Die wachstumsstärksten Unfallversicherer

20.5.2021 – Zwischen 2014 und 2019 steigerte die Rheinland die Einnahmen in der Unfallversicherung am stärksten – die Neusser konnten die Bruttobeiträge mehr als verdoppeln. Besonders stark wuchsen zudem die Barmenia und die Huk-Coburg-Allgemeine. Die Branche legte um knapp drei Prozent zu. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2014-2019: Unfallversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig und Sirius Campus.

Die privaten Unfallversicherer bauten das Prämienvolumen zwischen 2014 und 2019 um etwa drei Prozent auf knapp 6,7 Milliarden Euro aus. Doch acht der 50 größten Marktteilnehmer hatten sinkende Beitragseinnahmen zu verzeichnen. Am stärksten fiel das Minus im Betrachtungszeitraum bei der Ergo Versicherung AG mit annähernd zehn Prozent aus (VersicherungsJournal 17.5.2021).

Dies geht aus dem „Branchenmonitor 2014-2019: Unfallversicherung“ hervor. Die Untersuchung wird von der V.E.R.S. Leipzig GmbH und der Sirius Campus GmbH durchgeführt und erfasst zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Marktteilnehmer mit einer Marktabdeckung von rund 93 Prozent.

Rheinland legte am stärksten zu

Auf der anderen Seite hatten fast vier Fünftel der im Monitor aufgelisteten Anbieter überdurchschnittliche Zuwächse zu verzeichnen. Neun Akteure wuchsen sogar um mehr als ein Drittel.

Am stärksten legte die Rheinland Versicherungs AG zu, die den Umsatz auf knapp 19,4 Millionen Euro mehr als verdoppelte. Ein Plus von fast 90 Prozent (auf über 24 Millionen Euro) erzielte die Hansemerkur Allgemeine Versicherung AG. Für die VHV Allgemeine Versicherung AG stand mit fast drei Vierteln (auf über 44 Millionen Euro) ebenfalls eine hohe Steigerungsrate zu Buche.

Hintergründe zu den deutlichen Steigerungen

Bei der Rheinland geht der Zuwachs zu einem Großteil auf eine Sonderaktion im Geschäftsjahr 2016 zurück, in deren Rahmen nach Unternehmensangaben „tausende Versicherungsverträge auf den neuesten Stand gebracht“ wurden.

Im Ergebnis brachte dies einen Beitragszuwachs von fast zwei Dritteln. Der Policenbestand wuchs dadurch allein in jenem Jahr um über ein Drittel an. In den letzten Jahren des Beobachtungszeitraums ging es beim Umsatz kaum noch nach oben. Der Vertragsbestand schrumpfte sogar leicht.

Die Hansemerkur wuchs kontinuierlich mit Steigerungsraten zwischen knapp zehn und fast 18 Prozent. Auch die VHV Allgemeine wuchs in jedem Jahr des Betrachtungszeitraums. Besonders stark ging es mit jeweils rund einem Sechstel in den Geschäftsjahren 2016 und 2017 bergauf. Dies führt das Unternehmen insbesondere auf ein Mitte 2015 neu eingeführtes Unfall-Produkt zurück.

Weitere Anbieter mit hohen Wachstumsraten

Um jeweils mehr als die Hälfte wuchsen auch die Rhion Versicherung AG, die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG und die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG. Letztere legte mit Steigerungsraten zwischen acht und zehn Prozent dabei relativ gleichverteilt auf die einzelnen Jahre zu.

Die Barmenia steigerte die Einnahmen ebenfalls kontinuierlich. Besonders stark fiel das Plus mit einem Fünftel im Geschäftsjahr 2016 aus. Dies geht vor allem auf Bestandsübertragungen eines Kooperationspartners zurück. Die Rhion führt das kontinuierliche Wachstum von in der Spitze fast einem Viertel auf „den stetigen Ausbau unseres Geschäfts“ zurück.

Auch Generali mit deutlichem Wachstum

Nicht berücksichtigt wurde bei der vorangegangenen Darstellung die Generali Deutschland Versicherung AG, die im Beobachtungszeitraum um knapp zwei Drittel zulegte. Zwar wuchs das Unternehmen seit 2016 kontinuierlich, hatte aber allein 2019 ein Plus von über 55 Prozent zu verzeichnen.

Hierzu schreiben die Studienautoren unter „Besonderheiten zu den analysierten Versicherern“ am Ende des Monitors: „2019: Das Maklergeschäft der Generali Versicherung AG wurde auf die neugeründete Dialog Versicherung AG übertragen.

Das Geschäft des Ausschließlichkeits-Vertriebs verblieb in der Generali Versicherung AG. Die Generali Versicherung AG wurde auf die Aachenmünchener Versicherung AG verschmolzen und zur Generali Deutschland Versicherung AG umfirmiert. Eine Vergleichbarkeit gegenüber den Vorjahren ist nur eingeschränkt möglich.“

Auch SV, Haftpflichtkasse, Debeka und Interrisk legten stark zu

Mehr als zehn Mal so stark wie der Markt legten darüber hinaus noch die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG, die Haftpflichtkasse VVaG, die Debeka Allgemeine Versicherung AG und die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group zu.

Bei den vorgenannten Akteuren korrespondiert die Umsatzentwicklung in etwa mit der des Vertragsbestands (17.2.2021). Die Branchengrößen mit mehr als 140 Millionen Euro gebuchten Bruttoprämien weisen – angeführt von der Generali Deutschland – mehrheitlich eine überdurchschnittliche Entwicklung auf (20.5.2021).

Der „Branchenmonitor 2014-2019: Unfallversicherung“ enthält neben Daten zur Bestandskundenanalyse auch zahlreiche weitere Übersichten zu Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die rund 100-seitige Studie kann als PDF-Version für 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Clemens Wilde per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659265 bestellt werden.