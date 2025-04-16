Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenMarkt & Politik

Die Unfallversicherer mit dem größten Kundenschwund

23.2.2026 – Bei 30 der 50 größten Anbieter gingen zwischen 2019 und 2024 die Vertragsbestände in der privaten Unfallversicherung zurück. Der Bayerische Versicherungsverband büßte laut dem „Branchenmonitor 2025: Unfallversicherung“ nach absoluten Zahlen wie auch prozentual gesehen am stärksten ein. Dies hatte vor allem mit Gruppenunfallversicherungen zu tun.

Der Bestand der im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Unfallversicherer ist von 2019 auf 2024 um etwa eine Million Verträge auf 24,8 Millionen Stück gesunken. Das bedeutet ein Minus von etwa vier Prozent.

30 Mal Bestandsverluste in der Unfallversicherung

Angeführt von der Huk-Coburg-Allgemeinen Versicherung AG hatten 19 Marktteilnehmer entgegen dem Branchentrend Bestandszuwächse zu verzeichnen (VersicherungsJournal 23.2.2026). Dagegen zeigte die Kurve bei den übrigen Akteuren nach unten.

Dies ist dem „Branchenmonitor: Unfallversicherung 2025“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH zu entnehmen. In diesem werden zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Marktteilnehmer mit rund 94 Prozent Marktanteil dargestellt.

WERBUNG

Diese Akteure verloren die meisten Verträge

Die größten Einbußen hatte die Bayerischer Versicherungsverband Versicherungs-AG mit minus fast 619.000 (auf unter 438.400) Kontrakten hinzunehmen. Zum Hintergrund führen die Studienautoren an, dass ab 2022 die versicherten Risiken aus Gruppenunfallverträgen nicht mehr inkludiert seien.

Um gut 310.000 Policen schrumpfte die Ergo Versicherung AG (auf 1,42 Millionen), um rund 236.000 die Allianz Versicherungs-AG (auf 4,24 Millionen) und um etwa 130.000 Stück die Axa Versicherung AG (auf 654.150).

Bestandsrückgänge zwischen 90.000 und 66.000 Verträgen hatten die Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, die HDI Versicherung AG, die R+V Allgemeine Versicherung AG sowie die Generali Deutschland Versicherung AG zu verzeichnen.

Unfallversicherung Bestandsrückgang absolut (Bild: Wichert)

Bayerischer Versicherungsverband mit dem größten Policenschwund

Auch prozentual gesehen schrumpfte der Bayerische Versicherungsverband am stärksten (minus 58,5 Prozent). Verminderungsraten von je einem guten Viertel standen für die Dialog Versicherung AG (auf 116.100 Policen) und Ergo Direkt Versicherung AG (auf 164.600) zu Buche. Jeweils ein gutes Fünftel verloren die Nürnberger (auf 337.400 Verträge) und die Rheinland Versicherungs AG (auf 74.700).

Bestandsrückgänge von etwas über beziehungsweise unter einem Sechstel hatten die Ergo, der HDI (auf 348.550), die Axa und die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Direktion für Deutschland, (auf 95.600) hinzunehmen.

Unfallversicherung Bestandsrückgang relativ (Bild: Wichert)

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Anders als der Bayerische Versicherungsverband verloren Dialog, Ergo Direkt und Nürnberger kontinuierlich. Dabei büßte Letztere zwischen gut sechs (2021) und gut drei Prozent (2023) ein, die Dialog zwischen sieben (2021) und fünf Prozent (2022).

Bei der Ergo Direkt fiel das Minus in den letzten vier Jahren des Beobachtungszeitraums mit sieben bis acht Prozent deutlich höher aus als 2020 mit unter einem Prozent.

Unfallversicherung Bestandsrückgang Bayer. Versverb Nürnberger Ergo Direkt Rheinland(Bild: Wichert)

Der „Branchenmonitor 2025: Unfallversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die Daten werden auf Sechsjahressicht dargestellt (2019 bis 2024). Die rund 80-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 892,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.

Björn Wichert

Schlagwörter zu diesem Artikel
Berufsunfähigkeit · Direktversicherung · Geschäftsbericht · Marktanteil
 
Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Die Kfz-Versicherer mit den größten Einnahmesteigerungen
22.1.2026 – Der Großteil der Marktteilnehmer baute 2024 wie die Branche das Prämienvolumen kräftig aus. Drei von ihnen wuchsen um rund ein Viertel, der Wachstumssieger sogar um fast ein Drittel. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Diese Kfz-Versicherer haben die Prämien am stärksten erhöht
10.9.2025 – Auf Sechsjahressicht haben die Beitragseinnahmen pro Vertrag bei weit über der Hälfte der 50 Marktgrößen zugenommen. Die Kurve zeigte um bis zu fast ein Drittel aufwärts. Andererseits ging es um bis zu fast 60 Prozent nach unten. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Dies sind die profitabelsten Kfz-Haftpflichtversicherer
25.8.2025 – Im Schnitt der Jahre 2018 bis 2023 erzielten neun der 50 Marktgrößen versicherungstechnisch mehr als zehn Cent Gewinn pro Beitragseuro. Der Spitzenreiter gab fast 15 Cent weniger für Schäden und Kosten aus, als er einnahm. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die unprofitabelsten Kfz-Haftpflichtversicherer
18.8.2025 – Zehn der 50 nach Prämienvolumen größten Anbieter gaben im Schnitt der Jahre 2018 bis 2023 teils deutlich mehr für Schäden und Kosten aus, als sie einnahmen. Einer von ihnen schrieb versicherungstechnisch sogar mehr als 15 Cent Verlust pro Beitragseuro. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Dies sind die profitabelsten Kfz-Versicherer
30.6.2025 – Knapp zwei Drittel der 50 Marktgrößen schrieben auf Sechsjahressicht versicherungstechnische Gewinne. Acht von ihnen verdienten mindestens fünf Cent pro Beitragseuro. Welcher Anbieter zu den Gesellschaften mit besonders niedriger kombinierter Schaden-Kosten-Quote gehörte. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Dies sind die unprofitabelsten Kraftfahrtversicherer
6.6.2025 – 19 der 50 nach Prämienvolumen größten Anbieter gaben im Schnitt der Jahre 2018 bis 2023 teils deutlich mehr für Schäden und Kosten aus, als sie einnahmen. Zwei von ihnen schrieben versicherungstechnisch sogar mehr als zehn Cent Verlust pro Beitragseuro. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die Kfz-Haftpflichtversicherer mit den höchsten Schadenquoten
28.4.2025 – Die Schadenaufwendungen der 50 umsatzstärksten Gesellschaften sind 2023 um rund ein Neuntel gestiegen, in der Spitze haben sie sich in etwa verdreieinhalbfacht. Gegen den Branchentrend sank der Aufwand bei acht Anbietern. Die Schadenquoten lagen bei bis zu fast 107 Prozent. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die Unfallversicherer mit dem größten Kundenschwund
24.4.2025 – Fast jeder zweite der 50 größten Anbieter hatte zwischen 2018 und 2023 sinkende Bestände zu verzeichnen. Vier davon büßten im sechsstelligen Bereich ein, wobei ein Akteur sogar fast 600.000 Policen verlor. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Bei diesen Kfz-Haftpflichtversicherern schrumpften die Bestände am stärksten
16.4.2025 – Zwischen 2018 und 2023 haben sich die Autoversicherer erneut einen heftigen Wettbewerb geliefert. Bei etwa jedem dritten der 50 größten Anbieter nahm der Vertragsbestand zum Teil erheblich ab, in der Spitze um über ein Viertel. (Bild: Wichert) mehr ...
WERBUNG