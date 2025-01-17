Die Preis-Könige unter den Bausparkassen

16.9.2025

Bei welchen Unternehmen Verbraucher sowohl vorteilhafte Preise als auch gute Qualität und eine insgesamt attraktive Preisgestaltung erleben, hat die Servicevalue GmbH in Kooperation mit der Bild-Zeitung ermittelt. Die Studie „Deutschlands Preiskönige“ basiert auf einer zwischen Juli und August durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen rund 364.000 Kundenurteile zu 1.837 Anbietern in 106 Kategorien zusammen.

Die konkrete Fragestellung lautete: „Inwieweit stimmen Sie zu, dass die folgenden Anbieter attraktive Preise für ihre Waren und/oder Dienstleistungen anbieten? Beziehen Sie sich bitte nicht nur auf die Preisgünstigkeit, sondern auch auf die Preisstabilität und Preistransparenz, und bewerten Sie die Preisgestaltung des Anbieters auch in Bezug auf die Qualität seiner Waren und/oder Dienstleistungen.“

Dazu stand eine fünfstufige Skala von „1 = stimme voll und ganz zu“ bis „5 = stimme nicht zu“ zur Verfügung. Zur Notenermittlung wurden die Antworten zu den Prüfpunkten ungewichtet gemittelt. Wer innerhalb seiner Branche besser als der Gesamtmittelwert abschnitt, erhielt die Auszeichnung „Top Preis-Leistung“. Der Branchensieger darf sich mit dem Prädikat „Beste Preis-Leistung“ schmücken.

Im Segment Bausparkassen setzte sich die Bausparkasse Mainz AG gegen die Wettbewerber durch. Ein Mittelwert von 2,45 bedeutet die Auszeichnung „Beste Preis-Leistung“. Vier weitere Akteure bekamen die Auszeichnung „Top Preis-Leistung“. Dies sind

Zu den drei in der Untersuchung aufgelisteten nicht überdurchschnittlichen Marktteilnehmern gehören in alphabetischer Reihenfolge die Alte Leipziger Bauspar AG, die Debeka Bausparkasse AG und die LBS.