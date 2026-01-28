Preise für Wohnimmobilien: fünfter Anstieg in Folge

25.3.2026
Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat vorläufige Daten über Preise für Wohnimmobilien im vierten Quartal 2025 veröffentlicht. Demnach ist der Häuserpreisindex in Deutschland gegenüber dem Vorjahresquartal um durchschnittlich 3,0 Prozent gestiegen.
Dieses moderate Plus war laut Destatis der fünfte Anstieg im Vorjahresvergleich in Folge. Zwischen Ende 2022 und Herbst 2024 war die Veränderungsrate zum entsprechenden Vierteljahr im Vorjahr jeweils negativ ausgefallen.
Höhere Immobilienpreise als im Vorjahresquartal waren demnach in allen Regionen Deutschlands zu verzeichnen. Für Eigentumswohnungen zahlten Käufer Ende 2025 in dünn besiedelten ländlichen Kreisen durchschnittlich 5,4 Prozent mehr als im vierten Quartal 2024.
In Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf stiegen die Preise um 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. In kreisfreien Großstädten außerhalb dieser sieben größten Städte Deutschlands waren es hingegen 4,8 Prozent mehr.
Auch Ein- und Zweifamilienhäuser verteuerten sich gegenüber dem Vorjahresquartal am stärksten in den dünn besiedelten Kreisen (3,2 Prozent) und den kreisfreien Großstädten (3,1 Prozent). In den Metropolen verteuerten sich Ein- und Zweifamilienhäuser um durchschnittlich 1,5 Prozent.
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