Alte Leipziger: „Keine Erhöhung der Überschussbeteiligung auf breiter Front“

28.11.2022 – Der Lebensversicherer der Gruppe verzeichnete 2021 „ein Rekordjahr“, aktuell rechnet der zuständige Vorstand mit einem guten Ausgang, aber nur moderatem Wachstum. Zukunftspotenzial sieht Jürgen Bierbaum in der biometrischen Absicherung im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung. Denn Firmenkunden könnten mit den Gruppenverträgen ein günstiges Preisgefüge für ihre Belegschaften vereinbaren.

Wenn die finanziellen Spielräume kleiner werden, sparen private Haushalte oft an der Altersvorsorge. Für die Lebensversicherer ist das ein bekanntes Szenario. „Das laufende Geschäftsjahr wird für uns gut, aber schlechter als das Rekordjahr 2021“, sagt Dr. Jürgen Bierbaum, der für die Lebensversicherung zuständige Vorstand bei der Alte Leipziger/Hallesche-Gruppe (ALH).

Jürgen Bierbaum (Bild: AHL)

Von deutlichen Steigerungen im Neugeschäft geht er nicht aus: „Wir werden 2022 unsere Ziele erreichen und bei den gebuchten Beiträgen voraussichtlich leicht über Vorjahresniveau liegen.“

Positive Sondereffekte im Vorjahr

2021 profitierte der Lebensversicherer nach Aussage von Bierbaum von Sondereffekten. Die Pandemie schränkte das öffentliche Leben ein, die Menschen gaben weniger Geld aus, investierten Ersparnisse in die eigene Vorsorge.

„Zusätzlich haben die Vermittler viel Kraft in die digitale Beratung gesteckt und das zahlte sich aus“, so der Vorstand. Das „erfolgreiche, vergangene Jahr“ war laut dem Vorstand eine Gemeinschaftsleistung. „Die Produkte sind gut, der Vertrieb war sehr engagiert und wir konnten die Kunden auch mit unserer Finanzkraft überzeugen, was in der Lebensversicherung eine wichtige Rolle spielt“, unterstreicht Bierbaum.

2022: Verbraucher sind belastete und verunsichert

Kurzer Rückblick auf die angesprochene Gemeinschaftsleistung: Bei der Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. wuchsen die gebuchten Bruttobeiträge 2021 um 4,7 Prozent auf über 2,9 Milliarden Euro. Neben der betrieblichen Altersversorgung (bAV) entwickelten sich vor allem fondsgebundene Produkte und die Berufsunfähigkeits-Versicherung stark (VersicherungsJournal 25.3.2022).

Der Bestand stieg auf fast 1,66 Millionen Verträge (1.9.2022). Das Neugeschäft bezifferte die Gesellschaft auf 1,15 Milliarden Euro (27.4.2022). „Das Einmalgeschäft hatte daran einen Anteil von 77 Prozent oder knapp ein Drittel der gebuchten Beiträge“, so Bierbaum. 49 Prozent des Neugeschäfts gingen auf das Konto der fondsgebundenen Rentenversicherungen.

Solche Erfolge wird der Versicherer für das laufende Jahr voraussichtlich nicht melden. „Der Ukrainekrieg, die Inflation und die daraus resultierenden hohen Energiepreise belasten und verunsichern Verbraucher und Firmenkunden gleichermaßen. Aber das für das Neugeschäft wichtige vierte Quartal läuft ja noch“, gibt sich der Vorstand vorsichtig.

Keine Erhöhungen der Überschussbeteiligungen auf breiter Front

Erste Anbieter deklarierten bereits die Überschussbeteiligungen für das kommende Jahr (24.11.2022, 17.11.2022). Der Lebensversicherer der AHL-Gruppe hält sich noch zurück. Mit einer deutlichen Kursänderung im Markt rechnet Bierbaum nicht.

„Trotz der deutlich gestiegenen Marktzinsen ist nicht mit Erhöhungen der Überschussbeteiligung auf breiter Front zu rechnen, da die Lebensversicherer langfristig investiert sind und daher noch einen großen Anteil niedrig verzinster Anleihen im Kapitalanlageportfolio halten.“

Long-Covid hatte bisher keinen signifikanten Einfluss auf das Leistungsgeschehen. Dr. Jürgen Bierbaum, Vorstand der ALH-Gruppe

BU: Long-Covid beeinflusst Leistungsgeschehen nicht

Eine wichtige Säule in seinem Geschäftsbereich bleibt die Biometrie. Nach eigenen Angaben hat die Alte Leipziger 2021 insgesamt 136 Millionen Euro an berufsunfähige Versicherte ausbezahlt – eine Steigerung um 5,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der häufigste Grund einer Berufsunfähigkeit (BU) bleiben aktuell psychische Erkrankungen mit einem Anteil von rund 30 Prozent (18.2.2022).

Zusätzlich hat der Versicherer ermittelt, aus welchen Gründen seine Kunden in den letzten zwei Pandemiejahren berufsunfähig wurden. Demnach haben von Januar 2020 bis Anfang September 2022 insgesamt 57 Personen eine Berufsunfähigkeits-Leistung im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion beantragt.

Weitere Fälle seien in Prüfung. Insgesamt zählte der Versicherer im selben Zeitraum rund 4.500 anerkannte BU-Leistungsfälle. „Die Auswirkungen von Covid-19 liegen damit unter einem Prozent der Leistungen. Das heißt, Long-Covid hatte bisher keinen signifikanten Einfluss auf das Leistungsgeschehen“, zieht Bierbaum ein erstes Fazit.

Er äußerte sich auch zu den laufenden Verbesserungen der Bedingungen in den Verträgen für Neukunden. In einigen Fällen würden Verbesserungen in die Bestandsverträge übernommen. Bessere Bedingungen für den Bestand würden in der Regel über Klarstellungen erfolgen. Mit Hilfe von Ausbau- und Nachversicherungs-Garantien könnten Kunden auch für den zu erhöhenden Teil der BU-Rente einen neuen Vertrag zu anderen Konditionen abschließen.

bAV: Biometrische Absicherung ist für Arbeitgeber attraktiv

Als interessante Option im Firmenkundengeschäft bewertet Bierbaum die biometrische Absicherung im Rahmen einer betrieblichen Altersversorgung. Gerade für bestimmte Berufsgruppen aus Risikobranchen oder Berufseinsteiger sei das Modell attraktiv. Dadurch könnten auch die gesetzlichen Förderungen der betrieblichen Vorsorge, speziell in der Direktversicherung, voll ausgeschöpft werden.

„Hier zählt der Vertriebsansatz. Gerade Arbeitgeber, die Fachkräfte werben und binden wollen, können über einen solchen Gruppenvertrag ein günstiges Preisgefüge für alle Mitarbeiter, ob im Büro oder auf der Baustelle, schaffen“, ist der Vorstand überzeugt.

Der Erfolg basiere aber stark auf der Einstellung des Arbeitgebers. Nur wenn der Chef die Vorteile dieser bAV-Variante verstehe und in die Belegschaft transportiere, werde diese Option auch angenommen, so Bierbaum.

„Im Vertrieb können hier insbesondere spezialisierte Vermittler punkten, die auf die betriebliche Vorsorge ausgerichtet, digital aufgestellt sowie im Firmenkundengeschäft gut vernetzt sind“, sagt der Vorstand.