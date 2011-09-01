Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Handelsblatt: Die besten gewerblichen Haftpflichtversicherungen

10.9.2025 – Die Ratingagentur Franke und Bornberg hat für die Wirtschaftszeitung analysiert, welche Gewerbepolicen für zwei Musterfälle die besten sind. Für jeweils einen Musterbetrieb aus der Gastronomie und einen aus dem Bauhandwerk sollte jeweils eine Versicherungssumme von fünf Millionen Euro abgesichert werden. Unter den Top-Anbietern beider Ranglisten sind die vier Versicherer Debeka, die Bayerische, HDI und VHV zu finden.

Für Unternehmer gilt insbesondere eine Betriebshaftpflichtversicherung als unverzichtbar. Sie schützt sie vor finanziellen Folgen, wenn jemand durch Tätigkeiten, Produkte oder Mitarbeiter der Firma einen Schaden erleidet.

Michael Franke (Bild: Marc Theis)
Michael Franke (Bild: Marc Theis)

Hierfür muss der Gewerbebetrieb jeweils haften, was je nach Schaden existenzbedrohend teuer werden kann. Doch nicht jeder Betrieb ist den gleichen Risiken ausgesetzt. Deshalb gilt: „Die Police muss exakt auf die Risiken und Bedürfnisse eines Unternehmens zugeschnitten sein“, zitiert das Handelsblatt Michael Franke, Geschäftsführer der Ratingagentur Franke und Bornberg GmbH.

Für die Wirtschaftszeitung haben die Analysten ausgewertet, welche Tarife für unterschiedliche Musterfälle geeignet sind. „Die günstigste Police muss nicht die beste sein“, sagt Franke. Die Qualität der Versicherung macht 70 Prozent der Note aus, der Preis 30 Prozent.

Betriebshaftpflicht für zwei Musterfälle

Bei der Betriebshaftpflichtversicherung ging die Ratingagentur einerseits von einem Restaurant mit vier Vollzeit- und drei Teilzeitkräften aus, die einen Jahresumsatz von 800.000 Euro erzielen. Andererseits geht es um einen Bauhandwerksbetrieb mit fünf Vollzeitkräften und einer Million Euro Jahresumsatz.

Von dem Umsatz, der Mitarbeiterzahl und insbesondere den branchenspezifischen Risiken hängt die zu zahlende Prämie ab. Um auch größere Personen-, Sach- und Vermögensschäden decken zu können, beträgt die Versicherungssumme jeweils fünf Millionen Euro.

Noten aus dem Produktrating von Franke und Bornberg

Den Umfang des Schutzes der einzelnen Tarife beurteilt Franke und Bornberg mit seinem Produktrating. Mit Blick auch auf die dafür verlangten Prämien für Gastronomiebetriebe kommen derzeit fünf Tarife auf die Note „sehr gut“, sieben auf ein „gut“.

Beim Bauhandwerk sind es acht Top-Policen und fünf auf dem zweiten Rang. Weitere Ergebnisse wurden nicht veröffentlicht.

„Sehr gut“ bewertete Betriebshaftpflichtversicherungen für Gastronomiebetriebe

Gesellschaft

Tarif

Rating*

Prämie**

Punkte

* Produktrating: FFF+ = hervorragend, FFF = sehr gut, FF+ = Gut, FF = befriedigend; ** Bruttoprämie in Euro pro Jahr; Quelle: Handelsblatt; Stand: 07.2025; Reihenfolge nach Punktzahl und Firmennamen

VHV Versicherungen

Firmenprotect für Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe

FFF+

228,48

100

HDI Versicherung AG

Betriebshaftpflicht für das Gastgewerbe

FFF

246,58

93

Rhion.digital, eine Marke der Rhion Versicherung AG

Haftpflichtversicherung für Gaststätten und Beherbergungsbetriebe

FFF

223,05

93

BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG

Haftpflichtversicherung für betriebliche und berufliche Risiken

FF+

130,90

86

Debeka Allgemeine Versicherung AG

Betriebshaftpflichtversicherung für Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe

FF+

217,77

86

Unterschiedliche Prämien wegen spezifischer Risiken

Die jährlichen Bruttoprämien einer Haftpflichtpolice für die Gastronomie betragen bei den als sehr gut ausgezeichneten Produkten zwischen 130,90 Euro und 246,58 Euro. Zum Vergleich: Das Bauunternehmen muss für Top-Policen zwischen 1.817,37 und 3.453,77 Euro ausgeben.

Denn die versicherten Risiken und potenziellen Haftungsschäden sind größer. So drohen bei einem Gastronomen zwar Personenschäden durch Speisen oder Getränke oder durch einen Sturz auf dem frisch gewischten Boden eines Restaurants.

Jedoch haftet der Handwerker beispielsweise für Folgeschäden, wenn etwas unsachgemäß installiert wurde und teilweise Jahre später einen Wasserschaden auslöst. Sogar in die Millionen Euro können die Kosten für Behandlung, Schmerzensgeld und Rentenzahlungen gehen, wenn ein Werkzeug vom Gerüst fällt und ein Mensch dadurch schwer verletzt wird.

„Sehr gut“ bewertete Betriebshaftpflichtversicherungen für das (Bau-)Handwerk

Gesellschaft

Tarif

Rating*

Prämie**

Punkte

* Produktrating: FFF+ = hervorragend, FFF = sehr gut, FF+ = gut, FF = befriedigend; ** Bruttoprämie in Euro pro Jahr; Quelle: Handelsblatt; Stand: 07.2025; Reihenfolge nach Punktzahl und Firmennamen

HDI 

Betriebshaftpflicht für das Baunebengewerbe

FFF+

2.014,79

97

VHV 

Bauprotect – Bauhandwerk und Baudienstleistung

FFF+

2.228,81

97

Ergo Versicherung AG

Haftpflichtversicherung für Bauhandwerks- und Handwerksbetriebe

FFF+

2.716,02

94

Debeka

Betriebshaftpflichtversicherung für das Baugewerbe

FFF

1.872,11

93

Inter Allgemeine Versicherung AG

Inter GewerbeSchutz Bauhaupt- und Baunebengewerbe -Premium-

FFF

1.817,37

93

Baloise Sachversicherung AG Deutschland

Haftpflicht für Baubetriebe

FFF+

3.007,69

91

Münchener Verein Allgemeine Versicherungs-AG

Betriebshaftpflichtversicherung „Deutscher Handwerkerschutz“

FFF+

3.453,77

91

BA die Bayerische 

Haftpflichtversicherung für betriebliche und berufliche Risiken

FF+

1.269,08

86

Christian Hilmes

