Nachrichten

So viele Bundesbürger sind 2024 alkoholbedingt gestorben

12.2.2026 (€) – Alkoholbedingte Sterbefälle sind nach aktuellen Destatis-Angaben zwischen 2014 und 2024 die zweithäufigste Todesursache. Deren Anzahl erreichte den vierthöchsten Stand seit 2004. Nur einmal im Beobachtungszeitraum war der Anteil an den Sterbefällen noch niedriger als zuletzt (22,9 Prozent). Dies zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts.

