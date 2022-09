Selbst schuld: Sturz auf dem Weg zum Hintereingang

26.9.2022 – Grundstückseigentümer sind nicht dazu verpflichtet, einen untergeordneten Hintereingang zu ihrem Haus so zu gestalten und zu pflegen, dass er von Besuchern völlig gefahrlos genutzt werden kann. Das gilt insbesondere dann, wenn Besucher einen Sturz bei gebotener Aufmerksamkeit vermeiden können. Dies entschied das Oberlandesgericht Frankfurt am Main in einem kürzlich veröffentlichten Beschluss vom 8. September 2022 (17 W 17/22).

Der unanfechtbaren Entscheidung lag ein Antrag einer Frau auf Gewährung von Prozesskostenhilfe zugrunde. Die hatte sie beantragt, weil sie einen Nachbarn wegen der Folgen eines Sturzes auf Zahlung von Schadenersatz sowie eines Schmerzensgeldes verklagen wollte.

Der Unfall hatte sich Anfang Februar 2021 ereignet, als die Betroffene ihren Nachbarn besuchen wollte. Dazu nutzte sie die Möglichkeit, über die Terrasse des Anwesens in das Gebäude zu gelangen. Der Pfad dorthin verläuft auf dem Grundstück über einen unbeleuchteten Steinweg.

Verletzung der Verkehrssicherungspflicht?

Über diesen Weg war die Antragstellerin trotz Dunkelheit und Regen problemlos in das Haus gelangt. Sie nutzte ihn auch für den Rückweg. Dabei kam sie jedoch auf dem mit Blättern, Ästen und Moos bedeckten schmierigen Pfad zu Fall. Bei dem Sturz erlitt sie erhebliche Verletzungen, die operativ versorgt werden mussten.

Die Frau warf ihrem Nachbarn vor, dass sie nur deswegen gestürzt sei, weil dieser den Zugang nicht ordnungsgemäß gepflegt und gestaltet habe. Er habe daher seine ihm als Grundstückseigentümer obliegende Verkehrssicherungs-Pflicht verletzt.

WERBUNG

Keine absolute Gefahrlosigkeit herzustellen

Dieser Argumentation wollten sich weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Landgericht Frankfurt, noch das von dem Unfallopfer in Beschwerde angerufene Oberlandesgericht der Stadt am Main anschließen. Die Richter beider Gerichte hielten die beabsichtigte Klage für aussichtslos und wiesen den Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe als unbegründet zurück.

Dabei wurde nicht in Abrede gestellt, dass Grundstückseigentümer dazu verpflichtet sind, Zuwege zu einem Gebäude so zu gestalten, dass Nutzer nicht gefährdet sind. Diese Verpflichtung werde jedoch durch die Tatsache begrenzt, dass keine absolute Gefahrlosigkeit herzustellen sei.

Es sei daher nicht Aufgabe des Eigentümers des Anwesens gewesen, den Zuweg zu der Terrasse seines Wohnhauses so zu gestalten, dass alle erdenklichen Risiken für deren Nutzer ausgeschlossen waren. Er habe vielmehr nur die Gefahren beseitigen müssen, die für sorgfältige Nutzer nicht erkennbar gewesen seien, mit denen diese nicht rechnen mussten und auf die sie sich auch nicht einrichten konnten.

Im Risikobereich der Verletzten

„Kommt es in Fällen, in denen keine Schutzmaßnahmen getroffen werden mussten, weil eine Gefährdung anderer zwar nicht völlig ausgeschlossen, aber nur ‚unter besonders eigenartigen und entfernt liegenden Umständen‘ zu befürchten war, ausnahmsweise zu einem Schaden, muss der Geschädigte diesen selbst tragen“, so das Oberlandesgericht.

Nach Überzeugung der Richter habe es im Risikobereich der Verletzten gelegen, bei Dunkelheit einen Weg zu nutzen, dessen Beschaffenheit ihr nicht wirklich bekannt gewesen sei. Sie hätte sich daher auf jeden Fall besonders vorsichtig und mit erhöhter Aufmerksamkeit bewegen müssen. Denn dann hätte sie den Sturz vermeiden können. Dass sie das getan habe, habe sie nicht bewiesen.