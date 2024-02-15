Attikon-Gruppe wächst in der Immobilienbranche

27.11.2025

Zuwachs für die Attikon Finanz AG, die spezialisierte Vermittlerbetriebe von Firmen- und Gewerbeversicherungen erwirbt und weiterentwickeln will. Ab Januar gehört die Assekuranz Makler Grossmann GmbH aus Bietigheim-Bissingen zu der Firmengruppe mit Sitz in Düsseldorf.

Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in seiner Heimat stärke der aktuell übernommene Maklerbetrieb gezielt die regionale Präsenz der Attikon in Baden-Württemberg. Außerdem baue man hiermit gezielt das Engagement in der Immobilienwirtschaft aus.

Das Unternehmen wurde von Bernd und Birgit Grossmann aufgebaut und wird bis heute von den beiden Geschäftsführenden geleitet. Als spezialisierte Versicherungsmakler betreuen sie Hausverwaltungen, Eigentümergemeinschaften, Immobilienverwaltungen sowie mittelständische Gewerbebetriebe.

Den Firmenkunden soll zukünftig ein erweitertes Leistungsspektrum zur Verfügung stehen. Attikon benennt insbesondere „moderne digitale Servicelösungen, spezialisierte Deckungskonzepte anderer Geschäftsbereiche, gruppenweites Fachwissen sowie ein umfangreiches Risikomanagementsystem“.

„Die persönliche Betreuung, die regionale Verwurzelung und das bestehende Team der Grossmann GmbH bleiben vollständig erhalten“, heißt es von Attikon weiter. Ziel sei es, „die Position als einer der führenden Anbieter im Markt für Firmen- und Gewerbeversicherungen weiter auszubauen“.