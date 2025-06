IVFP: Diese Fondspolicen sind besonders nachhaltig

5.6.2025 – 50 Produkte von 15 Anbietern erhielten vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung die Höchstnote „exzellent“ im aktualisierten Fondspolicen-Nachhaltigkeitsrating. Insgesamt gab es 156 Testkandidaten, die in sechs Kategorien (Fondspolicen Aktiv und Selektiv, bAV-Direktversicherung Aktiv und Selektiv sowie Basisrente Aktiv und Selektiv) bewertet wurden.

Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) hat am Donnerstag die aktuelle Auflage ihres „Fondspolicen-Nachhaltigkeits-Rating“ vorgelegt. Dabei wurde erneut auf das vor zwei Jahren (VersicherungsJournal 11.10.2023) umfangreich überarbeitete und erweiterte Bewertungsschema zurückgegriffen.

„Aktiv“ und „Selektiv“

Zum dritten Mal haben die Analysten die Produktbereiche Privatrente, betriebliche Altersversorgung (bAV) und Basisrente jeweils in den Kategorien „Aktiv“ und „Selektiv“ unter die Lupe genommen.

Dabei sind die Tarife der Kategorie „Aktiv“ nach Institutsangaben „auf kapitalmarktaffine Anleger ausgerichtet, die eine für sie optimale Allokation unter verschiedenen (Nachhaltigkeits-) Aspekten definieren möchten. Dazu ist eine große Fondsauswahl über verschiedene Länder, Themen, Regionen und natürlich Nachhaltigkeitsansätze hinweg erforderlich“.

Dagegen sprächen Tarife der Kategorie „Selektiv“ jene Kunden an, „die sich auf die ‚Hausempfehlung‘ des jeweiligen Versicherers verlassen möchten und deshalb eine stärker selektierte Fondsauswahl bevorzugen“, so die Analysten.

Weitere Details zur Methodik

In die Ratingbewertung fließen neben der Unternehmenspositionierung zum Thema Nachhaltigkeit und der Nachhaltigkeit des Fondssortiments unter anderem auch die Fondsbewertungen von der F-fex AG und der Morningstar Deutschland GmbH sowie das Segment „Transparenz und Service“ ein.

Weitere Details zur Ratingsystematik können in den „Informationen zum Ratingverfahren Fondspolicen-Nachhaltigkeitsrating“ (PDF, 172 KB) nachgelesen werden.

Die „exzellenten“ Privatrenten-Tarife als „Aktiv“-Version ...

Insgesamt wurden 156 Offerten von 44 Produktgebern in bis zu 87 Einzelkriterien unter die Lupe genommen. In der Kategorie „Privatrente Aktiv“ erzielten 22 (2024: 27) Angebote von 13 (17) Anbietern die Höchstnote „exzellent“. Dazu gehören (in alphabetischer Reihenfolge):

Die meisten Offerten bestätigten ihre Topbewertungen aus dem Vorjahr. Neu in der Auflistung vertreten ist die Gothaer.

Nicht mehr wie im Vorjahr (12.8.2024) zu den Anbietern mit mindestens einer „exzellenten“ Lösung gehören die Helvetia Schweizerische Lebensversicherungs-AG, die Nürnberger Lebensversicherung AG, die Signal Iduna Lebensversicherung AG, die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. und die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG.

... und „Selektiv“-Version

In der Kategorie „Privatrente Selektiv“ vergaben die Analysten an fünf (2024: elf) Tarife von vier (sieben) Lebensversicherern die Höchstnote. Dazu zählen die Lösung „Blue Invest“ der BL die Bayerische Lebensversicherung AG, die beiden Ergo-Life-Offerten „Ergo Zukunfts-Rente Chance“ und „Ergo Zukunfts-Rente Chance Select“, das HDI-Produkt „CleverInvest Green“ und „Future now“ der Neue Leben.

Aus der Riege der Anbieter mit der Höchstnote herausgefallen sind die Allianz und die Alte Leipziger.

Die „exzellenten“ bAV-Produkte

In der Kategorie „bAV Aktiv“ schafften sieben (2024: elf) Tarife von sieben (elf) Anbietern die Höchstnote. Dies sind erneut neben der „Direktversicherung InvestFlex“ der Allianz unter anderem auch „ALfonds bAV“ der Alten Leipziger, „Relax bAVRente Chance“ der Axa und „Congenial bAV garant“ der Condor.

Mit „exzellent“ bedacht wurden auch „MeinPlan“ der LV 1871, „BetriebsRente InvestGarant“ der Nürnberger, „DirektRente performance+“ der Stuttgarter und „Maximo Direktversicherung“ der Swiss Life. Nicht mehr zur Spitzengruppe gehören die Lösungen von Signal Iduna, Volkswohl Bund und Zurich Deutscher Herold.

In der Kategorie „bAV Selektiv“ bekam keiner der Testkandidaten die Top-Note.

Die Basisrenten-Tarife mit der Höchstnote

Im Segment „Basisrente Aktiv“ erreichten 14 (18) Angebote von zehn (13) Akteuren die Topnote. Dazu zählen einerseits erneut „BasisRente InvestFlex“ und „BasisRente InvestFlex mit Garantie“ der Allianz sowie „AL_RenteFlex Basis“, „ALfonds Basis“ und „ALfonds Basis mit flexiblen Garantien“ der Alten Leipziger.

„Exzellent“ sind andererseits neben „JustInvest“ und „Relax BasisRente Chance“ der Axa und „Congenial basis“ der Condor auch „Basis-Rente Balance“ der Ergo Vorsorge sowie „CleverInvest Basisrente“ vom HDI.

Gleiches gilt auch für „MeinPlan Basisrente“ der LV 1871, „Maxxellence Invest“ der Standard Life, „BasisRente performance+“ der Stuttgarter und „Maximo“ der Swiss Life. Nicht mehr zur Spitzengruppe gehören Nürnberger, Volkswohl Bund und Zurich Deutscher Herold.

In der Kategorie „Basisrente Selektiv“ vergaben die Analysten wiederum ein „exzellent“ an die Alte Leipziger („ALfonds Basis mit VisionGrün“) und den HDI („CleverInvest Green Basisrente“).Eine Au flistung der 50 „exzellenten“ Testkandidaten ist auf dieser Internetseite des Instituts zu finden. Dort sind auch die rund 100 weiteren Offerten aufgelistet, die mit „sehr gut“ oder einer schlechteren Note abgeschnitten haben.