Diese Tierversicherer behandeln ihre Kunden am fairsten

20.3.2026 – Servicevalue und die Redaktion der Zeitschrift Focus Money wollten von Kunden von Tierversicherern wissen, wie fair sie sich von den Gesellschaften behandelt fühlen. Am besten schnitten Agila, Allianz, Cosmos, DA Direkt, DEVK Ergo, Figo, Hansemerkur, Huk-Coburg, Lassie, LVM, R+V und Uelzener ab. Zum vierten Mal in Folge die Top-Note „sehr gut“ erhielten Agila, Allianz, Cosmos, DEVK, Ergo, R+V und Uelzener.

Die Analyse- und Beratungsgesellschaft Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit der Zeitschrift Focus Money auch in diesem Jahr wieder untersucht, von welchen Tierversicherungs-Produktgebern sich Tierhalter hierzulande am fairsten behandelt fühlen.

Die Wettbewerbsanalyse basiert auf einer im Januar und Februar 2026 durchgeführten Onlinebefragung unter 3.229 Verbrauchern. Die Befragten sollten bis zu zwei Anbieter von Tierversicherungen bewerten, bei denen sie in den vergangenen zwölf Monaten Kunden waren. Insgesamt kamen im Rahmen der Studie „Kundenurteil: Fairness von Tierversicherern 2026“ 3.949 Kundenstimmen zu 42 Anbietern zusammen.

So wurde die Fairness ermittelt

Um das virtuelle Konstrukt „Fairness“ mess- und damit steuerbar zu machen, wurde der Begriff den Angaben zufolge durch die folgenden vier Teildimensionen mit insgesamt 15 Leistungsmerkmalen parametrisiert:

faire Tarifleistung (Transparenz der Produkte und Leistungen, Tarifauswahl, Sicherheit, flexible Produkte),

faire Kundenberatung (Fachkompetenz, angemessener Informationsumfang, Verständlichkeit der Angebots- und Vertragsunterlagen, Verbindlichkeit von Aussagen),

fairer Kundenservice (Erreichbarkeit von Mitarbeitern, Reaktion bei Problemen (Zeit und Qualität), unbürokratischer Kundenservice, Reaktion auf Anfragen (Zeit und Qualität)) und

faires Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Kostentransparenz, Preisstabilität).

WERBUNG

Vierstufige Bewertungsskala

Zur Bewertung stand den Verbrauchern eine vierstufige Skala zur Verfügung („trifft voll und ganz zu“ (1), „trifft eher zu“ (2), „trifft eher nicht zu“ (3), „trifft überhaupt nicht zu“ (4)). Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit: „Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien […].

Die Auszeichnung ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, erhalten ein ‚sehr gut‘.“

Die fairsten Tierversicherer aus Kundensicht

In der Gesamtwertung, in welche die vier Dimensionen zu gleichen Teilen eingingen, erhielten wie im Vorjahr (21.3.2025) 13 Gesellschaften die Höchstnote „sehr gut“. Hierzu gehören (in alphabetischer Reihenfolge)

Dabei gelang Lassie der Aufstieg in die Spitzengruppe. Aus dieser verabschieden musste sich nach nur einem Jahr Zugehörigkeit die GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG.

Zehn Anbieter sind in allen Dimensionen „sehr gut“

Immerhin zehn der vorgenannten Testkandidaten schafften in allen vier Bewertungssegmenten ein „sehr gut“. Dies waren Agila, Allianz, DA Direkt, Ergo, Hansemerkur, Huk-Coburg, Lassie, LVM, R+V und Uelzener. Jeweils dreimal gelang dies der DEVK (bis auf Tarifleistung) und Figo (bis auf Preis-Leistungs-Verhältnis).

Mit Agila, Allianz, Cosmos, DEVK, Ergo, R+V und Uelzener gehören sieben Marktteilnehmer zum vierten Mal in Folge zur „sehr guten“ Spitzengruppe. Je dreimal gelang dies DA Direkt, Figo, Hansemerkur und Huk-Coburg (jeweils seit 2024).

Weitere Informationen zum Inhalt, zu Bezugsmöglichkeiten und zum Preis der Studie „Kundenurteil: Fairness von Tierversicherern 2026“ können in diesem Studienflyer (PDF, 475 KB) nachgelesen werden.