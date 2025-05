Diese Finanzvertriebe haben aus Verbrauchersicht die besten Produkte

16.5.2025 – In einer aktuellen Verbraucherumfrage zur Produktqualität kann sich MLP erneut als bester Finanzvertrieb behaupten und verweist Bonnfinanz auf den zweiten Rang. Bei den digitalen Versicherungsexperten erzielt die Allianz-Tochter Allvest den Spitzenrang.

Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit Deutschland Test, einer Marke der Burdaverlag Data Publishing GmbH, erneut Verbraucher dazu befragt, welche Unternehmen aus ihrer Sicht die beste Produktqualität liefern.

Zwischen März und April 2025 wurden dafür über ein Onlinepanel mehr als 195.000 Kundenurteile gesammelt. Bewertet wurden 1.444 Marken und Unternehmen aus über 60 Branchen. Die Umfrage gilt als bevölkerungsrepräsentativ – pro Unternehmen kamen mindestens 1.000 Stimmen zusammen.

Cosmos und ADAC bei den Versicherern an der Spitze

Auch verschiedene Versicherungskategorien wurden im Rahmen der Befragung berücksichtigt. In der Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung belegte die Cosmos Versicherung AG den ersten Platz, während in der Kfz-Versicherung die ADAC Versicherungen an der Spitze stehen (VersicherungsJournal 15.5.2025).

Darüber hinaus flossen zwei weitere versicherungsnahe Branchen in die Auswertung ein: Finanzvertriebe sowie sogenannte digitale Versicherungsexperten. Damit sind Insurtechs gemeint, die ihre Dienstleistungen überwiegend online anbieten und noch vergleichsweise neu am Markt sind.

So lief die Befragung ab

Die Verbraucher sollten die Produktqualität anhand einer einzigen Frage einschätzen: „Wie bewerten Sie insgesamt die Produktqualität der folgenden Marken aus dem Bereich (…)?“ – bezogen auf ihre persönlichen Erfahrungen in den vergangenen 24 Monaten.

Zur Auswahl standen sechs Antwortoptionen, angelehnt an das Schulnotensystem: „ausgezeichnet“ (1), „sehr gut“ (2), „gut“ (3), „mittelmäßig“ (4), „schlecht“ (5), „sehr schlecht“ (6) sowie „kann ich nicht beurteilen“. Je niedriger der Wert, desto besser ist das Ergebnis.

So wurde gewertet

Für das Ranking wurde aus allen abgegebenen Bewertungen ein ungewichteter Mittelwert gebildet – jede Stimme zählte also gleich.

Lag der Unternehmenswert unter dem Durchschnittswert der jeweiligen Kategorie, gab es die Auszeichnung „sehr gut“. Wer sogar unter dem Schnitt der bereits überdurchschnittlich bewerteten Anbieter lag, erhielt das Prädikat „herausragend“. Das jeweils bestbewertete Unternehmen einer Kategorie wurde zusätzlich mit dem Titel „Nummer eins“ ausgezeichnet.

MLP verteidigt Vorjahressieg

Bei den Finanzvertrieben konnte sich erneut die MLP SE an die Spitze setzen. Das Unternehmen aus Wiesloch erreichte einen Mittelwert von 2,49 und verteidigte damit seinen ersten Platz aus dem Vorjahr (VersicherungsJournal 22.5.2024).

Deutlich aufholen konnte die Bonnfinanz GmbH: Mit einem Wert von 2,59 verbesserte sie sich vom siebten auf den zweiten Rang. Auf Platz drei folgt die Telis Finanz AG, die mit 2,55 zwar ein „herausragendes“ Ergebnis erzielte, im Vergleich zum Vorjahr jedoch einen Rang verlor.

Auch der vierte Rang ging nach Bonn: Die Global-Finanz AG ist neu in der Spitzengruppe und platzierte sich mit einem Mittelwert von 2,56 auf dem vierten Rang. Dahinter landete die Valuniq AG, die ebenfalls im Vorjahr noch nicht unter den mit „herausragend“ benoteten Unternehmen war.

Den Abschluss der Top-Gruppe bildet die Formaxx AG: Sie ist das sechste und letzte Unternehmen, das mit dem Prädikat „herausragend“ ausgezeichnet wurde. Insgesamt erhielten nur sechs Anbieter diese Bewertung.

Digitale Versicherungsexperten: Allianz-Tochter ist Nummer eins

Die Kategorie „Digitale Versicherungsexperten“ wurde in diesem Jahr erstmals separat ausgewertet – Vorjahreswerte liegen daher nicht vor. Hier erzielte die Allvest GmbH das beste Ergebnis. Das Unternehmen wurde 2019 von der Allianz SE gegründet und vertreibt im Direktvertrieb ein Altersvorsorge- und Investmentprodukt der Allianz Lebensversicherungs-AG (4.5.2021).

Auf Rang zwei platzierte sich die Nexible GmbH mit einem Mittelwert von 2,53. Das Unternehmen des Ergo-Konzerns bietet vornehmlich Zahnzusatz- und Reiseversicherungen an.

Die Wefox Holding AG schaffte es mit einem Mittelwert von 2,56 auf den dritten Rang. Das Unternehmen hat sein Deutschlandgeschäft mittlerweile eingestellt und der Bestand wird abgewickelt. Das bedeutet, die Verträge werden nach Erreichen der Kündigungsfrist nicht verlängert (15.1.2025).

Die weiteren mit „herausragend“ bewerteten Insurtechs sind die Clark Germany GmbH (2,58) und die Helden.de GmbH (2,61). Eine Übersicht über die Branchenrankings – einschließlich der „sehr guten“ und der nicht überdurchschnittlich bewerteten Anbieter – stellt Servicevalue auf seiner Webseite bereit.