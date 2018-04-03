Chef der Leading Brokers United geht nach nur einem Jahr

23.2.2026

Dr. Daniel Besendorfer (53) wird neuer CEO der Leading Brokers United GmbH, in der die GGW Group GmbH ihr Geschäft mit Versicherungsmaklern bündelt. Sein Amtsvorgänger Dr. Max Weinhold (43) war diesen Job erst vor einem Jahr angetreten (VersicherungsJournal 15.1.2025). Er verlässt die Firmengruppe, erklärt eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage des VersicherungsJournals.

Von links: Max Weinhold und Daniel Besendorfer

(Bild: GGW, Gothaer)

Besendorfer war zuletzt als Investor und Fintech-Unternehmer tätig, nachdem er zwei Jahre lang die Allianz Technology SE als Vorstandsvorsitzender geführt hatte. Der promovierte Ökonom startete 2003 als Vorstandsassistent der Allianz Lebensversicherungs-AG, wo er drei Jahre später auch im Maklervertrieb leitend tätig war. Nach einem anderthalbjährigen Intermezzo bei der Commerzbank AG wechselte er als Vertriebsführungskraft zur Allianz Private Krankenversicherungs-AG.

Ab März führt Besendorfer die GGW-Tochtergesellschaft gemeinsam mit den Geschäftsführern Bernd Knof (54), Marc Nofri (57) und Michael Schliephake (49). Er soll nach Unternehmensangaben insbesondere die strategische Weiterentwicklung vorantreiben und die „Chancen der beschleunigten technologischen Entwicklung“ nutzen.

Angesichts der wachsenden Bedeutung digitaler Technologien und künstlicher Intelligenz seien Besendorfers Erfahrungen hoch relevant, betont GGW-CEO Moritz Rutt (36). Der Verbund mittelständischer inhabergeführter Maklerbetriebe ist nach eigenen Angaben derzeit an rund 70 Standorten präsent und beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter.