Chefwechsel bei der Allianz-Vertriebsgesellschaft

12.12.2025 – Als Nachfolger von Andreas Kanning wird Dr. Hanno Wienhausen neuer ABV-Vorstandsvorsitzender. Er verantwortet aktuell das Vorstandsressort Vertrieb Süd, das Daniel Bahr übernimmt. Dessen derzeitiges Vorstandsressort Leistung, Vertrieb und Personal der APKV soll zukünftig Dr. Alexander Vogel (53) führen. Er ist bislang Chief Sales Officer für die Region Central Europe.

Andreas Kanning (61) gibt nach sechs Jahren als Vorstandsvorsitzender der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG (ABV) (VersicherungsJournal 15.11.2019) sein Amt ab. Diese Tochtergesellschaft verantwortet unter anderem die Ausschließlichkeitsorganisation und die digitale Beratungs- und Vertriebseinheit des Versicherungskonzerns in Deutschland.

Kanning arbeitet seit mehr als drei Jahrzehnten bei der Allianz, die überwiegende Zeit davon im Vertrieb. Er war unter anderem Leiter des Bankenvertriebs sowie unterschiedlicher Geschäftsstellen und auch als Vertriebsdirektor tätig. Zwischen 2012 und 2014 leitete er den Ressortbereich Personal der Allianz Deutschland AG.

Bereits seit rund elf Jahren sitzt Kanning im ABV-Vorstand (4.8.2014). Bis 2019 verantwortete er als Vorstandsmitglied die Vertriebsregion Nord. Ab dem kommenden Jahr aber will er dem Unternehmen nur noch beratend zur Seite stehen.

Hanno Wienhausen neuer ABV-CEO

Hanno Wienhausen (Bild: Allianz)

Den Vorstandsvorsitz der ABV übernimmt zum 1. Januar 2026 Dr. Hanno Wienhausen (43), der seit Januar im ABV-Vorstand die Vertriebsregion Süd verantwortet (11.9.2024).

„Bereits im ersten Jahr seiner Vorstandstätigkeit hat er wesentlich die Transformation des Geschäftsmodells der ABV forciert und neue Impulse für den Allianz-Vertrieb gesetzt“, heißt es vom Unternehmen.

Wienhausen war bereits in den Jahren 2014 bis 2021 in unterschiedlichen Funktionen für die ABV-Vertriebsführung tätig, unter anderem als Leiter einer Geschäftsstelle und zuletzt als Leiter der Vertriebsdirektion Berlin. In dieser Zeit hat er nach Unternehmensangaben „maßgeblich zur Weiterentwicklung des Vertriebs der Allianz in Deutschland beigetragen“.

Anfang 2022 wechselte der promovierte Jurist zur Allianz Suisse, bei der er als Chief Underwriting Officer und Mitglied der Geschäftsleitung das Schaden- und Unfallgeschäft leitete. Ab 2023 übernahm er zusätzlich die Ressorts Schaden und Automotive.

Ehemaliger Ruderer und ein Ex-Minister

Daniel Bahr (Bild: Allianz)

Der neue ABV-CEO sei „eine starke und innovative Führungspersönlichkeit und als ehemaliger Ruderer im Achter der deutschen Nationalmannschaft auch ein ausgeprägter Teamplayer, der andere zu Bestleistungen motiviert“, sagt Klaus-Peter Röhler (61). Er ist Vorstandsmitglied der Allianz SE und ABV-Aufsichtsratsvorsitzender.

Wienhausens bisheriges Amt als Vorstand Vertrieb Süd übernimmt zum 1. Januar Daniel Bahr (49), der dafür von der Konzerntochter Allianz Private Krankenversicherungs-AG (APKV) zur ABV wechselt.

Bahr arbeitet seit 2014 für den privaten Krankenversicherer (30.9.2014) und hat nach Unternehmensangaben insbesondere digitale Services für die Kunden „entscheidend vorangetrieben“ (30.3.2022).

Vor seinem Wechsel in die Assekuranz saß der studierte Volkswirt ab 2002 für die FDP im Bundestag und war von 2011 bis 2013 Bundesminister für Gesundheit.

Alexander Vogel folgt auf Daniel Bahr

Alexander Vogel (Bild: Allianz)

Das bisher von Bahr geführte Vorstandsressort Leistung, Vertrieb und Personal der APKV übernimmt Dr. Alexander Vogel (53).

Vogel hatte seine Management-Laufbahn 2003 als Referent für strategische Projekte bei der APKV gestartet, bevor er 2007 zur ABV wechselte. Zuletzt war er dort als Geschäftsstellenleiter tätig.

2014 kehrte Vogel als Vertriebsleiter zurück zur APKV. 2021 übernahm der promovierte Volkswirt die Verantwortung für die strategische Personalarbeit der Allianz-Gesellschaften in Deutschland und entwickelte HR-Services. Seit März 2025 ist er Chief Sales Officer für die Region Central Europe.

Vogels Ernennung steht laut Allianz noch „unter dem üblichen Vorbehalt der Unbedenklichkeitsprüfung durch die zuständige Aufsichtsbehörde“. Die Personalentscheidungen haben die Aufsichtsräte der ABV und der APKV demnach in dieser Woche beschlossen.