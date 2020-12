Wer Steuern auf Mitarbeiterbeteiligungen zahlen muss

11.12.2020 – Ein Beschäftigter hatte einen Gewinn aus der Rückübertragung einer Beteiligung an dem Unternehmen seines Arbeitgebers bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses erzielt. Dieser ist nicht in jedem Fall als Einkommen zu versteuern. Es kommt vielmehr auf die Umstände des Einzelfalls an. Das geht aus einem gestern veröffentlichten Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 22. Oktober 2020 hervor (14 K 2209/17 E).

Der Kläger hatte in seiner Eigenschaft als leitender Angestellter im Rahmen eines Beteiligungsprogramms seines Arbeitgebers im Jahr 2007 Firmenanteile in Höhe von 0,05 Prozent erworben. Der Erwerb erfolgte unter der Bedingung, dass die Anteile bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses zurückgegeben werden mussten.

Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit?

Als der Mann zum 31. Dezember 2012 das Unternehmen verließ, wurde ihm der Kaufpreis für die Rückübertragung seiner Firmenanteile erstattet. Dieser wurde ebenso wie der seinerzeitige Erwerb auf Basis einer einfachen Formel ermittelt.

Weil sich dabei ein Gewinn zu Gunsten des Angestellten ergab, sollte er diesen nach Ansicht des Finanzamts als Einkunft aus nichtselbstständiger Arbeit versteuern. Dagegen setzte er sich vor Gericht zur Wehr. Mit Erfolg. Das Düsseldorfer Finanzgericht gab seiner Klage statt.

Nach Ansicht der Richter ist der Veräußerungsgewinn steuerrechtlich nicht als Arbeitslohn zu bewerten. Denn schließlich habe der Kläger beim Erwerb der Firmenanteile ein Verlustrisiko tragen müssen.

Als Untergrenze für den Rückerwerbspreis sei nämlich das anteilige Stammkapital der Gesellschaft festgelegt worden. Das aber hätte durch Verlustvorträge aufgebraucht oder negativ werden können.

Zu geringe Beteiligung

Außerdem seien weder der Erwerb noch die Veräußerung des Geschäftsanteils verbilligt erfolgt. Für die Ermittlung des Kauf- beziehungsweise Verkaufspreises habe man sich vielmehr auf ein vereinfachtes marktgerechtes Verfahren geeinigt.

Wegen der geringen Höhe der Beteiligung scheidet nach Ansicht des Gerichtes auch eine Besteuerung gemäß § 17 EStG aus. Die setze nämlich eine Beteiligung von mindestens einem Prozent voraus.

Die Richter sahen keine Veranlassung, eine Revision gegen ihre Entscheidung zuzulassen.