Schließfachcoup in Gelsenkirchen: Anwalt sieht Indizien für mögliche Pflichtverletzungen der Sparkasse

27.1.2026 – Nach dem Aufbruch von Schließfächern in Gelsenkirchen sieht Fachanwalt Michael Plassmann Indizien dafür, dass die Sparkasse Sicherungspflichten verletzt haben könnte. In einem Interview mit dem C.H.Beck-Verlag mahnt er zugleich zur Vorsicht bei der Bewertung der Schuldfrage.
Zwischen Weihnachten und Neujahr brachen unbekannte Täter in einer Sparkassen-Filiale in Gelsenkirchen-Buer mehr als 3.000 Schließfächer auf. Die Betroffenen hatten dort teilweise sehr hohe Bargeldsummen und Wertgegenstände im Wert von über 100.000 Euro gelagert (VersicherungsJournal 9.1.2026).
Versichert sind die Fächer nach Angaben der Bank allerdings nur bis zu 10.300 Euro. Höhere Beträge werden nur erstattet, wenn die Bank bei der Sicherung des Tresors nachweislich Pflichten verletzt hat (5.1.2026).
Anhaltspunkte für ein solches Verschulden des Bankhauses sieht Michael Plassmann von der Meditationskanzlei Plassmann. Der Anwalt hat zuvor bereits Betroffene von Schließfacheinbrüchen vertreten – unter anderem, nachdem unbekannte Täter im September 2021 einen Tresorraum der Hamburger Sparkasse AG aufbrachen.
In einem Interview mit der Verlag C. H. Beck oHG erläutert Plassmann, dass es sich bei einem Schließfachvertrag üblicherweise um einen Mietvertrag handelt, so dass die Bank nicht wisse, was in den Fächern aufbewahrt werde. Gleichwohl schulde sie dem Mieter, die gesamte Schließfachanlage nach dem Stand der Technik zu sichern.
Ob sich die Sparkasse in Gelsenkirchen Pflichtverletzungen hat zuschulden kommen lassen, sei jedoch mit Vorsicht zu bewerten, da die Ermittlungsakten bislang nicht bekannt seien. Grundsätzlich müssten die Geschädigten Indizien für eine mögliche Pflichtverletzung darlegen.
Dabei könnten insbesondere Akteneinsichten über Anwälte, technische Gutachten sowie die abschließenden Ermittlungsergebnisse helfen.
„In Gelsenkirchen haben wir eine Situation, wo die Indizien zumindest im Moment dafür sprechen, dass die Sicherheitsvorkehrungen nicht ideal waren. Die äußeren Umstände lassen aktuell ein Verschulden der Sparkasse zumindest vermuten“, sagte Plassmann gegenüber dem Verlag C.H. Beck.
Beim aktuellen Einbruch sieht Plassmann zumindest drei Anhaltspunkte für mögliche Versäumnisse der Sparkasse:
Der Nachweis über den Inhalt eines Schließfachs müsse vor Gericht stets im Vollbeweis geführt werden, berichtet der Anwalt weiter. Entscheidend sei dabei, was sich wann im Fach befunden habe – in welcher Menge und welchem Wert.
Als Belege könnten Zeugen dienen, insbesondere aber auch Rechnungen, Erbunterlagen, Zertifikate oder Schätzberichte. „Gerade dieser Schritt ist für die Kundinnen und Kunden schwierig, weil sie mit so etwas ja nie gerechnet haben“, so Plassmann.
Zudem hebt er hervor, dass es in Deutschland keine Sammelklagen gibt. Allerdings könne eine Musterfeststellungsklage über einen Verband oder eine Abhilfeklage dabei helfen, zu klären, ob die Sparkasse dem Grunde nach Pflichten verletzt habe. „Auch wenn es in Gelsenkirchen viele Indizien für ein Verschulden der Bank geben sollte, ersetzt das noch keinen individuellen Schadensnachweis“, so der Anwalt.
Darüber hinaus verweist Plassmann auf die Möglichkeit der Mediation, um Ansprüche gegenüber der Bank durchzusetzen. Dies könne helfen, eine einvernehmliche Lösung zu finden und Prozesskosten zu vermeiden.
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.