Ergo bereinigt Lebensparte erst acht Jahre nach Radikalumbau

28.8.2025

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat aktuell mitgeteilt, dass sie die Verschmelzung der Victoria Lebensversicherung AG mit einer weiteren Tochtergesellschaft des Ergo-Konzerns genehmigt hat. Die Bafin-Verfügung gemäß § 14 VAG, wonach jede Umwandlung eines Erstversicherers nach den Bestimmungen des Umwandlungsgesetzes von der Aufsichtsbehörde erlaubt werden muss, benennt die Ergo Lebensversicherung AG als übernehmende Gesellschaft.

Die beiden Lebensversicherer mit Sitz in Düsseldorf beziehungsweise Hamburg befinden sich im sogenannten internen Run-off. Das bedeutet, dass sie keine neuen Verträge mehr zeichnen und die bisherigen Bestände innerhalb des Konzerns abgewickelt werden. Die entsprechenden Strategiewechsel liegen bei der Victoria bereits 15 Jahre zurück (VersicherungsJournal 1.2.2011) und bei der Ergo Leben neun Jahre (3.6.2016).

Denn schon seit 2017 bündelt der zweitgrößte deutsche Versicherungskonzern als Teil eines Radikalumbaus sein Geschäft mit Produkten zur Altersvorsorge in der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG (2.6.2016). Dass die Verschmelzung der beiden Run-off-Töchter erst jetzt erfolgt, begründete ein Ergo-Sprecher gegenüber dem Branchenmedium Procontra mit einem Mangel an Kapazitäten im Haus. Diese seien nun verfügbar, so dass der Zusammenschluss nachgeholt werde.