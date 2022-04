Wie Versicherer nachhaltig werden

7.4.2022 – Um „good“ oder gar „best practise“ in Sachen Nachhaltigkeit ging es gestern auf einer Fachveranstaltung des Insurlab Germany. Dabei drehte es sich um die Themen Strategie, Unternehmensführung und Kapitalanlage.

Nachhaltigkeit sollte ein Bestandteil der „Governance“ – also einer verantwortungsvollen Unternehmensführung sein. Gelinge dies, sei der Nachhaltigkeitsmanager überflüssig, sagte Lisa Janke, Senior Expertin im Nachhaltigkeits-Management des Gothaer-Konzerns, am Mittwoch auf einer Veranstaltung des Insurlab Germany e.V.

Lisa Janke (Bild: Lier)

Leuchttürme und Bekenntnis des Vorstands

Ziel sei es, die Kunden zu befähigen, nachhaltig zu handeln. Beim Kunden kämen die Bemühungen der Versicherer um mehr Nachhaltigkeit nicht an, wie Studien zeigten, so Janke. Es gelte also, mit dem Kunden in einen Dialog zu treten.

Die Expertin rät, bei der Nachhaltigkeit nicht nur einige Leuchtturmprojekte aufzulegen, sondern das Thema in die Kernprozesse zu bringen. Wichtig sei die Einbeziehung des Vorstandes, damit es alle im Unternehmen angehe.

Nachhaltigkeit gehöre in die Geschäftspolitik mit eigenen Kennzahlen und Budgets und dürfe keine Parallelstrategie sein. Sonst laufe man in die Gefahr des „Greenwashings“.

Um die gewichtigen Stellhebel zu erkennen, sei die Wesentlichkeitsanalyse wichtig. Zudem müsse man Ziele formuliert, veröffentlichen und sich daran messen lassen. Die Nachhaltigkeitstrategie der Gothaer steht seit Neuestem im Internet.

WERBUNG

Mit „Purpose“ verkauft es sich besser

Michael Breuer (Bild: Lier)

Die Umsetzung von nachhaltigen Verhaltensweisen funktioniert nach Meinung von Michael Breuer am besten, wenn die Mitarbeiter eine intrinsische Motivation hätten.

Sie müssten einen Sinn oder Zweck (Purpose) in der Aufgabe sehen, so der Head of Central Europe and Nordics bei der Scor Global Life Deutschland.

„Purpose“ müsse dann Leitstern der Strategieentwicklung sowie der Strategieumsetzung werden. Untersuchungen zeigten, dass von einem klaren Leitbild motivierte Mitarbeiter deutlich erfolgreicher seien.

So kauften Kunden mit hoher Wahrscheinlichkeit vier Mal mehr von diesen Mitarbeitern und börsennotierte Unternehmen wiesen bei derartiger Geschäftsführung bis zu zehn Mal mehr Gewinn aus.

Zu wenig echte „grüne“ Anlagen

Olga Hülsmann, Spezialistin Value & Risk Management Kapitalanlagen bei der Axa Konzern AG, berichtete über die Umsetzung von ESG-Kriterien in der Kapitalanlage. „Wir gehen raus, gehen rein und nehmen Einfluss“, so die Axa-ESG-Strategie.

„Wir sind nicht grün, sondern fördern die Transformation der Wirtschaft. Wir können auch nicht grün sein, weil die Wirtschaft nicht grün ist“, so Hülsmann. Denn bislang gebe es zu wenig echte „grüne“ Anlagen. Konzentriere man sich darauf, seien die Kapitalanlagen nicht genügend diversifiziert.

Olga Hülsmann (Bild: Lier)

„Also versuchen wir als Großinvestor auf die Unternehmen Einfluss zu nehmen. Die deutsche Gruppe ist mit drei Milliarden Euro beziehungsweise knapp fünf Prozent ihrer Anlagen in „green assets“ investiert.

Gegen Vorstand und Aufsichtsrat

Daher setzt Axa verstärkt das Mittel des Engagements und der Ausübung von Stimmrechten auf den Hauptversammlungen ein. In mehr als der Hälfte aller Abstimmungen auf Hauptversammlungen, habe man 2020 nicht mit, sondern gegen die von den Verwaltungen vorgelegten Vorschläge gestimmt, erläuterte Hülsmann. Bei den Hauptversammlungen stimme die Axa mit ihren Anteilen nur noch im Sinne der Nachhaltigkeit.

Zudem hat sich die Axa bei 319 Unternehmen die Glaubwürdigkeit ihrer Net-Zero-Strategie im direkten Dialog erklären lassen. „Entweder es gab viele Details oder nicht so viele – aber auch dann haben wir einen Eindruck“, so Hülsmann.

Verkäufe in Milliardenhöhe

Seit 2007 praktiziere man zudem Ausschlüsse. Das sei das wirkungsvollste Instrument in der Kapitalanlage. Von Engagements über sieben Milliarden Euro habe man sich schon wegen mangelnder Nachhaltigkeit getrennt.

Ein Problem sei die Datenlage. „Ich freue mich auf viel mehr Offenlegungen, auch wenn es für alle schmerzhaft ist. Aber dann bessert sich unsere Datenlage“, so Hülsmann. Bei den Ausschlüssen greift Axa unter anderem auf die Listen von Urgewald zu Kohle und neuerdings auch Öl und Gas zurück. Diese Angaben werden mit den eigenen Toleranzgrenzen für fossile Brennstoffe abgeglichen