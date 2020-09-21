Die Bauspar- und Krankenkassen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis

23.9.2025 – Unter den Bausparkassen bietet die Badenia aus Sicht der Verbraucher das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei den überregionalen Krankenkassen siegte die MKK, bei den regionalen Kassen die AOK Plus. Dies zeigt eine Umfrage von Servicevalue für das SZ Institut.

Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit dem SZ Institut (Süddeutsche Zeitung Digitale Medien GmbH) auch in diesem Jahr wieder untersucht, welche Unternehmen aus Verbrauchersicht das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Basis der Untersuchung ist eine Onlinebefragung, zu der sogenannte Panelisten eingeladen wurden und eine überschaubare Auswahl von Unternehmen und Marken zur Bewertung erhielten. Pro Testkandidat wurden mindestens 120 Bewertungsstimmen eingeholt.

Hintergründe zur Methodik

Die konkrete Fragestellung lautete: „Wie bewerten Sie die angebotenen Leistungen und/oder Produkte folgender Unternehmen in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis? Bitte geben Sie Ihr Urteil auf der Basis Ihrer Erfahrungen ab, die Sie (als Interessent oder Kunde) in den letzten 24 Monaten mit den jeweiligen Unternehmen gemacht haben.

Die Branchenzugehörigkeit der Unternehmen ist in Klammern […] dargestellt.“ Insgesamt standen fünf Antwortoptionen zur Auswahl: Diese reichten von „ausgezeichnet“ (1) über „sehr gut“ (2), „gut“ (3) und „mittelmäßig“ (4) bis hin zu „schlecht“ (5).

Aus den Antworten wurden die ungewichteten Mittelwerte gebildet, anhand derer Branchenrankings erstellt wurden. Wer besser als der Gesamtmittelwert seines Wirtschaftszweigs abschnitt, erhielt die Auszeichnung „gut“. Wer besser als der Durchschnitt der „guten“ Gruppe bewertet wurde, bekam ein „sehr gut“. Für den Branchensieger gab es das Prädikat „sehr gut – 1. Platz“.

Badenia gewinnt bei den Bausparkassen

Über alle 984 Unternehmen aus 56 Branchen schnitten mit Mittelwerten von jeweils 2,30 die Testkandidaten „Fahrrad XXL“ (Kategorie: Fahrrad-Shops), „WIRmachenDRUCK“ (Druckereien) und „Takko Fashion“ (Fashion: Discounter) am besten ab. Die Branchensieger unter den (Direkt-)Versicherern und den Finanzvertrieben hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 22.9.2025).

Der beste Teilnehmer aus dem Segment Bausparkassen schnitt fast 0,2 Notenpunkte schlechter ab. Dies war die Deutsche Bausparkasse Badenia AG, die mit einem Mittelwert von 2,48 die Kategorie gewann (Auszeichnung: „sehr gut – 1. Platz“).

Ein „sehr gut“ erhielten die Bausparkasse Schwäbisch Hall AG (2,51) und die Wüstenrot Bausparkasse AG (2,52). Mit „gut“ schnitten auch die Bausparkasse Mainz AG (BKM; 2,55), die Debeka Bausparkasse AG (2,56) sowie die Signal Iduna Bauspar AG (2,58) überdurchschnittlich ab.

Die Besten unter den Krankenkassen

Den Branchensieg bei den überregionalen Krankenkassen holte die BKK MKK – meine Krankenkasse (2,45; „sehr gut – 1. Platz“). Mit „sehr gut“ bedacht wurden

Bei den regionalen Krankenkassen setzte sich die AOK Plus – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen gegen die Wettbewerber durch (2,50; „sehr gut – 1. Platz“). Ein „sehr gut“ erhielten auch die AOK Nordost – Die Gesundheitskasse (2,52), die IKK Südwest (2,54) und die AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen (2,57).

Alle Branchenrankings inklusive auch der „guten“ und der nicht überdurchschnittlichen Testkandidaten können auf dieser Internetseite eingesehen werden.