Die wertvollsten 100 Marken 2021

22.10.2021 – Die Allianz setzte sich im aktuellen Interbrand-Ranking weiter vom Rivalen Axa ab. Die Deutschen platzierten sich im weltweiten Markenwert-Vergleich ganze 14 Plätze vor den Franzosen. Das wertvollste deutsche Logo bleibt aber unangefochten der Stern von Mercedes-Benz und dieser liegt immer noch vor Tesla.

Die weltweit tätige Markenberatung Interbrand, eine Einheit der Omnicom Group, Inc., hat zum 22. Mal die 100 wertvollsten Marken ermittelt. Für die Analyse flossen laut Angaben des Unternehmens die folgenden drei Aspekte ein:

Strategie (Directions): Diese Marken geben ein klares Markenversprechen, eine unmissverständlich formulierte Ambition sowie einen konkreten Plan für die ganzheitliche Umsetzung der Markenstrategie vor.

Flexibilität und Schnelligkeit (Agility): Diese Marken sind in der Lage, bei aufkommenden Chancen und Herausforderungen schnell Anpassungen vorzunehmen und so den Kundenerwartungen gerecht zu werden.

Beteiligung (Participation): Diese Marken treten aktiv mit ihren Kunden in den Dialog und geben Raum, das Markenerlebnis aktiv mitzugestalten.

Den Untersuchungszeitraum für die vorliegende Auswertung gibt Interbrand vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021 an.

Die Top-Drei: Apple, Amazon und Microsoft

Die wertvollsten Brands sind im laufenden Jahr und in dieser Reihenfolge: Apple, Amazon und Microsoft. Die zwei IT-Konzern und der Onlinehändler konnten, wie im Vorjahr, ihren Status als die drei wertvollsten Marken der Welt behaupten (VersicherungsJournal 21.10.2020). Google bleibt auf Platz vier stehen.

Markenranking 2021 (Bild: Interbrand). Zum Vergrößern Bild klicken.

Spitzenreiter Apple konnte seinen aktuellen Wert um 26 Prozent auf über 408 Milliarden US-Dollar steigern. Amazon legte mit einem Wachstum von 24 Prozent auf knapp 250 Milliarden US-Dollar zu, Microsoft steigerte sich um 27 Prozent auf 210 Milliarden US-Dollar. Der Markenwert der drei Top-Konzerne macht ein Drittel des gesamten Rankings aus.

Die Markenwerte werden in US-Dollar angegeben, um vor dem Hintergrund von Wechselkursschwankungen die Vergleichbarkeit zu gewährleisten.

Mercedes-Benz vor Tesla

Als einzige deutsche Marke schaffte es nur Mercedes-Benz unter die ersten zehn Unternehmen. Die Stuttgarter liegen wie 2020 auf Platz acht. Insgesamt sind elf deutsche Marken im Ranking vertreten. Obwohl BMW und SAP ein einstelliges Wachstum vorweisen konnten, stiegen beide Konzerne ab. Der Münchener Autobauer fiel von Platz elf auf Rang zwölf und die IT-Schmiede von Rang 18 auf 20.

Unter den Automobilherstellern legte wohl Tesla den rasantesten Aufstieg im Auswertungszeitraum hin: Der Anbieter von Elektrofahrzeugen erzielte ein Wachstum von 184 Prozent und springt im Brand-Ranking 2021 auf Platz 14. Im Vorjahr lag das Unternehmen noch auf Rang 40.

Die elf deutschen Marken, die im Ranking von Interbrand vertreten sind, zeigen laut Beratungsunternehmen „ein durchweg positives Bild“. Denn alle vertretenen Unternehmen konnten „ein klares Wachstum verzeichnen“. Spitzenreiter sind hier Allianz (+17 Prozent) und Adidas (+11 Prozent).

Allianz deutlich vor der Axa

Für den Platzhirsch im deutschen Versicherungsmarkt zahlt sich der zweistellige Anstieg aus. Im Ranking kletterte der Allianz-Konzern von Platz 39 im Vorjahr auf den 34. Rang. Damit setzten sich die Münchener deutlicher vom französischen Erzrivalen ab als bisher.

Die zweite Versicherungs-Gesellschaft, die es, wie in den Vorjahren, in die Auswertung schaffte, ist die Axa. Die Franzosen glänzten zwar auch mit einem zweistelligen Wachstum (+10 Prozent), das bringt ihnen für die Platzierung aber nichts. Sie bleiben weiterhin auf Platz 48.

Andere Rankings zeigen die Marktstärke der Asiaten

Die asiatischen Versicherer fehlen im Ranking von Interbrand. In der neuen Auflage des weltweiten Versicherer-Markenwertrankings von Brand Finance plc liegen die beiden chinesischen Konzerne Ping An und China Life an der Spitze. Ping An verteidigte damit zum vierten Mal (23.1.2020, 23.1.2019, 1.3.2018) seinen ersten Platz. Die Allianz folgt auf Position drei, die Axa auf Platz vier (30.4.2021).

Wie sich das Ranking mit Blick auf die Unternehmenskennzahlen unter den europäischen Anbietern darstellt, wertet jährlich die spanische Mapfre-Gruppe aus. Hier steht die Axa in der Gesamtbetrachtung auf dem Sieger-Podest, gefolgt von der Allianz (27.7.2021).

Eine andere Sichtweise des europäischen Versicherungsmarktes präsentierte die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Jedes Jahr veröffentlicht die Tageszeitung im Juli die Beilage „Die 100 Größten“, dort werden unter anderem die 25 nach Beitragseinnahmen größten hiesigen Versicherer im Geschäftsjahr 2020 aufgelistet (19.7.2021).

In dem Betrag ist auch das Bank- und Asset-Management-Geschäft enthalten. Daher kann der in der FAZ-Rangliste ausgewiesene Wert von den Angaben in anderen Untersuchungen nach oben abweichen. Spitzenreiter ist in Europa mit 140,5 Milliarden Euro Beitragseinnahmen, wie auch in der nationalen Rangliste, die Allianz SE.