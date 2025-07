Dies sind die Kundenkönige unter den Finanzvertrieben und Spezialversicherern

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

9.4.2025 – Servicevalue und die Bild-Zeitung haben die „Vertrauens-Könige 2025“ in 48 Branchen ermittelt. Unter den rund 1.000 Testkandidaten schnitten drei Assekuranzen am besten ab. Wer es bei den Finanzvertrieben, den Direkt- und Spezial- sowie Versicherern insgesamt in die Bestenliste schaffte. (Bild: Pixabay CC0) Servicevalue und die Bild-Zeitung haben die „Vertrauens-Könige 2025“ in 48 Branchen ermittelt. Unter den rund 1.000 Testkandidaten schnitten drei Assekuranzen am besten ab. Wer es bei den Finanzvertrieben, den Direkt- und Spezial- sowie Versicherern insgesamt in die Bestenliste schaffte. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

25.3.2025 – Wie Kunden die Leistungsabwicklung bewerten, hat Servicevalue untersucht. In der 15-köpfigen Spitzengruppe gibt es neun Auf- und drei Absteiger. Nur drei PKV-Anbieter konnten sich zum achten Mal in Folge einen Platz unter den Topanbietern sichern. (Bild: Wichert) Wie Kunden die Leistungsabwicklung bewerten, hat Servicevalue untersucht. In der 15-köpfigen Spitzengruppe gibt es neun Auf- und drei Absteiger. Nur drei PKV-Anbieter konnten sich zum achten Mal in Folge einen Platz unter den Topanbietern sichern. (Bild: Wichert) mehr ...

14.2.2025 – Die Allianz, Huk-Coburg und Arag konnten sich in einer aktuellen Verbraucherumfrage gleich in mehreren Wertungen an die Spitze setzen. (Bild: Pixabay, CC0) Die Allianz, Huk-Coburg und Arag konnten sich in einer aktuellen Verbraucherumfrage gleich in mehreren Wertungen an die Spitze setzen. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

7.1.2025 – Welche Erfahrungen Kunden mit ihren Finanzdienstleistern gemacht haben, hat Servicevalue in einer Umfrage ermittelt. Ganz vorn in der Bestenliste steht ein Versicherer. Wer in den Einzelkategorien Makler-, Multichannel-, Service- und Direktversicherer zu den Besten seiner Zunft gehört. (Bild: Wichert) Welche Erfahrungen Kunden mit ihren Finanzdienstleistern gemacht haben, hat Servicevalue in einer Umfrage ermittelt. Ganz vorn in der Bestenliste steht ein Versicherer. Wer in den Einzelkategorien Makler-, Multichannel-, Service- und Direktversicherer zu den Besten seiner Zunft gehört. (Bild: Wichert) mehr ...

28.10.2024 – Servicevalue hat in einer Verbraucherumfrage untersucht, welche Finanzdienstleister in ökonomischer, ökologischer und sozial verantwortlicher Hinsicht ihren Job am besten machen. Mehr als die Hälfte der Top-Platzierten kommt aus der Assekuranz. (Bild: Pixabay CC0) Servicevalue hat in einer Verbraucherumfrage untersucht, welche Finanzdienstleister in ökonomischer, ökologischer und sozial verantwortlicher Hinsicht ihren Job am besten machen. Mehr als die Hälfte der Top-Platzierten kommt aus der Assekuranz. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

17.10.2024 – Disq und N-TV haben in einer Verbraucherumfrage ermittelt, welche Unternehmen ihren Kunden auf Augenhöhe begegnen. Bewertet wurden Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz. In den elf Versicherungskategorien gab es elf verschiedene Sieger. Nur sieben verteidigten ihre Titel. (Bild: Pixabay, CC0) Disq und N-TV haben in einer Verbraucherumfrage ermittelt, welche Unternehmen ihren Kunden auf Augenhöhe begegnen. Bewertet wurden Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz. In den elf Versicherungskategorien gab es elf verschiedene Sieger. Nur sieben verteidigten ihre Titel. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

22.8.2024 – Die Entwicklung des Dienstleistungstests über drei Jahre zeigen sich teils rasante Entwicklungen und zwei neue Testsieger. Besser als die privaten Versicherer schneiden die Krankenkassen ab. Erstmals wurden die Rechtsschutzversicherer geprüft. Manche haben die Tester begeistert. (Bild: Pixabay, CC0) Die Entwicklung des Dienstleistungstests über drei Jahre zeigen sich teils rasante Entwicklungen und zwei neue Testsieger. Besser als die privaten Versicherer schneiden die Krankenkassen ab. Erstmals wurden die Rechtsschutzversicherer geprüft. Manche haben die Tester begeistert. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...