Diese Versicherer und Vermittler handeln besonders zukunftsorientiert

10.3.2026 – Im Wettbewerb zum zukunftsorientierten Engagement von Servicevalue und Deutschland Test setzten sich die Allianz (Versicherer), Admiraldirekt (Direktversicherer), MRH Trowe (Versicherungsmakler) und Swiss Life Select (Finanzvertriebe) gegen die Wettbewerber durch. Insgesamt wurden 1.500 Unternehmen aus 80 Branchen bewertet.

Welche Unternehmen und Marken stehen in dem Ruf, ein besonders hohes zukunftsorientiertes Engagement an den Tag zu legen? Dieser Frage ist die Servicevalue GmbH zusammen mit Deutschland Test, einer Marke der Burdaverlag Data Publishing GmbH, Deutsches Institut für Qualität und Finanzen nachgegangen.

So wurde bewertet

Basis der Untersuchung ist eine im Januar und Februar 2026 durchgeführte Onlinebefragung. Zu den Interviews wurden sogenannte Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen beziehungsweise Marken zur Bewertung erhielten, wird zur Methodik erläutert. Die Auswahlkriterien und die Stimmenzahl pro Branche oder Unternehmen wurden nicht genannt.

Für die Auswertung und die Rankings wurden die Antworten der Befragten hinsichtlich folgender Fragestellung herangezogen: „Unternehmen/Marken bemühen sich zunehmend, den Verbraucherinnen/Verbrauchern gegenüber zukunftsorientiert zu handeln.

Inwieweit trifft die folgende Aussage auf Sie persönlich und Ihre Erfahrungen zu: Ich habe in den letzten 24 Monaten als Verbraucherin/Verbraucher erfahren, dass sich Unternehmen/Marke […] für die Zukunft engagiert!“

Vierstufige Antwortskala

Für die Beurteilung stand den Befragten eine vierstufige Antwortskala zur Verfügung. Diese reichte von 1 (= „trifft zu“) über 2 (= „trifft eher zu“) und 3 (= „trifft eher nicht zu“) bis 4 (= „trifft nicht zu“).

Für die Auswertung haben die Studieninitiatoren den ungewichteten Mittelwert gebildet. Liegt der empirische Mittelwert eines Unternehmens niedriger (= besser) als der Gesamt-Mittelwert der jeweiligen Branche, wird dem Unternehmen anders als üblich keine Auszeichnung zugeschrieben.

Voraussetzung für das Prädikat „Zukunftsorientiertes Engagement – Sehr stark“ war, dass der individuelle Mittelwert „mindestens niedriger (= noch besser) als der Mittelwert der ‚überdurchschnittlichen‘ Gruppe ist. Das beste Unternehmen der jeweiligen Branche erhält als Alleinstellungsmerkmal das Prädikat ‚Zukunftsorientiertes Engagement – Nummer 1/Branchensieger‘.“

Admiraldirekt gewinnt bei den Direktversicherern

Insgesamt wurden 1.500 Unternehmen aus 80 Branchen bewertet. Darunter waren auch vier Kategorien aus dem Assekuranzbereich. Die Gesamtzahl der Kundenurteile wird mit 186.966 angegeben.

Bei den Direktversicherern ist die Admiraldirekt.de GmbH die Nummer eins. Mit einem Mittelwert von 2,32 ließ sie alle 14 Wettbewerber hinter sich. Ausgezeichnet („sehr stark“) wurden darüber hinaus die Verti Versicherung AG (2,35), die Cosmos Versicherungen (2,37) und die Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt; 2,40).

Allianz siegt bei den Versicherern

In der Kategorie sicherten sich die Allianz Versicherungen mit einem Mittelwert von 2,30 den Spitzenplatz und das Prädikat „Nummer 1 der Branche“.

Während 27 Testkandidaten leer ausgingen, erhielten zehn weitere Versicherer die Auszeichnung „sehr stark“ für ihre Zukunftsorientierung. Zu dieser Gruppe gehören

MRH Trowe hat bei den Maklern die Nase vorn ...

Von den 35 aufgeführten Versicherungsmaklerhäusern schnitt die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) mit einem Mittelwert von 2,59 am besten ab und ist damit die „Nummer 1“. Der Branche. Von den 34 weiteren Testkandidaten dürfen sich sieben mit der Auszeichnung „sehr stark“ für ihr zukunftsorientiertes Engagement schmücken. Dies sind

... und bei den Finanzvertrieben Swiss Life Select

In der Kategorie Finanzvertriebe behielt die Swiss Life Select Deutschland GmbH (2,51) die Oberhand und wurde Branchensieger. Von den 22 weiter aufgelisteten Marktteilnehmern wurden folgende sieben mit dem Prädikat „sehr stark“ ausgezeichnet:

Alle Branchenrankings sind auf dieser Servicevalue-Internetseite zu finden. Dort kann auch der Studiensteckbrief heruntergeladen werden.