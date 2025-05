Attikon greift weiter im Gewerbesegment an

23.5.2025

Die Attikon Finanz AG setzt nach eigenen Angaben mit dem Erwerb der AFK Versicherungsmakler GmbH ihr Wachstum fort. Die 1995 gegründete AFK ist auf gewerbliche Sachversicherungen und betriebliche Altersvorsorge spezialisiert, bietet darüber hinaus aber auch Privatkunden Sach-, Kranken- und Lebensversicherungen an.

„Mit dem Zusammenschluss profitieren Kunden der AFK Versicherungsmakler GmbH künftig vom erweiterten Leistungsportfolio und den Synergien innerhalb der Attikon Gruppe. Gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung durch das erfahrene Team erhalten“, heißt es im Pressestatement.

Attikon Finanz ist ein 2019 gegründeter Maklerkonsolidierer im B2B-Segment. Man konzentriere sich „auf den Erwerb und die Weiterentwicklung spezialisierter Maklergesellschaften im Firmen- und Gewerbebereich“, heißt es auf der Webseite. Mittlerweile gehören 27 Maklerunternehmen zur Gruppe.

Thomas Michels (Bild: Attikon)

Angaben zum Umsatz macht das Unternehmen nicht. Es sieht sich in den Top 30 der Maklergruppen im Gewerbebereich und betreut mit 200 Mitarbeitern rund 30.000 Gewerbekunden. Spätestens 2029 strebe man eine Top-Ten-Position bei den Gewerbe- und Sachmaklern an, so verriet der Vorstandsvorsitzende Thomas Michels im Asscompact-Interview.