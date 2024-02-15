Attikon-Gruppe wächst in der Immobilienbranche

27.11.2025
Zuwachs für die Attikon Finanz AG, die spezialisierte Vermittlerbetriebe von Firmen- und Gewerbeversicherungen erwirbt und weiterentwickeln will. Ab Januar gehört die Assekuranz Makler Grossmann GmbH aus Bietigheim-Bissingen zu der Firmengruppe mit Sitz in Düsseldorf.
Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in seiner Heimat stärke der aktuell übernommene Maklerbetrieb gezielt die regionale Präsenz der Attikon in Baden-Württemberg. Außerdem baue man hiermit gezielt das Engagement in der Immobilienwirtschaft aus.
Das Unternehmen wurde von Bernd und Birgit Grossmann aufgebaut und wird bis heute von den beiden Geschäftsführenden geleitet. Als spezialisierte Versicherungsmakler betreuen sie Hausverwaltungen, Eigentümergemeinschaften, Immobilienverwaltungen sowie mittelständische Gewerbebetriebe.
Den Firmenkunden soll zukünftig ein erweitertes Leistungsspektrum zur Verfügung stehen. Attikon benennt insbesondere „moderne digitale Servicelösungen, spezialisierte Deckungskonzepte anderer Geschäftsbereiche, gruppenweites Fachwissen sowie ein umfangreiches Risikomanagementsystem“.
„Die persönliche Betreuung, die regionale Verwurzelung und das bestehende Team der Grossmann GmbH bleiben vollständig erhalten“, heißt es von Attikon weiter. Ziel sei es, „die Position als einer der führenden Anbieter im Markt für Firmen- und Gewerbeversicherungen weiter auszubauen“.
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.