzernentwicklung und übernahm anschließend unterschiedliche Führungsrollen im Vertrieb. Seit Januar 2025 verantwortet er die Vertriebsdirektion Nord, nachdem er zuvor dreieinhalb Jahre Geschäftsführer der Axa Direktberatung GmbH (DBA) war.
Berichten wird Grieswald an Kayum Guerrero (50), der seit etwa einem Jahr Vertriebsvorstand der Axa in Deutschland ist (11.12.2024). Parallel zu seiner neuen Tätigkeit soll Grieswald die Vertriebsdirektion Nord weiterleiten, bis ein Nachfolger gefunden wurde.
