Versicherungsbranche fällt bei der Digitalisierung zurück

22.8.2025
„Die Zufriedenheit mit den digitalen Angeboten im Versicherungswesen sank von 39 Prozent im Jahr 2023 auf 34 Prozent im Jahr 2025. Damit gehört die Branche hierzulande zu den Schlusslichtern, was die Verbraucherzufriedenheit mit digitalen Erfahrungen angeht.“ Das ist eine Erkenntnis aus dem Digital Commerce Report 2025, den die Sapient GmbH vorgestellt hat.
Ausgewertet wurden auch die unterschiedlichen Sichtweisen der Generationen: „Millennials und die Generation Z zeigen generell eine höhere Zufriedenheit mit den Digital Commerce-Experiences. Im Versicherungssektor sind Millennials (42 Prozent) mit ihren digitalen Erfahrungen deutlich zufriedener als ältere Jahrgänge, die eher dazu neigen, die Technologien nicht zu nutzen.
Ältere Generationen haben verstärkt Probleme mit der Benutzerfreundlichkeit von Websites, sofern sie diese überhaupt nutzen, und äußern Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes.“ Jüngere Generationen seien offener für KI-unterstützte Funktionen wie personalisierte Empfehlungen und Rabatte. Ein Großteil der Verbraucher bleibe skeptisch.
„Besonders Millennials und Gen Z haben mit 45 Prozent erhöhte Erwartungen an intuitive und interaktive Digital Commerce-Experiences“, schreibt Sapient und empfiehlt: „Unternehmen sollten hier verstärkt investieren, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden.“
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.