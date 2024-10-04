Versicherungsbranche fällt bei der Digitalisierung zurück

22.8.2025

„Die Zufriedenheit mit den digitalen Angeboten im Versicherungswesen sank von 39 Prozent im Jahr 2023 auf 34 Prozent im Jahr 2025. Damit gehört die Branche hierzulande zu den Schlusslichtern, was die Verbraucherzufriedenheit mit digitalen Erfahrungen angeht.“ Das ist eine Erkenntnis aus dem Digital Commerce Report 2025, den die Sapient GmbH vorgestellt hat.

Ausgewertet wurden auch die unterschiedlichen Sichtweisen der Generationen: „Millennials und die Generation Z zeigen generell eine höhere Zufriedenheit mit den Digital Commerce-Experiences. Im Versicherungssektor sind Millennials (42 Prozent) mit ihren digitalen Erfahrungen deutlich zufriedener als ältere Jahrgänge, die eher dazu neigen, die Technologien nicht zu nutzen.

Ältere Generationen haben verstärkt Probleme mit der Benutzerfreundlichkeit von Websites, sofern sie diese überhaupt nutzen, und äußern Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes.“ Jüngere Generationen seien offener für KI-unterstützte Funktionen wie personalisierte Empfehlungen und Rabatte. Ein Großteil der Verbraucher bleibe skeptisch.

„Besonders Millennials und Gen Z haben mit 45 Prozent erhöhte Erwartungen an intuitive und interaktive Digital Commerce-Experiences“, schreibt Sapient und empfiehlt: „Unternehmen sollten hier verstärkt investieren, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden.“