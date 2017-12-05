Diese Versicherer und Vermittler sind die Besten ihrer Zunft

24.3.2026 – Die Arag (Kategorie „Versicherungen“), die Europa (Direktversicherungen), MRH Trowe (Versicherungsmakler) und MLP (Finanz- und Anlageberater) genießen in den sozialen Medien die höchste Reputation in ihrem Wirtschaftsabschnitt. Das zeigt eine Untersuchung mittels Social Listening von Servicevalue und dem F.A.Z.-Institut.

Die Servicevalue GmbH hat zusammen mit dem F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH die „Branchenbesten des Jahres 2026“ ermittelt. Die Untersuchung basiert auf den Daten eines Social Listenings.

Methodisch griffen die Analysten dabei auf ein zweistufiges Webmonitoringverfahren zurück. In der ersten Stufe des Verfahrens, dem sogenannten Crawling, wurden zwischen dem 1. März 2024 und dem 28. Februar 2025 mehrere 100 Millionen öffentliche deutsche Internetquellen durchsucht.

Gesamteindruck und zahlreiche Eventtypen

Um einen Gesamteindruck zu erhalten, wurden zunächst alle einem bestimmten Unternehmen zugeordneten Texte und Textfragmente ohne weitere inhaltliche Differenzierung betrachtet und nach ihrer Tonalität klassifiziert, erläutern die Studienautoren.

Danach wurden die Fragmente mit Hilfe künstlicher Intelligenz einzelnen Themengebieten – den Eventtypen – zugeordnet. Die Eventtypen, wozu unter anderem Qualität, Service, Preis, Produktneuheiten, Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlung, Wirtschaftlichkeit, Management, Digitalisierung und Technologie gehörten, variierten von Branche zu Branche.

In die Wertung floss zur einen Hälfte der Gesamteindruck und zur anderen Hälfte die Analyse der nach Eventtypen unterteilten Fragmente ein. Die Daten in letzterem Bereich wurden mit Hilfe künstlicher Intelligenz ausgewertet und analysiert. Für jedes Unternehmen wurde für jeden Eventtyp die Tonalität anhand von Textfragmenten dahingehend untersucht, ob die Erwähnungen als positiv, negativ oder neutral einzustufen sind.

In die Punktwerte eines Unternehmens floss neben der Tonalität auch die Reichweite ein, und zwar durch die Berechnung „der Differenz von positiven und negativen Fragmenten je Eventtyp“, die gewichtet und zu einem Gesamtreichweitenwert verrechnet werden, heißt es in der Studiendokumentation (PDF, 402 KB).

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Auszeichnung erfolgt branchenspezifisch

Schließlich wurden die ermittelten Punktwerte für alle Unternehmen branchenbezogen normiert, wobei das beste Unternehmen jeder Branche mit 100 Punkten den Benchmark bildet. Der Beste jeder Kategorie darf sich mit dem Prädikat „Branchensieger“ schmücken. Alle weiteren Testkandidaten mit einer überdurchschnittlichen Punktzahl erhalten die Auszeichnung „Sieger“.

Insgesamt wurden rund 21,2 Millionen Nennungen zu über 12.300 Unternehmen aus 191 Wirtschaftszweigen ausgewertet. Darunter waren auch einige mit Versicherungsbezug.

Die Sieger unter den (Direkt-)Versicherern

Im Segment „Direktversicherungen“ setzten sich die Europa Versicherungen gegen die Wettbewerber durch (normierte 100 Zähler; Auszeichnung „Branchensieger“). In die Liste der „Sieger“ trugen sich ein die

In der Kategorie „Versicherungen“ ließen die Arag Versicherungen die Konkurrenz hinter sich. Normierte 100 Punkte bedeuten das Prädikat „Branchensieger“. Zur 15-köpfigen Riege der „Sieger“ gehören die

MRH Trowe und MLP gewinnen bei den Vermittlern

Bei den „Versicherungsmaklern“ wurde die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) mit normierten 100 Punkten „Branchensieger“. Die Liste der „Sieger“ umfasst die

Branchensieger bei den „Finanz- & Anlageberatern“ wurde mit normierten 100 Punkten die MLP SE. In die Riege der zehn „Sieger“ schafften es die

Nach welchen Kriterien die Einordnung in die Kategorien „Versicherungsmakler“ einerseits oder „Finanz- & Anlageberater“ erfolgt, ist nicht bekannt. So besitzt etwa die drittplatzierte FVB neben der Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler (§ 34f Absatz 1 GewO) auch eine Erlaubnis als Versicherungsmakler (§ 34d Absatz 1 GewO). Sie wurde in anderen Untersuchungen auch schon in der Kategorie „Versicherungsmakler“ aufgeführt (VersicherungsJournal 27.2.2026).