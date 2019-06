Wo sich Kaufen rechnet und wo Mieten günstiger ist

26.6.2019 – In 386 von 401 Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland wäre Eigentum für den durchschnittlichen Haushalt finanzierbar, so eine Musterrechnung der Postbank. In manchen Regionen ist der Erwerb einer Wohnung sogar günstiger als die Miete. Für die Großstädte hierzulande gilt das allerdings nicht.

Die Kosten für die Unterkunft sind derzeit in der Öffentlichkeit ein vieldiskutiertes Thema. In ihrem „Wohnatlas 2019“ ging die Deutsche Postbank AG der Frage nach: Wo ist in Deutschland das Zuhause für Eigentümer und wo für Mieter preiswerter?

Für die Antwort hat das Finanzinstitut jetzt aktuelle Berechnungen vorgelegt. Die Auswertung für den Wohnatlas erstellte die Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut gemeinnützige GmbH (HWWI) für die regionalen Immobilienmärkte in Deutschland.

Erst kürzlich hatte die Postbank einen Marktüberblick der Quadratmeterpreise gebrauchter Eigentumswohnungen im Jahr 2018 mit Vergleich zum Vorjahr veröffentlicht (VersicherungsJournal 12.3.2019). Es folgte eine Untersuchung, in welchen Regionen Eigentümer bis 2030 mit Wertsteigerungen rechnen können und wo Verluste drohen (VersicherungsJournal 17.4.2019).

Modellrechnung als Basis

Die Antwort auf die Frage „Kaufen oder Mieten?“ fällt nach Auswertung des Wohnatlas 2019 regional stark unterschiedlich aus. Sie basiert auf einer Modellrechnung für eine 70-Quadratmeter-Wohnung. Vorgabe ist, dass die Unterkunft nicht mehr als 30 Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommens kosten sollte.

In 386 von 401 Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland wäre Eigentum für den durchschnittlichen Haushalt finanzierbar, so die Postbank.

Für den Eigentümer wurde eine Finanzierung von 80 Prozent des Kaufpreises mit einem Zinssatz von 2,45 Prozent, einer Anfangstilgung von vier Prozent und 20 Prozent Eigenkapital gerechnet. Nebenkosten für Grunderwerbssteuer, Notar oder Umbauten seien nicht einbezogen worden.

Auch die nicht umlagefähigen Nebenkosten sowie Abschreibungen oder prognostizierte Wertsteigerungen ließ die Modellrechnung außer Acht.

Kaufen ist im Schnitt nur leicht teurer

Für Mieter liegt die Einkommensbelastung in allen Kreisen und kreisfreien Städten unterhalb der 30-Prozent-Schwelle. „Jedoch muss in 112 Regionen für die Miete mehr gezahlt werden, als dies für eine Finanzierung derzeit der Fall wäre“, schreibt die Postbank in ihrer Zusammenfassung. Ein ähnliches Bild zeichnete der Wohnatlas bereits im Vorjahr (VersicherungsJournal 15.5.2018).

Für den Mieter rechneten die Autoren mit der durchschnittlichen Nettokaltmiete.

„Im Durchschnitt aller Landkreise und kreisfreien Städte zahlen die Bürger 13 Prozent ihres verfügbaren Haushaltseinkommens für Miete und 15,7 Prozent für die Finanzierung eines Eigenheims“, so das Ergebnis der Berechnungen.

Was Kaufen und Mieten in deutschen Großstädten in Relation zum Einkommen kostet Stadt Anteil Finanzierung Kauf*

in Prozent Anteil Miete**

in Prozent Einkommen***

in Euro München 46,8 25,2 57.915 Berlin 38,5 22,9 39.100 Hamburg 34,8 20,3 47.660 Frankfurt am Main 36,3 22,4 50.381 Stuttgart 29,7 20,9 51.325 Köln 27,3 19,7 47.585 Düsseldorf 27,1 17,6 50.304

In welchen Großstädten Kaufen noch Sinn macht

In den deutschen Metropolen ist die Relation zwischen Miet- und Kaufpreisen erwartungsgemäß oft weniger günstig für Immobilienkäufer. Während die Mietbelastungen in allen Großstädten im Schnitt noch unter der 30-Prozent-Marke liegen, muss für den Erwerb in vier der sieben größten Städte mehr Kapital aufgewendet werden.

In Deutschlands teuerster Stadt München waren es 2018 im Schnitt 46,8 Prozent. Berlin kam auf 38,5 Prozent. In Hamburg waren es 34,8 Prozent des örtlichen verfügbaren Haushaltseinkommens und in Frankfurt am Main 36,3 Prozent.

Unter der 30-Prozent-Grenze landeten Stuttgart, Köln und Düsseldorf. „In diesen Städten könnten sich damit auch viele Durchschnittsverdiener den Traum von den eigenen vier Wänden innerhalb der Stadtgrenzen erfüllen“, erklären die Autoren des Wohnatlas.

In welchen Städten ab 100.000 Einwohner Kaufen am günstigsten ist Kreisfreie Stadt Anteil Finanzierung Kauf*

in Prozent Anteil Miete**

in Prozent Gelsenkirchen 10,3 13,1 Salzgitter, Stadt 9,3 11,9 Herne, Stadt 11,1 12,9 Duisburg, Stadt 11,1 12,7 Magdeburg, Stadt 13,1 14,4 Wuppertal, Stadt 11,5 12,5 Mönchengladbach 12,0 13,0 Bremerhaven, Stadt 12,7 13,6 Hamm, Stadt 11,5 12,3 Oberhausen, Stadt 12,4 13,0

Wo Mieten teurer als Kaufen ist

Nach Angaben des aktuellen Wohnatlas ist der Kauf in mehreren deutschen Landkreisen und Städten, gemessen an der Einkommensbelastung, im Schnitt sogar günstiger als die Miete. Dabei seien die Differenzen zwischen Miet- und Kaufbelastungen in Gelsenkirchen, Salzgitter und Herne mit mehr als zwei Prozentpunkten besonders hoch.

Auch in einigen ostdeutschen Regionen sieht es für Interessenten gut aus. So müssen Käufer im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt im Schnitt sechs Prozent ihres Haushaltseinkommens für den Erwerb einer Wohnung aufwenden. Für die Mietzahlung müssten demgegenüber zwölf Prozent des Einkommens aufgebracht werden, rechnet der Wohnatlas vor.

Auch im Salzlandkreis, im Vogtlandkreis, in Wittenberg und im Burgenlandkreis kommen Käufer weit günstiger weg. „Wer allerdings in strukturschwachen Regionen kaufen will, sollte das Objekt besonders sorgfältig prüfen und im Hinterkopf behalten, dass Wertverluste eintreten können“, sagt Eva Grunwald, Leiterin Immobiliengeschäft der Postbank.