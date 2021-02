Zähne kaputt: Von den spieltypischen Verletzungsgefahren

9.2.2021 – Wird ein Spieler bei einem Basketballspiel verletzt, weil sein Gegner im Eifer des Gefechts die Ellenbogen ausstreckt, hat er in er Regel keinen Anspruch auf Zahlung von Schadenersatz und Schmerzensgeld. Das geht aus einem kürzlich veröffentlichten Urteil des Amtsgerichts München vom 28. Juli 2020 hervor (161 C 20762/19).

Der Entscheidung lag der Fall eines seinerzeit 17-jährigen Schülers zugrunde. Der war von seinem Trainer bei einem Basketballtraining verletzt worden.

Nach einem Konditions- und Krafttraining hatten die Mitglieder der Mannschaft in Fünfergruppen gegeneinander gespielt. Gegen Ende des Spiels hatte sich der Trainer selbst eingewechselt. Im Eifer des Kampfs war es dann zu einem unbeabsichtigten Zusammenstoß mit dem Teenager gekommen.

Hat sich der Trainer grob regelwidrig verhalten?

Der Schüler behauptete, dass sein Trainer hochgesprungen sei, um den Ball mit beiden Händen zu fangen. Dabei habe er eine seitliche Schwungbewegung gemacht. Anders als üblich, habe er seine Arme aber nicht nahe am Körper gehalten, sondern sie gespreizt. Der Trainer habe dabei mit dem rechten Ellenbogen seine Lippe getroffen.

Bei dem Vorfall seien seine Schneidezähne verletzt worden. Er habe daher in der Folgezeit drei Monate lang nicht abbeißen können und sei auf verflüssigte Nahrung angewiesen gewesen.

Der Jugendliche behauptete, das Verhalten seines Trainers sei grob regelwidrig gewesen. Dieser habe die Verletzung willentlich in Kauf genommen. Als körperlich überlegener Erwachsener hätte er auf jeden Fall defensiver spielen müssen. Ihm, dem Schüler, stehe daher ein Anspruch auf Schadenersatz sowie auf Zahlung eines angemessenen Schmerzensgeldes zu.

Natürlicher Vorgang und kein Regelverstoß

In dem sich anschließenden Rechtsstreit verteidigte sich der Trainer damit, dass er zunächst in Höhe der Freiwurflinie in die Luft gesprungen sei, um einen Korb zu werfen. Er habe sich jedoch im letzten Augenblick anders entschlossen und den Ball zu einem anderen Mitspieler gepasst.

In so einer Situation handele es sich um einen natürlichen Vorgang, wenn dabei die Arme ausgestreckt würden. Von einem Regelverstoß könne daher keine Rede sein.

Teilnehmer setzen sich bewusst spieltypischen Verletzungsgefahren aus

Das Münchener Amtsgericht hielt die Klage des Jugendlichen für unbegründet. Durch die Teilnahme an Sportarten, bei denen Körpereinsatz gegen den Mitspieler in gewissen Grenzen zur Eigenart des Sports gehören setzten sich die Teilnehmer bewusst spieltypischen Verletzungsgefahren aus.

Beim Kampf um den Ball sei daher jeder Spieler sowohl potenzieller „Verletzer“ als auch „Verletzter“. Denn es könne naturgemäß zu unbeabsichtigten körperlichen Berührungen kommen.

Ausgehend von der Schilderung des Klägers habe es sich bei dem Vorfall um einen allenfalls geringfügigen Regelverstoß gehandelt. Sein Trainer habe sich wenigstens keines unsportlichen Verhaltens schuldig gemacht.

Die bei dem Spiel erlittene Verletzung des Klägers sei vielmehr Folge des Risikos, welches ein sportlicher Wettkampf mit sich bringe. Ihm stehe daher kein Schadenersatzanspruch zu. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig.