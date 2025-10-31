Dies sind die Versicherer des Jahres 2026

12.1.2026 – Im Wettbewerb „Unternehmen des Jahres“ von Servicevalue und Deutschland Test holten die S-Direkt (Direktversicherer), die Debeka (Versicherer) und die Uelzener (Spezialversicherer) den Branchensieg in den drei Assekuranz-Kategorie. Die Untersuchung basiert auf der Methode des Social Listenings.

Welche Firmen besonders gut gerüstet sind für die anstehenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen, wurde im Rahmen der Studie „Unternehmen des Jahres“ ermittelt. Sie wurde von der Servicevalue GmbH im Auftrag von Deutschland Test, einer Marke der Burdaverlag Data Publishing GmbH, Deutsches Institut für Qualität und Finanzen, durchgeführt.

Zweistufiges Webmonitoringverfahren

Die Studie basiert auf den Daten eines Social Listenings. Methodisch griffen die Analysten dabei auf ein zweistufiges Webmonitoringverfahren zurück. In der ersten Stufe des Verfahrens, dem sogenannten Crawling, wurden zwischen Ende 2023 und Ende 2025 mehrere 100 Millionen öffentliche deutsche Internetquellen durchsucht.

In der zweiten Stufe, dem Processing, wurden die im Crawling gesammelten Daten mit Hilfe künstlicher Intelligenz ausgewertet und analysiert. Für jedes Unternehmen wurde für jeden Eventtyp die Tonalität anhand von Textfragmenten dahingehend untersucht, ob die Erwähnungen als positiv, negativ oder neutral einzustufen sind, wird erläutert.

In die Punktwerte eines Unternehmens floss neben der Tonalität auch die Reichweite ein. Dies erfolgte durch die Berechnung „der Differenz von positiven und negativen Fragmenten je Eventtyp, die gewichtet und zu einem Gesamtreichweitenwert verrechnet werden“, heißt es in der Studiendokumentation (PDF, 402 KB).

Auszeichnung erfolgt branchenspezifisch

Es wurden vier Eventtypen berücksichtigt. Dies waren „Weiterempfehlung“, „Preis“, „Qualität“ und „Service“, die gleichgewichtet mit jeweils 25 Prozent in die Wertung eingingen.

Schließlich wurden die ermittelten Punktwerte für alle Unternehmen branchenbezogen normiert, wobei das beste Unternehmen jeder Branche mit 100 Punkten den Benchmark bildet. Der Beste jeder Kategorie darf sich mit dem Prädikat „Branchensieger“ schmücken. Alle weiteren Testkandidaten mit einer überdurchschnittlichen Punktzahl erhielten die Auszeichnung „Sieger“.

S-Direkt gewinnt bei den Direktveresicherern und ...

Bei den Direktversicherern setzte sich die Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt) gegen die Wettbewerber durch. 100 normierte Punkte bedeuten die Auszeichnung „Branchensieger“.

In die Siegerliste trugen sich fünf weitere Marktteilnehmer ein. Dieses Quintett besteht aus

... Debeka bei den Versicherern

Branchensieger in der Kategorie „Versicherer“ wurden die Debeka Versicherungen (100 Punkte). Weitere 19 Akteure dürfen sich mit dem Prädikat „Sieger“ schmücken. Zur Top Ten gehören neben den Koblenzern auch

Uelzener als Branchensieger unter den Spezialversicherern

In der nicht näher definierten Rubrik „Spezialversicherer“ gewann die Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G. („Branchensieger“ mit normierten 100 Punkten) vor den beiden „Siegern“ Hannover Rück SE (95,3) und Soka-Bau (88,0).

Die Rankings in den 144 untersuchten Branchen sind auf dieser Internetseite zu finden. Aufgelistet werden allerdings nur die ausgezeichneten (weil überdurchschnittlich bewerteten) Unternehmen.