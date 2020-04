Map-Report: Acht private Krankenversicherer mit der Höchstnote

1.4.2020 – Die Debeka erhielt im aktuellen Map-Report 914 „Rating private Krankenversicherung“ die höchste Punktzahl. Ebenfalls die Bestnote „mmm“ bekamen die Provinzial Hannover, die Signal Iduna, der LVM, die R+V, die SDK, die Allianz und die Alte Oldenburger. In den Teilbereichen Vertrag und Service liegt die Debeka an der Spitze, im Bilanzteil die Alte Oldenburger.

Der Map-Report hat auch in diesem Jahr wieder die privaten Krankenversicherer einer Analyse unterzogen. Für die am Dienstag erschienene, mittlerweile 20. Auflage des „Ratings private Krankenversicherung“ (Map-Report 914) wurde wie üblich auf Bilanzdaten, Servicekennzahlen und Entwicklungen der Bestandsbeiträge zurückgegriffen.

Insgesamt waren 100 Punkte zu erreichen. Ab 75 Punkten gab es die Bestnote „mmm“.

So wurde bewertet

Am höchsten gewichtet hat die Map-Report-Redaktion den Bereich „Vertrag“. Die hier maximal zu erreichenden 40 Punkte entfallen auf die Bestandsbeitrags-Entwicklung in verschiedenen Vertragskonstellationen in der Voll- und Zusatzversicherung.

Dabei wurde wie üblich differenziert nach Angestellten und Beamten. Wie in den beiden Vorjahren (VersicherungsJournal 15.3.2019, 22.3.2018), wurde auch die Flexibilität der Tarife bewertet.

Im Bilanzbereich können maximal 30 der insgesamt 100 Punkte erreicht werden. Er umfasst die Kennzahlen Nettorendite, RfB- (Zuführung-) Quote, versicherungs-geschäftliche Ergebnis- und Überschussverwendungs-Quote nach Verbandsdefinition, Solvabilität, Abschlusskosten-, Verwaltungskosten- und Vorsorgequote sowie auch die Bewertungsreservequote.

Die verbleibenden 30 Punkte werden im Bereich Service und Transparenz verteilt. In diesen fließen Leistungsprozesse, Beschwerden bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) sowie beim PKV-Ombudsmann, Storno, Frühstorno, eine Bewertung des Gesundheits-Managements sowie die Transparenz der Geschäftsberichte ein.

(Bild: Franke und Bornberg, Map-Report 914)

Deutliche Kritik an Transparenz und Informationsgehalt

In diesem Jahr lieferten zwölf (Vorjahre: 14, 15; 17) Gesellschaften mit rund 48 (61; 63) Prozent Marktanteil (verdiente Beiträge 2018) die für eine Berücksichtigung im Rating erforderlichen Daten.

Für Beobachter der Branche ist es nach Aussage von Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages kein Leichtes, einen Überblick über die Branchenentwicklungen zu behalten und umfassende Analysen zu erstellen.

„Grund: Die grauenhafte Transparenzbereitschaft, die sich nicht zuletzt im Informationsgehalt der Geschäftsberichte vieler Gesellschaften wiederspiegelt“, so Klages. So gehörten zwar Daten zum Neugeschäft, zu den Übertragungswerten der Alterungsrückstellungen, dem durchschnittlichen unternehmens-indivuellen Rechnungszins zu den wichtigen Themen rund um die PKV.

Nicht weniger interessant seien Angaben „zu den versicherten Personen in der Pflegezusatz-Versicherung, im Standard- und Basistarif sowie zu den Nichtzahlern und den daraus resultierenden offenen Beitragsforderungen und gezahlten Leistungsforderungen […]. Dennoch fehlen diese Angaben oftmals vollständig oder zumindest teilweise“, kritisiert Klages.

Die besten privaten Krankenversicherer

Die höchste Punktzahl (über 88 Zähler) erzielte einmal mehr der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. Dahinter folgt mit knapp über 80 Punkten die Provinzial Krankenversicherung Hannover AG mit hauchdünnem Vorsprung vor der Signal Iduna Krankenversicherung a.G. Damit zeigt sich auf den ersten Plätzen die gleiche Reihenfolge, wie in der vorangegangenen Auflage des Ratings.

Die LVM Krankenversicherungs-AG, die R+V Krankenversicherung AG, die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK), die Allianz Private Krankenversicherungs-AG sowie die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG komplettieren die Spitzengruppe der acht Anbieter mit der Höchstnote „mmm“ für „hervorragende“ Leistungen. Für diese Anbieter werden zwischen 77,5 und 75 Punkte ausgewiesen.

(Bild: Franke und Bornberg, Map-Report 914)

Dabei schaffte die SDK den Wiedereinstieg in die Spitzengruppe. Aus dieser hatten sich im Vorjahr auch noch die Barmenia Krankenversicherung a.G. sowie die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG verabschiedet. Letztgenannte Gesellschaft nahm in diesem Jahr nicht mehr am Rating teil. Die Barmenia schnitt aktuell wie auch die Hansemerkur Krankenversicherung AG und die Concordia Krankenversicherungs-AG mit „mm“ für „sehr gute“ Leistungen ab.

Alte Oldenburger in der Bilanzwertung top

Im Bilanzteil landete erneut die Alte Oldenburger auf dem Spitzenrang (27,4 Punkte), obwohl sie in keinem der analysierten Kriterien ganz oben stand. Die beste Platzierung gab es bei der Vorsorgequote mit Position drei, während es bei der Nettorendite nur zu einem mittelmäßigen 16. Rang unter 30 aufgelisteten Gesellschaften reichte.

Ähnlich sieht es bei R+V und LVM aus, die knapp hinter dem Spitzenreiter an zweiter und dritter Stelle liegen. Die R+V schnitt mit jeweils Position zwei bei der RfB-Zuführungs- sowie Abschlusskostenquote am besten ab.

Der LVM setzte sich erneut in Sachen Vorsorgequote gegen alle Wettbewerber durch und belegt bei der RfB-Quote den zweiten Rang. Bei der Nettorendite und Bewertungsreservequote reichte es für beide Gesellschaften nur zu einem Mittelfeldplatz.

Debeka gewinnt Service- und Vertragsteil

In der Servicewertung liegt erneut die Debeka (fast 28 Punkte) mit rund eineinhalb Zählern Vorsprung vor der Allianz an der Spitze. Position drei belegt – gut einen halben Punkt dahinter – die R+V.

Im Vertragsteil platzierten sich die Koblenzer mit fast 37 Punkten ebenfalls an der Spitze. Den Silberrang sicherte sich mit etwa zwei Zählern dahinter die Signal Iduna. An dritter und vierter Stelle liegen dicht beieinander die SDK und die Provinzial Hannover.

Der Map-Report Nummer 914 – „Rating private Krankenversicherung“ ist bei der Franke und Bornberg Research GmbH erschienen. Er enthält auf 80 Seiten Übersichten zu diversen Bilanz-, Service- und Vertragskennzahlen von bis zu 30 privaten Krankenversicherungs-Gesellschaften.

Das Heft ist als E-Paper ab 363 Euro über die Bestellseite von Franke und Bornberg erhältlich.