Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Diese Tierversicherer behandeln ihre Kunden am fairsten

20.3.2026 – Servicevalue und die Redaktion der Zeitschrift Focus Money wollten von Kunden von Tierversicherern wissen, wie fair sie sich von den Gesellschaften behandelt fühlen. Am besten schnitten Agila, Allianz, Cosmos, DA Direkt, DEVK Ergo, Figo, Hansemerkur, Huk-Coburg, Lassie, LVM, R+V und Uelzener ab. Zum vierten Mal in Folge die Top-Note „sehr gut“ erhielten Agila, Allianz, Cosmos, DEVK, Ergo, R+V und Uelzener.

Die Analyse- und Beratungsgesellschaft Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit der Zeitschrift Focus Money auch in diesem Jahr wieder untersucht, von welchen Tierversicherungs-Produktgebern sich Tierhalter hierzulande am fairsten behandelt fühlen.

Die Wettbewerbsanalyse basiert auf einer im Januar und Februar 2026 durchgeführten Onlinebefragung unter 3.229 Verbrauchern. Die Befragten sollten bis zu zwei Anbieter von Tierversicherungen bewerten, bei denen sie in den vergangenen zwölf Monaten Kunden waren. Insgesamt kamen im Rahmen der Studie „Kundenurteil: Fairness von Tierversicherern 2026“ 3.949 Kundenstimmen zu 42 Anbietern zusammen.

So wurde die Fairness ermittelt

Um das virtuelle Konstrukt „Fairness“ mess- und damit steuerbar zu machen, wurde der Begriff den Angaben zufolge durch die folgenden vier Teildimensionen mit insgesamt 15 Leistungsmerkmalen parametrisiert:

  • faire Tarifleistung (Transparenz der Produkte und Leistungen, Tarifauswahl, Sicherheit, flexible Produkte),
  • faire Kundenberatung (Fachkompetenz, angemessener Informationsumfang, Verständlichkeit der Angebots- und Vertragsunterlagen, Verbindlichkeit von Aussagen),
  • fairer Kundenservice (Erreichbarkeit von Mitarbeitern, Reaktion bei Problemen (Zeit und Qualität), unbürokratischer Kundenservice, Reaktion auf Anfragen (Zeit und Qualität)) und
  • faires Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Kostentransparenz, Preisstabilität).
WERBUNG

Vierstufige Bewertungsskala

Zur Bewertung stand den Verbrauchern eine vierstufige Skala zur Verfügung („trifft voll und ganz zu“ (1), „trifft eher zu“ (2), „trifft eher nicht zu“ (3), „trifft überhaupt nicht zu“ (4)). Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit: „Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien […].

Die Auszeichnung ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, erhalten ein ‚sehr gut‘.“

Die fairsten Tierversicherer aus Kundensicht

In der Gesamtwertung, in welche die vier Dimensionen zu gleichen Teilen eingingen, erhielten wie im Vorjahr (21.3.2025) 13 Gesellschaften die Höchstnote „sehr gut“. Hierzu gehören (in alphabetischer Reihenfolge)

Dabei gelang Lassie der Aufstieg in die Spitzengruppe. Aus dieser verabschieden musste sich nach nur einem Jahr Zugehörigkeit die GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG.

Zehn Anbieter sind in allen Dimensionen „sehr gut“

Immerhin zehn der vorgenannten Testkandidaten schafften in allen vier Bewertungssegmenten ein „sehr gut“. Dies waren Agila, Allianz, DA Direkt, Ergo, Hansemerkur, Huk-Coburg, Lassie, LVM, R+V und Uelzener. Jeweils dreimal gelang dies der DEVK (bis auf Tarifleistung) und Figo (bis auf Preis-Leistungs-Verhältnis).

Mit Agila, Allianz, Cosmos, DEVK, Ergo, R+V und Uelzener gehören sieben Marktteilnehmer zum vierten Mal in Folge zur „sehr guten“ Spitzengruppe. Je dreimal gelang dies DA Direkt, Figo, Hansemerkur und Huk-Coburg (jeweils seit 2024).

Weitere Informationen zum Inhalt, zu Bezugsmöglichkeiten und zum Preis der Studie „Kundenurteil: Fairness von Tierversicherern 2026“ können in diesem Studienflyer (PDF, 475 KB) nachgelesen werden.

Björn Wichert

Schlagwörter zu diesem Artikel
App · Berufsunfähigkeit · Mitarbeiter · Preis-Leistungs-Verhältnis · Strategie
 
WERBUNG
Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Diese Unfallversicherer behandeln ihre Kunden am fairsten
11.7.2025 – Wie Verbraucher die Service- und Beratungsleistungen der Anbieter bewerten, hat Servicevalue ermittelt. In der zwölfköpfigen Spitzengruppe gab es einen Auf- und einen Absteiger. Fünf Gesellschaften gehören seit neun Jahren ununterbrochen zu den Top-Gesellschaften. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Kostendruck in der Sachversicherung – Nürnberger plant Stellenabbau
24.7.2024 – Der Versicherer hat einen Umbau gestartet mit dem Ziel, bis 2026 Ausgaben in Höhe von 75 Millionen Euro einzusparen. Wie dies gelingen soll und wer – neben dem 1. FC Nürnberg – mitunter auf der Strecke bleiben könnte. (Bild: Nürnberger) mehr ...
 
Diese Unfallversicherer behandeln ihre Kunden am fairsten
12.7.2024 – Servicevalue hat Versicherungskunden gefragt, welche Anbieter sich in punkto Produktangebot, Versicherungsbedingungen, Beratung, Service, Schadenregulierung und Preis-Leistungs-Verhältnis vorbildlich verhalten. Von 36 Akteuren wurden insgesamt zwölf in die Spitzengruppe gewählt. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...
 
Diese Unfallversicherer behandeln ihre Kunden am fairsten
13.7.2023 – Wie Verbraucher ihre Partner in der Sparte bewerten, hat Servicevalue in einer Umfrage ermittelt. Dabei schnitten elf Gesellschaften mit „sehr gut“ ab. Wer zu den Auf- oder Absteigern aus der Spitzengruppe gehört. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Neues Versorgungswerk adressiert Firmen der erneuerbaren Energien
6.6.2023 – Zum Markteintritt setzen die Macher auf drei verschiedene Angebote, die Fachkräfte an den aufsteigenden Wirtschaftsbereich binden sollen. Wer hinter der Neugründung steht und welche drei Produktgeber mit an Bord sind. (Bild: Mehrwert) mehr ...
 
Das sind die Privathaftpflicht-Anbieter mit der besten Kundenorientierung
24.5.2023 – In einer aktuellen Studie wurde die Service- und Kundendienstqualität von 40 Akteuren untersucht. 13 davon schnitten mit „sehr gut“ ab. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen fünf Versicherer auf und drei ab. (Bild: Wichert) mehr ...
WERBUNG