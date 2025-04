Die Preis-Champions unter den Versicherern und Finanzdienstleistern

15.4.2025 – In einer aktuellen Servicevalue-Umfrage schneiden Versicherer in puncto Preiswahrnehmung bei den Kunden vergleichsweise schlecht ab. Gefragt danach, welche Anbieter mit ihrer Preisgestaltung überzeugen, liegen branchenübergreifend die Roland Rechtsschutz mit Platz 613 und Cosmos auf Rang 810 noch am weitesten vorn.

Die Servicevalue GmbH hat gemeinsam mit der Tageszeitung Die Welt wieder eine Untersuchung zur Preisgestaltung durchgeführt. Dabei wurden die sogenannten „Preis-Champions“ in einer Kundenbefragung ermittelt.

Im Gegensatz zu anderen Umfragen, bei denen nach dem Preis-Leistungs-Verhältnis gefragt wird, basiert das Ergebnis allein auf der Einschätzung von Kunden. Ein Produkt- oder Tarifvergleich war nicht Bestandteil der Studie. Servicevalue spricht im begleitenden Studiensteckbrief davon, dass die Umfrage das „Preiserlebnis“ der Kunden abbilde.

So wurden die Daten erhoben

Für die aktuelle Umfrage im Frühjahr 2025 wurden Einschätzungen zu insgesamt 3.800 Unternehmen aus 279 Branchen erhoben. Teilnehmende aus Onlinepanels bewerteten dabei eine vorgegebene Anzahl an Marken und Unternehmen. Die Auswahl der Befragten erfolgte bevölkerungsrepräsentativ.

Das Ergebnis wurde anhand des „Price Structuring Scores“ (PSS) ermittelt. Hierfür sollten die Befragten eine einfache Frage beantworten: „Bitte geben Sie an, welche Unternehmen/Marken Sie persönlich über die Gestaltung ihrer Preise begeistern!“ Vorgegeben waren drei Antwortmöglichkeiten:

Ja, bei dieser Marke/diesem Unternehmen bin ich von der Gestaltung der Preise begeistert!

Nein, bei dieser Marke/diesem Unternehmen bin ich von der Gestaltung der Preise nicht begeistert!

Ich kann die Gestaltung der Preise hier nicht beurteilen beziehungsweise kenne die Marke/das Unternehmen nicht.

Angestrebt wurde, für jedes Unternehmen mindestens 300 Antworten zu sammeln. In Einzelfällen könne diese Zahl auch unterschritten worden sein, wie die Studienautoren mitteilen.

So wurde gewertet

Der Score berechnet sich laut Studiensteckbrief aus dem „prozentualen Anteil an Befragten, bei dem es dem Anbieter gelungen ist, die Befragten von seiner Preisgestaltung zu begeistern“.

Anders als bei vielen Servicevalue-Studien wurden die besten Unternehmen diesmal nicht innerhalb ihrer Branchen ausgezeichnet, sondern in einem übergreifenden Gesamtranking. Die besten 300 Unternehmen aller Branchen erhielten den Goldrang, die Plätze 301 bis 600 den Silberrang und die Plätze 601 bis 900 den Bronzerang.

Verivox in den Top 3

Auf einen Gold- oder Silberrang schaffte es keiner der ausgewerteten Versicherer. Die besten Assekuranzen werden mit Bronze ausgezeichnet und schaffen es folglich nicht unter die Top 600 der Preis-Champions.

Trotzdem kann sich ein Unternehmen mit Versicherungsbezug weit vorne platzieren. Die Verivox GmbH erringt mit einem Score von 71,02 Prozent das drittbeste Gesamtergebnis und muss sich nur dem Lebensmitteldiscounter Lidl (77,53) und der Drogerie Müller (75,62) geschlagen geben.

Weitere drei Anbieter aus dem Versicherungs- und Finanzbereich platzieren sich unter den besten 100 Unternehmen:

die Baufi24 Baufinanzierung AG auf Rang 55 (63,20 Prozent),

die Bausparkasse Schwäbisch Hall AG auf Rang 60 (63,00),

sowie die Krankenkasse BKK Firmus auf Rang 65 (62,86).

Mehrere Krankenkassen erreichen den Goldrang

Im Gesamtranking schneiden die gesetzlichen Krankenversicherer deutlich besser ab als die privaten Assekuranzen. So erhalten gleich sieben weitere Kassenanbieter eine Goldauszeichnung. Ihr Score bewegt sich zwischen 61,5 Prozent und 58,6 Prozent. Diese sind:

Roland Rechtsschutz erzielt bei den Versicherern das beste Ergebnis

Das beste Ergebnis der privaten Versicherer erzielt die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG, die auf Rang 613 einkommt und einen Score von 56,0 Prozent erreicht.

Im letzten Jahr hatte die Adam Riese GmbH noch das beste Ergebnis der Assekuranzen vorzuweisen. Sie fällt nur auf Rang 795 zurück, wird aber ebenfalls mit einem Bronzerang geehrt (VersicherungsJournal 17.4.2024).

Das drittbeste Ergebnis der Branche kann in diesem Jahr ein Lebensversicherer erzielen. Die Cosmos Lebensversicherungs-AG verbessert sich auf 54,63 Prozent (Vorjahr: 52,5), was Rang 810 im Gesamtklassement bedeutet.

Dies sind auch die einzigen Privatversicherer, die sich unter den 900 besten Unternehmen platzieren können. Alle anderen Versicherer schneiden schlechter ab.

Branchensieger, die schlechter als der Bronzerang abschneiden

Neben dem Gesamtranking vergibt Servicevalue ein weiteres Siegel an die jeweiligen Sieger einer Branche. Bei den privaten Krankenversicherern verteidigt der Debeka Krankenversicherungsverein a.G. seine Spitzenposition aus dem Vorjahr.

Allerdings fällt dieser Branchensieg nüchtern aus: Mit einem Score von 45,6 Prozent bescheinigt nicht einmal jeder zweite Kunde der Debeka ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Insgesamt zählt die PKV mit einem Branchenscore von 36,8 Prozent zu den am schwächsten bewerteten Kategorien der Studie.

Bei den E-Bike-Versicherern verdrängt die Wertgarantie SE mit 48,9 Prozent den Vorjahressieger Hepster, eine Marke der Moinsure GmbH, vom Spitzenrang. Auch bei den Elektronikversicherungen ist Wertgarantie mit 53,7 Prozent vorn.

Kfz-Versicherung: DA direkt ist Spitzenreiter

Bei den Kfz-Versicherern gibt es ebenfalls einen Wechsel an der Spitze. Die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG verdrängt den Vorjahressieger ADAC Versicherungen und erzielt 52,35 Prozent. Das ist bereits das zweite Jahr in Folge, dass sich kein Autoversicherer unter den Top 900 platzieren kann. Vor zwei Jahren war dies noch der Huk24 AG und der Cosmos Versicherung AG gelungen.

Letztgenannte Versicherer machten auch das Rennen in der Privathaftpflicht unter sich aus. Hatte die Huk24 noch im letzten Jahr den Branchensieg erringen können, so steht nun die Cosmos mit 48,88 Prozent auf Rang eins. Weitere Versicherungsgattungen wie zum Beispiel die Hausrat- und Wohngebäudeversicherung wurden nicht ausgewertet.

Weitere Details zur Erhebungsmethode sowie alle Rankings – branchenübergreifend und branchenspezifisch – sind auf der Webseite von Servicevalue abrufbar.