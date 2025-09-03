So viele Millionen Babyboomer setzen das Sozialsystem unter Druck

3.9.2025
Bis zum Jahr 2039 werden rund 13,4 Millionen Erwerbspersonen das gesetzliche Renteneintrittsalter von 67 Jahren überschritten haben. Das ergab eine Vorausberechnung des Statistischen Bundesamts (Destatis) auf Basis des Mikrozensus 2024, wie die Behörde der Presse mitteilt. Mit dem Ausscheiden könnten dem Arbeitsmarkt ein Drittel der heutigen Erwerbspersonen verloren gehen.
Das Ausscheiden dieser Erwerbstätigen setzt das Renten- und Sozialsystem unter Druck. Denn die sogenannten Baby-Boomer stellen die zahlenmäßig größte Gruppe auf dem deutschen Arbeitsmarkt:
Die Erwerbstätigenquote der 55- bis 64-Jährigen ist in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestiegen – von 65 Prozent im Jahr 2014 auf 75 Prozent im Jahr 2024. Das sind zehn Prozentpunkte mehr. Trotz der zunehmenden Erwerbstätigkeit älterer Menschen gehen nach wie vor viele vorzeitig in den Ruhestand:
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.