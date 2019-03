Besuchen Sie das VersicherungsJournal auf den Vema-Tagen

25.3.2019 – Am 26. und 27. März veranstaltet die Vema Versicherungs-Makler-Genossenschaft e.G. in Kassel die jährlichen Vema-Tage für die an den Verbund angeschlossenen Vermittler. Am ersten Tag steht der Messebetrieb im Mittelpunkt, der zweite Tag dient der Fortbildung.

WERBUNG

Am 26. März präsentiert sich das VersicherungsJournal mit einem Messestand (Nummer 520) im Kolonnadensaal im Obergeschoss. Das Verlags-Team freut sich auf Ihren Besuch und interessante Gespräche.

Die Besucher können zudem an einem Quiz teilnehmen und damit eines von zehn E-Books im PDF-Format gewinnen. Dazu bedarf es nur einer richtigen Antwort auf eine für Versicherungsprofis lösbare Frage und etwas Losglück.

Die Gewinner können aus zwei Titeln auswählen: