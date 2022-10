Allianz Kranken: „Den Bestand können wir nicht ändern, aber im Neugeschäft legen wir zu“

6.10.2022 – 2021 verzeichnete die Allianz Private Krankenversicherung ihr bestes Vertriebsergebnis: ein Plus von zehn Prozent in der Vollversicherung. Beim Bestand muss der Anbieter dagegen weiter mit Verlusten leben. Als erfolgreich beschreibt Chefin Nina Klingspor im Interview den Ausbau der Marktanteile in der betrieblichen Krankenzusatz-Versicherung (bKV). Fürs Jahresendgeschäft hat sie noch eine Botschaft für die Vertriebspartner.

Nina Klingspor (53) ist seit dem 1. April 2019 Vorstandsvorsitzende der Allianz Privaten Krankenversicherungs-AG (APKV) (VersicherungsJournal 18.1.2019). Davor arbeitete die Managerin als Finanzchefin (CFO) bei der Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS). Klingspor studierte Wirtschaft und Sinologie in Deutschland und Taiwan und hat einen Master in Ökonomie.

Nina Klingspor (Bild: Christian Kaufmann)

Frau Klingspor, das letzte Mal haben wir uns im Januar 2020 (31.1.2020) getroffen, vor dem flächendeckenden Ausbruch der Coronakrise in Europa. Wie beeinflusst die Pandemie die private Krankenversicherung (PKV)?

In der Summe war die Pandemie für uns als private Krankenversicherung auch eine Chance und ist es immer noch. Dadurch, dass eine Krankheit so sehr in das Zentrum der Öffentlichkeit, des Denkens und Fühlens, geraten ist, wurde Gesundheitsversorgung für die Menschen wichtiger.

Dadurch konnten wir als PKV zeigen, was wir leisten und dass wir für die Menschen da sind. Das merken wir im Kontakt mit unseren Versicherten, das merken wir auch bei den gestiegenen Neuabschlüssen.

Welche Effekte sehen Sie bei der APKV durch Long-Covid?

Aktuell haben wir in der APKV nur sehr wenige Einzelfälle mit Long-Covid. Was wir hinsichtlich Corona insgesamt beobachtet haben, waren natürlich im ersten Jahr der Pandemie einerseits steigende Behandlungskosten für Covid-Patienten auf der Intensivstation und es gab mehr Krankentagegeld-Fälle.

Auf der anderen Seite sanken die Ausgaben, weil die Menschen im Lockdown weniger zum Arzt gingen.

Zugleich hat sich die PKV-Branche auch freiwillig an den pandemiebedingten Sonderausgaben beteiligt, zum Beispiel für zusätzliche Hygienemaßnahmen. Zwischen Start der Pandemie 2020 bis zum Frühjahr 2022 leistete die PKV so mehr als 2,8 Milliarden Euro. Unter dem Strich waren Leistungen und Einsparungen etwa ausgeglichen. Mittlerweile hat sich die Situation wieder normalisiert.

Wir haben in diesem Jahr 100.000 neue App-Kunden gewonnen – insgesamt sind es nun eine halbe Million.

Private Krankenversicherer investieren seit Jahren viel Geld in digitale Mehrwerte. Scheinbar ohne Erfolg. Die PKV verliere massiv die Gunst ihrer Klientel, weil sie noch keine passenden, digitalen Antworten auf die aktuellen Anforderungen der Kunden habe, so das „Kundenbarometer Deutschland 2022“ (9.9.2022). Was ist hier das Problem?

Ich kann nur für die APKV sprechen und wir schneiden im diesjährigen „Kundenbarometer Deutschland“ deutlich besser ab als der Durchschnitt. Das hat Gründe: Wir haben sehr gute digitale Angebote für unsere Versicherten. In einem Vergleich des unabhängigen IT-Magazins „Chip“ belegte die Allianz damit zum zweiten Mal den ersten Platz (2.8.2022).

Zusätzlich haben wir in diesem Jahr 100.000 neue App-Kunden gewonnen – insgesamt sind es nun eine halbe Million. Und wir sind der erste private Krankenversicherer, der die Zulassung für die Einführung der ePA erhalten hat, mit der wir Anfang 2023 starten (5.8.2022).

Für uns ist und bleibt Digitalisierung ein strategisches Top-Thema. Ein entscheidender Aspekt neben Kundenzufriedenheit und Effizienz ist dabei ganz klar die Nachhaltigkeit.

Können Sie dafür ein Beispiel nennen?

Wir haben den CO2-Ausstoß der APKV gemessen, 20 Prozent macht dabei der Papierverbrauch aus – das sind rund 220 Tonnen CO2 pro Jahr. Unser Ziel ist, den Papierverbrauch in drei Jahren um 30 Prozent zu reduzieren.

Auch wenn die APKV digital vorlegt, laut Marktanteilsstatistik der Kivi GmbH Kölner Institut für Versicherungs-Information und Wirtschaftsdienste mussten Sie 2021 Einbußen beim Marktanteil verkraften. Nach absoluten Zahlen verlor die Allianz im Vorjahr knapp 8.000 Krankenvollversicherte und rutschte auf unter 574.000 (11.4.2022). Wie steuern Sie gegen?

Bei der Entwicklung der Vollversichertenzahlen betrachten wir natürlich das Neugeschäft neben dem Marktanteil und den absoluten Zahlen. 2021 hatten wir beispielsweise einen Zuwachs der Neuversicherten in der Vollversicherung von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Den Bestand können wir wenig ändern, aber im Neugeschäft legen wir jedes Jahr zu. 2021 war insgesamt das Jahr mit dem besten Vertriebsergebnis in der Geschichte der APKV.

Das Durchschnittsalter unserer Kunden ist höher als im Rest der Branche, dadurch verlieren wir jedes Jahr Versicherte.

Wie erklären Sie den Abrieb von 7.925 Vollversicherten?

Wir haben einen relativ alten Bestand. Das Durchschnittsalter unserer Kunden ist höher als im Rest der Branche, dadurch verlieren wir jedes Jahr Versicherte, weil diese sterben. Das freiwillige Storno, also Kunden, die kündigen, ist dagegen sehr gering und liegt bei einem halben Prozent.

Die APKV fußt aber insgesamt auf drei Säulen: Neben der Vollversicherung haben wir auch die Zusatzversicherung sowie die betriebliche Krankenversicherung (bKV). In der Summe wächst unser Kundenbestand über alle drei Bereiche stetig.

Nach vielen Jahren der Nullzins-Politik hat die EZB den Leitzins angehoben; weitere Schritte sollen folgen. Wie beeinflusst diese Wende die Höhe der PKV-Beiträge?

Der Kunde wird von der Zinswende profitieren. Steigt der sogenannte aktuarielle Unternehmenszinses nicht nur vorübergehend, wird auch der Rechnungszins perspektivisch angehoben. Das wird sich positiv auf die Beiträge auswirken. Aber auch schon in der Zeit bis dahin profitieren die Versicherten: Durch eine höhere Nettoverzinsung kommt es zu Zinsüberschüssen, die wiederum zu 90 Prozent unseren Kunden zugutekommen.

Nach Angaben des PKV-Verbands lag die Erhöhung der Beiträge für 2022 im Durchschnitt bei 4,1 Prozent. Wie wird die Beitragsanpassung der Allianz zum 1. Januar aussehen?

2021 haben wir die Beiträge um 2,5 Prozent angepasst – also unter der von Ihnen genannten Durchschnittszahl. Dahinter stehen die Finanzstärke der Allianz und unter anderem unser Beitragsmanagement – wir federn beispielsweise Beitragsspitzen mit Limitierungen ab.

Zur Anpassung 2023 kann ich noch nichts sagen. Für wichtige, offene Vollversicherungstarife wie den Erwachsenentarif „Aktimed Plus 100“ sowie den Pflegetagegeldtarif „PflegetagegeldBest“ für Erwachsene haben wir aber bereits Beitragsgarantien bis Ende 2023 rausgegeben.

Unsere Vertriebspartner und Agenturen werden in Zukunft mindestens genauso gute, wenn nicht bessere Unterstützung und Zugangswege zur APKV haben.

In einem Zukunftsprogramm verordnete der Allianz-Konzern seinen Vertriebseinheiten eine Reorganisation. Die Neuausrichtung der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG (ABV) betrifft auch den Spezialvertrieb (14.3.2022). Welche Konsequenzen hat das für Ihre Partner?

Hier laufen noch Gespräche in den Gremien. Da kann ich nicht vorgreifen. Was aber klar ist: Unsere Vertriebspartner und Agenturen werden in Zukunft mindestens genauso gute, wenn nicht bessere Unterstützung und Zugangswege zur APKV haben. Dafür schaffen wir die Formate.

Ein noch relativ junges Standbein der PKV ist die bKV. 2021 konnte die APKV nach eigener Aussage ihren Absatz um 56 Prozent steigern (Medienspiegel 17.5.2022). Wie viele Arbeitgeber haben ihre Mitarbeitenden mittlerweile bei der Allianz versichert?

Zum Vertragsbestand kann ich leider aus wettbewerblichen Gründen nichts sagen, aber die bKV entwickelt sich sehr erfolgreich. 2022 liegen wir im ersten Halbjahr bei den Monatsbeiträgen bereits über 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Knapp jeder zweite Arbeitgeber (46 Prozent), der in diesem Jahr eine bKV für seine Mitarbeiter abgeschlossen hat, entschied sich für die Allianz.

Ein Vorteil der APKV ist, dass wir gemeinsam mit der Allianz Lebensversicherungs-AG betriebliche Vorsorge, also bKV und bAV, aus einer Hand anbieten können. Und wir sehen in der bKV zunehmend große Abschlüsse. Ein Firmenkunde hat beispielsweise einen Vertrag mit über 200.000 Euro Beitrag pro Monat für die Absicherung seiner Beschäftigten abgeschlossen.

Als APKV haben wir aber eine Lösung gefunden, wie man den Baustein Zahn mit dem Budgettarif verheiraten kann.

Den sogenannten Budgettarifen standen Sie bei unserem letzten Gespräch kritisch gegenüber. Trotzdem machen diese Produkte nach Aussage von Dr. Jan Esser, Produkt- und Vertragsvorstand bei der APKV, bereits die Hälfte des Neugeschäfts ausmachen. Hat Sie die Nachfrage der Firmenkunden oder Dr. Esser überzeugt?

Was wir vor der Einführung diskutiert haben, war das Thema Zahnzusatz-Absicherung. Denn eine Zahnbehandlung kostet oft mehr als beispielsweise 300, 600 oder auch 1.200 Euro, die Arbeitgeber ihren Mitarbeitern in unseren Budgettarifen zur Verfügung stellen.

Als APKV haben wir aber eine Lösung gefunden, wie man den Baustein Zahn mit dem Budgettarif verheiraten kann. Die Zahn-Absicherung kann zum Budgetangebot hinzugebucht werden. Damit verfügt der Mitarbeiter über beides zu einem fairen Preis. Und auch diese Variante kommt sehr gut an.

Kurzer Blick aufs Jahresendgeschäft: Wie lauten Ihre wichtigsten Ziele – und was sind Ihre Botschaften für den Vertrieb?

Wir sind auf einem guten Weg in allen unseren drei Geschäftsfeldern.

Aber wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde er das Thema Pflege betreffen. Dieses Geschäftsfeld hat während Corona etwas gelitten, aus nachvollziehbaren Gründen. Hier verzeichneten wir zwar auch Ende 2021 knapp 40 Prozent Marktanteil im Neugeschäft, aber in Deutschland sind noch zu wenig Menschen ausreichend geschützt.

Dabei ist die Pflege-Absicherung ein entscheidendes Thema – für den Einzelnen und die Gesellschaft. Ich möchte deshalb einen Appell an unsere Vertriebe richten, unseren Kunden zu helfen, diesen wichtigen Bereich abzusichern.

Die Fragen stellte