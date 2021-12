Die wachstumsstärksten Schaden-/Unfallversicherer

2.12.2021 – Bis auf fünf Ausnahmen konnten alle der 50 größten Kompositversicherer ihr Prämienvolumen im Geschäftsjahr 2020 ausbauen. Am stärksten legten die ADAC Autoversicherung und der Bayerische Versicherungsverband zu. Das zeigt eine Auflistung in der Ausgabe 22/2021 der Zeitschrift für Versicherungswesen.

Mit fast 74,9 Milliarden Euro haben die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Schaden-/ Unfallversicherer 2020 rund 2,6 Prozent mehr Bruttobeiträge gebucht als im Jahr davor.

Allerdings hatten fünf der 50 nach Bruttoprämien größten Akteure Rückgänge zu verzeichnen, wie einer Übersicht im Heft 22/2021 der Zeitschrift für Versicherungswesen zu entnehmen ist. Das höchste Minus stand demnach für die HDI Versicherung AG mit 3,4 Prozent zu Buche (VersicherungsJournal 25.11.2021).

ADAC Autoversicherung wuchs am stärksten

Andererseits bauten vier Anbieter ihre Einnahmen im zweistelligen Prozentbereich aus. Dabei legte die ADAC Autoversicherung AG mit über einem Viertel am stärksten zu. Das Neugeschäft lag nach Unternehmensangaben mit 232.000 neuen Policen um fast ein Zehntel über dem des Vorjahres. Die Zahl der versicherten Fahrzeuge wurde um ein Achtel auf über 850.000 gesteigert.

Dies kommentiert Vorstandschef James Wallner wie folgt: „Trotz der Coronakrise haben wir 2020 mehr neue Kunden gewonnen als je zuvor und damit unseren Wachstumskurs beschleunigt“. Er bezeichnete dies als „bemerkenswert“, da „ein wesentlicher Vertriebskanal die Geschäftsstellen des ADAC sind und deren Besucherzahlen wegen Corona im vergangenen Jahr rückläufig waren.“

Mit der Bayerischer Versicherungsverband Versicherungs-AG (plus weit über ein Fünftel), der Ergo Versicherung AG und der VHV Allgemeinen Versicherung AG (jeweils plus rund ein Neuntel) gehören drei der Branchenschwergewichte zu den Wachstumsgewinnern.

Hintergrund war bei allen dreien hauptsächlich das übernommene Geschäft. Im selbst abgeschlossenen Geschäft ging es „nur“ um rund vier Prozent (Bayerischer Versicherungsverband und Ergo) beziehungsweise um knapp sechs Prozent (VHV) bergauf (22.11.2021).

Diese Anbieter wuchsen mindestens doppelt so stark wie der Markt

Zwischen gut drei und knapp zwei Mal so stark wie der Markt wuchsen die Kravag Allgemeine Versicherungs-AG, die Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland, die Volkswagen Autoversicherung AG, die WGV-Versicherung AG, die Huk24 AG und die Württembergische Versicherung AG.

Letztgenannte Gesellschaft legte laut Geschäftsbericht 2020 (PDF, 1,3 MB) im größten Segment Kraftfahrt (über 42 Prozent Anteil) um knapp vier Prozent zu. Im Bereich Privatkunden (gut ein Drittel Anteil) ging es um über fünf Prozent nach oben, im Firmenkundegeschäft (knapp ein Viertel Anteil) sogar um fast acht Prozent.

Bei der Huk24 erhöhte sich das Prämienaufkommen in allen Sparten. In der dominierenden Kfz-Sparte (93 Prozent Anteil) war ein leicht unterdurchschnittliches Plus zu beobachten.

„In den Haftpflicht- Unfall-, Sachversicherungen wurde im Wesentlichen durch das Bestandswachstum ein Anstieg des Beitragsvolumens um 8,3 Prozent auf 99,3 Millionen Euro erreicht“, heißt es im Geschäftsbericht 2020 (PDF, 762, KB).

In der Rangliste weiter nach oben

Durch die deutlichen Zuwächse konnten sich die meisten der vorgenannten Anbieter in der Rangliste weiter nach oben schieben. So liegt die ADAC Versicherung mit 359 Millionen Euro an 45. (Vorjahr: 50.) Stelle. Der Bayerische Versicherungsverband kletterte von der 16. auf die 14. Position, die Ergo von sechs auf fünf.

Die Kravag Allgemeine nimmt mit 568 Millionen Euro Platz 32 (35) ein. Jeweils um zwei Ränge verbesserten sich Huk24 (auf 25 mit 981 Millionen Euro) und WGV (auf 40 mit 435 Millionen Euro).