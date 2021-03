Hohe Mieten zehren am Vorsorgebudget

26.3.2021 – In den Ballungsgebieten legten die Kosten für Wohnen 2020 weiter zu, allerdings weniger als in den Vorjahren. Teuer bleibt es für die Einwohner in Baden-Württemberg und Bayern, wie der Mietspiegelindex von F+B belegt. Trotz höherer Gehälter bleibt den Bewohnern damit weniger Geld für die Altersvorsorge.

In deutschen Großstädten steigen die Mieten immer weiter, im Schnitt um 1,7 Prozent. Laut einer neuen Auswertung der F+B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH zogen die Preise für Wohnen aber deutlich langsamer an als in den Vorjahren. Der „Mietspiegelindex 2020“ wertet die amtlichen Mietpreisübersichten in Deutschland seit 1996 aus. Die Daten spiegeln das Niveau und die Entwicklung der durchschnittlichen Bestandsmieten wider.

Analysiert werden die Nettokaltmieten von Wohnungen mit einer Fläche von 65 Quadratmeter, mittlerer Ausstattung und Lage in Gemeinden mit mindestens 20.000 Einwohnern und veröffentlichten Mietspiegeln. Für den F+B-Mietspiegelindex 2020 wurden die derzeit gezahlten Mieten für insgesamt 352 Städte und Gemeinden ausgewertet.

Wo Einwohner die teuersten Mieten zahlen

2020 sind „die für viele Millionen Bestandsmiet-Verhältnisse so wichtigen Vergleichsmieten um 1,7 Prozent gestiegen. Das sind allerdings 0,1 Prozentpunkte weniger als im Vorjahreszeitraum“, fasst F+B die Entwicklung zusammen.

Die ersten zehn Plätze für die höchsten Mieten liegen ausschließlich in Baden-Württemberg und Bayern. Das meiste Geld für Wohnen legen die Einwohner in Karlsfeld vor den Toren Münchens, gefolgt von Stuttgart und Leinfelden-Echterdingen, südlich der schwäbischen Landeshauptstadt, monatlich auf den Tisch.

Insgesamt zeigt der Vergleich, dass München seine Stellung als teuerstes Mietpflaster in Deutschland verliert und Stuttgart sowie das Umland der Schwabenmetropole mit der bayerischen Landeshauptstadt gleichziehen oder sogar überholen.

Stuttgart ist am teuersten

Die teuerste Stadt bleibt Stuttgart. Mieter zahlen hier durchschnittlich 10,38 Euro pro Quadratmeter Nettokaltmiete für ihre Wohnungen. „Sie liegen damit um 46 Prozent über den 7,11 Euro pro Quadratmeter, die in den Mietspiegelstädten insgesamt im Durchschnitt gezahlt werden“, erklärt F+B-Geschäftsführer Dr. Bernd Leutner.

Zum Vergleich: In München zahlen Mieter durchschnittlich 9,72 Euro pro Quadratmeter Nettokaltmiete. In Karlsfeld im Landkreis Dachau müssen Einwohner mit einer Kaltmiete von etwa 10,90 Euro pro Quadratmeter rechnen.

Frankfurt am Main folgt mit 8,69 Euro je Quadratmeter, hier wird der Bundesdurchschnitt um 22 Prozent übertroffen. Hamburg liegt mit 8,62 Euro um 21 Prozent höher. In Düsseldorf und Köln zahlen die Mieter durchschnittlich 8,50 beziehungsweise 8,47 Euro pro Quadratmeter Nettokaltmiete und liegen damit 19 Prozent über dem Schnitt.

Mieter weichen ins Umland aus

Die Flucht in den ländlichen Raum der Metropolen rechnet sich für Mieter nicht mehr. „Die alte Regel ‚wer günstiger wohnen möchte, muss ins Umland ziehen‘ gilt nicht mehr durchgreifend. Das seit Langem extrem hohe Preisniveau in den Kernstädten hat zu kontinuierlichen Ausweichbewegungen der Nachfrage nach Mietwohnungen in die Speckgürtel geführt“, so Leutner.

Die hohen Angebotsmieten der vergangenen Jahre habe sich nun zeitversetzt auch dort bei den hohen ortsüblichen Vergleichsmieten niedergeschlagen.

Dieser Trend, der Zug ins Umland, lässt sich auch auf Kaufobjekte übertragen. Die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser im Grünen, aber in Stadtnähe, stiegen im Vorjahr nach Auswertungen von F+B deutlicher als die Kosten für Eigentumswohnungen. Eine Entwicklung, die die Experten auf die Pandemie zurückführen (VersicherungsJournal 12.2.2021).

(Bild: F+B)

In Berlin kann man noch günstig wohnen

Eine Ausnahme von der Mietpreisentwicklung bleibt laut F+B die Hauptstadt. In Berlin ist Wohnen noch günstig, wenn man die Bestandsmieten mit anderen deutschen Metropolen vergleicht. In den westlichen Stadtteilen kosten Bestandswohnungen momentan im Schnitt 7,40 Euro, in den östlichen 6,65 Euro pro Quadratmeter.

Zusätzlich unterscheidet der Mietspiegelindex nach Wohnen in Bestand oder Neubau. Je neuer ein Objekt, desto höher ihre Miete. Die Spanne reicht von rund 6,78 Euro im Altbau bis zu 9,40 Euro pro Quadratmeter im aktuellen Neubau, rechnen die Experten vor.

Lebenshaltungskosten fressen Rücklagen

Die Kosten für Wohnen und Leben zehren an der notwendigen Sparquote für den Ruhestand. Diese Aussage trifft vielfach auf die Einwohner der deutschen Großstädte zu, betrachtet man die durchschnittlichen Bestandsmieten. Auch höhere Einkommen in den Metropolen können die Rücklagen für die Rente nicht mehr aufbessern.

Das belegte eine Studie des Wirtschaftsforschungs-Instituts Prognos AG Berlin im Auftrag des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) aus dem Vorjahr (7.9.2020).

Besonders hart trifft es laut der Auswertung die Norddeutschen: Ein 40-jähriger Hamburger muss rund 5,8 Prozent seines Einkommens auf die hohe Kante legen, um im Ruhestand gut leben zu können. Es folgen die Bewohner von Stuttgart und München mit einer Belastungsquote von je 5,7 Prozent.