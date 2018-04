Die größten Lebensversicherer

9.4.2018 – Zwei Drittel der 23 größten Lebensversicherer hatten 2017 Beitragsrückgänge zu verzeichnen. Prozentual legten nach Daten der Zeitschrift für Versicherungswesen die R+V Luxembourg und die Allianz am stärksten zu, während es bei der Provinzial Nordwest den größten Rückgang gab. In der Rangliste rutschte diese dadurch um fünf Plätze auf Rang 17 nach unten. Die R+V Luxembourg verbesserte sich um fünf Positionen auf Platz 15.

Im Geschäftsjahr 2017 sind die gebuchten Bruttobeiträge der deutschen Lebensversicherer ein weiteres Mal zurückgegangen, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) kürzlich bekanntgegeben hat.

In der Lebensversicherung insgesamt (inklusive Pensionskassen und Pensionsfonds) betrug das Minus nach vorläufigen Verbandszahlen 0,1 Prozent auf rund 90,7 Milliarden Euro (VersicherungsJournal 1.2.2018).

15 Mal Rückgang in den Top 23

Auf Ebene der Branchengrößen hat sich das Beitragsaufkommen (auf Basis vorläufiger Zahlen) höchst unterschiedlich entwickelt, wie eine Auflistung in der aktuellen Ausgabe 7/2018 der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV) zeigt. So hatten 15 der 23 Lebensversicherer mit mehr als einer Milliarde Euro gebuchten Bruttobeiträgen im Vergleich zum Vorjahr Rückgänge zu verzeichnen.

Am größten fiel das Minus mit über einem Viertel bei der Provinzial Nordwest Lebensversicherung AG aus. Im Jahr zuvor hatte das Minus bei dem öffentlichen Versicherer ein Siebtel betragen. Bereits seinerzeit hatte die Provinzial Nordwest bei den Einmalbeiträgen nach eigener Darstellung bewusst auf die Bremse getreten (VersicherungsJournal 26.1.2017), was 2017 noch einmal verstärkt wurde (VersicherungsJournal 1.2.2018).

Auch bei der Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG gab es einen „gesteuerten Rückgang“ bei den Einmalbeiträgen und in der Folge einen Beitragsabrieb von rund einem Zehntel. In einer ähnlichen Größenordnung verlor aus den gleichen Gründen auch die SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG.

Vergleichsweise hohe Einbußen hatten auch die Württembergische Lebensversicherung AG und die Generali Lebensversicherung AG zu verzeichnen. Hier ging das Bruttobeitragsaufkommen um jeweils rund neun Prozent zurück. Bei Letzterer dürften sich erste Folgen der massiven Umstrukturierung des Konzerns inklusive der bevorstehenden Einstellung des Neugeschäfts (VersicherungsJournal 28.9.2017) zeigen.

Acht Mal Plus

Auf der Seite der Beitragszuwächse legte die R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A. mit fast einem Drittel am stärksten zu. Über diese Gesellschaft betreibt die R+V-Gruppe das anlageorientierte R+V-Vorsorgegeschäft mit ausschließlich fondsgebundenen Versicherungen für den deutschen Markt.

Deutlich zugelegt hat auch die Allianz Lebensversicherungs-AG (VersicherungsJournal 6.3.2018), die damit ihre Vormachtstellung in der Lebensversicherungs-Branche (VersicherungsJournal 27.2.2018) weiter ausbaute.

„War die Allianz Leben schon immer als Marktführer das Maß der Dinge, so hat sie die Branche zuletzt mit gewaltigem Neugeschäft noch stärker überflügelt als früher“, hebt ZfV-Chefredakteur Dr. Marc Surminski hervor. Zu einem erheblichen Teil komme das Wachstum aus der betrieblichen Altersversorgung (bAV), in der die Gesellschaft den Markt dominiere wie nie zuvor, erläutert Surminski weiter.

Vergleichsweise kräftig zugelegt hat auch die Targo Lebensversicherung AG. Beitragszuwächse unter den Branchengrößen hatten darüber hinaus noch die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G., die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G., die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG und die Nürnberger Lebensversicherung AG zu verzeichnen.

Auf- und Absteiger …

In der Rangliste nach Beitragseinnahmen gab es auch im vergangenen Jahr wieder zahlreiche Verschiebungen – dieses Mal sogar weit oben in der Liste. So zog die Debeka an der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG vorbei auf den vierten Platz.

Unangefochtener Marktführer ist und bleibt die Allianz mit fast 21 Milliarden Euro gebuchten Bruttobeiträgen. Dahinter folgen die R+V Lebensversicherung AG und die Aachenmünchener Lebensversicherung AG mit jeweils über fünf Milliarden Euro.

Auf den Positionen sechs bis zehn liegen unverändert die Generali, die Axa Lebensversicherung AG, die Bayern Versicherung, die Alte Leipziger und die Nürnberger. Dabei verkürzte die Axa durch ein deutlich kleineres Beitragsminus den Rückstand auf die Generali von 170 Millionen Euro auf etwa 100.000 Euro.

… unter den Branchengrößen

Durch das branchenweit größte Minus rutschte die Provinzial Nordwest vom zwölften auf den 17. Platz in der Rangliste ab. Der HDI verlor prozentual gesehen nur halb so stark an Prämie wie die SV Leben und verbesserte sich dadurch um zwei Positionen auf Rang zwölf.

Für die R+V Luxembourg ging es aufgrund des starken Beitragswachstums vom 20. auf den 15. Platz nach oben, für die Targo vom 23. auf den 21. Rang. Die Provinzial Rheinland büßte hingegen drei Positionen ein und findet sich nur noch an 22. Stelle wieder.

Die größten Lebensversicherer 2016 nach gebuchten Bruttobeiträgen Rang (Vorjahr) Gesellschaft Beitragseinnahmen 2017* Beitragseinnahmen 2016* 1 (1) Allianz 20.871,3 18.606,5 2 (2) R+V AG 5.573,9 5.751,8 3 (3) Aachenmünchener 5.022,5 5.025,0 4 (5) Debeka 3.532,0 3.465,4 5 (4) Zurich Deutscher Herold 3.234,8 3.495,4 6 (6) Generali 2.876,6 3.146,1 7 (7) Axa 2.876,5 2.976,0 8 (8) Bayern-Versicherung 2.721,9 2.693,1 9 (9) Alte Leipziger 2.468,2 2.401,1 10 (10) Nürnberger 2.372,9 2.372,2 11 (11) Württembergische 1.860,6 2.046,4 12 (14) HDI 1.797,9 1.887,6 13 (13) SV Leben 1.722,8 1.909,7 14 (15) Cosmos Lebensversicherungs-AG 1.691,9 1.790,5 15 (20) R+V Luxembourg 1.559,4 1.205,2 16 (16) Volkswohl Bund 1.456,7 1.438,7 17 (12) Provinzial Nordwest 1.406,3 1.967,9 18 (17) Iduna Vereinigte Lebensversicherung a.G. 1.332,9 1.382,6 19 (18) Gothaer Lebensversicherung AG 1.272,1 1.324,7 20 (21) Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland 1.167,7 1.171,4 21 (23) Targo 1.139,4 1.073,4 22 (19) Provinzial Rheinland 1.086,7 1.212,6 23 (21) WWK Lebensversicherung a.G. 1.061,3 1.110,7

Keine Zahlen von der Ergo

„Insgesamt ist“, schreibt Surminski, „die Bereitschaft einiger Lebensversicherer, ihre Neugeschäftszahlen zu veröffentlichen, allerdings bedauerlicherweise zurückgegangen. So hat sich die Ergo erstmals nicht an der Umfrage beteiligt, weil die großen Umstrukturierungen mit der Stilllegung der alten Ergo Leben eine Ausnahmesituation darstellten, so das Unternehmen“.

Es könne aber davon ausgegangen werden, dass die Geschäftsentwicklung bei den Ergo-Lebensversicherern im vergangenen Jahr – vorsichtig formuliert – eher unterdurchschnittlich ausgefallen sei, so der ZfV-Chefredakteur.