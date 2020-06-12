Diese Krankenkassen bieten laut Handelsblatt den besten Service

17.11.2025 – Die Techniker Krankenkasse, AOK Plus und Bergische Krankenkasse bieten nach Interpretation des DFSI den besten Service aller gesetzlichen Krankenversicherer. Eher schlechte Ergebnisse hagelte es bei einigen Betriebskrankenkassen.

Die DFSI Deutsches Finanz-Service Institut GmbH hat im Auftrag der Verlagsgruppe Handelsblatt untersucht, welche Krankenkassen den besten Service bieten. Dabei wurden alle bundesweit und regional geöffneten Kassen unter die Lupe genommen.

Das Ranking ergänzt einen zuvor vorgenommenen Vergleich der angebotenen Zusatzleistungen, bei dem die Mobil Krankenkasse, die Securvita BKK und die HEK – Hanseatische Krankenkasse den umfassendsten Leistungskatalog aufwiesen (VersicherungsJournal 12.11.2025).

Umfassender Service-Begriff

Das Marktforschungsinstitut legt dabei einen weiten Servicebegriff zugrunde, wie aus dem Artikel „Diese Krankenkassen bieten den besten Service“ hervorgeht. So fließt über die Auswertung der Kundenperformance auch indirekt ein, ob eine Krankenkasse Erstanträge oft ablehnt und ob es Probleme bei der Bewilligung von Leistungen gibt.

So wurde gewertet

In das Rating flossen vier Kategorien ein, die unterschiedlich gewichtet wurden. Maximal waren 100 Punkte erreichbar:

Serviceangebot (40 Prozent): Bewertet wurde, wie vielfältig und umfangreich die angebotenen Services einer Krankenkasse sind – etwa ob sie die Suche nach einer Hebamme bei Hausgeburten unterstützt, einen Auslandsnotfallservice bietet oder wie gut die Callcenter erreichbar sind.

Digitaler Service (20 Prozent): Bewertet wurde, wie gut die Krankenkasse digital aufgestellt ist. Dazu zählt etwa, ob Versicherte ihre Anliegen per App oder Onlineportal erledigen können, elektronische Patientenakten angeboten werden oder digitale Bonusprogramme verfügbar sind.

Geschäftsstellennetz (15 Prozent): In diese Kategorie floss ein, wie dicht das Netz an Filialen und Beratungsstellen ist und wie gut Versicherte dort persönlich betreut werden können. Das „Handelsblatt“ hebt im Artikel hervor, dass persönliche Ansprechpartner nach wie vor wichtig seien – Probleme könnten im persönlichen Kontakt oft schneller gelöst werden und gerade ältere Versicherte seien mit digitalen Angeboten mitunter überfordert.

Kundenperformance (25 Prozent): Hier wurde untersucht, wie zufrieden die Versicherten mit ihrer Kasse sind, wie hoch die Weiterempfehlungsbereitschaft ist und ob es oft Beschwerden über eine Krankenkasse gibt.

Der Marktführer erreicht die höchste Gesamtpunktzahl

Rang eins geht an die Techniker Krankenkasse mit einer Gesamtpunktzahl von 92,8. Deutschlands größter Krankenversicherer mit über zwölf Millionen Versicherten sei ein Vorreiter bei der ePA und dem E-Rezept gewesen und biete seine Beratung in 21 Sprachen an, so hebt das „Handelsblatt“ hervor. Bei der Kundenperformance erreicht der Versicherer die vollen 100 Punkte.

Auf dem zweiten Rang folgt die AOK Plus – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen mit 91,8 Punkten. Sie überzeugt ebenfalls mit einem umfassenden Serviceangebot und verfügt über ein großes Geschäftsstellennetz, so dass den Versicherten vielerorts persönliche Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Die Ortskrankenkasse zählt derzeit knapp 3,48 Millionen Versicherte.

Bergische Krankenkasse auf Platz drei

Die Bergische Krankenkasse, in Hamburg, Hessen und Nordrhein-Westfalen aktiv, belegt mit 91,0 Punkten den dritten Rang. Sehr hohe Werte weist der Anbieter mit rund 75.000 Versicherten beim Serviceangebot, dem digitalen Service und der Kundenperformance auf. Demgegenüber ist der Wert für das Geschäftsstellennetz mit 76,5 Prozent durchschnittlich.

Die niedrigste Gesamtpunktzahl im Ranking erhielten die BKK Melitta HMR (48,6), BKK Verbundplus (49,0) und die WMF BKK (49,1). Eine Übersicht mit den Teilergebnissen aller Krankenkassen in den einzelnen Bewertungskategorien findet sich auf der Webseite des Handelsblatts.