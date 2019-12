Beim Chef gepetzt – Verstoß gegen ärztliche Schweigepflicht

18.12.2019 – Schickt ein Arzt eine Mahnung für eine unbezahlte Behandlung nicht an die Privatanschrift seines Patienten, sondern an dessen Arbeitgeber, ist er wegen eines Verstoßes gegen seine ärztliche Schweigepflicht zur Zahlung eines Schmerzensgeldes verpflichtet. Das hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main mit einem am Montag veröffentlichten Beschluss vom 11. Juli 2019 entschieden (8 U 164/19).

Die Klägerin ist Inhaberin eines Kosmetikstudios, ihr Ehemann Arzt. Der hatte die Beklagte in den Räumen des Studios mit zwei Botox-Spritzen im Gesicht behandelt.

Mit dem Ergebnis der Injektionen war die Patientin nicht zufrieden. Sie zahlte daher nur einen Teil des von dem Arzt in Rechnung gestellten Betrages. Das begründete sie damit, dass der versprochene lang anhaltende Effekt der Behandlung ausgeblieben sei.

Klage und Widerklage

Nach zwei vergeblichen Mahnungen versandte der Arzt die Zahlungserinnerung schließlich im dritten Anlauf per Fax an den Arbeitgeber der Beklagten. Als diese auch darauf nicht reagierte, reichte er Klage ein.

Die wurde von dem in erster Instanz mit dem Fall befassten Wiesbadener Landgericht als unbegründet zurückgewiesen. Das Gericht gab jedoch einer Widerklage der Patientin auf Zahlung eines Schmerzensgeldes zumindest teilweise statt.

Verstoß gegen ärztliche Schweigepflicht

Das Landgericht hielt die Widerklage zwar hinsichtlich der Forderung, ein Schmerzensgeld wegen vorgeblich unzureichender Aufklärung über die Behandlungsrisiken zu erhalten, für unbegründet. Es stimmte jedoch mit der Frau darin überein, dass ihr der Arzt wegen eines Verstoßes gegen seine ärztliche Schweigepflicht ein Schmerzensgeld zu zahlen habe.

Da die dritte Mahnung per Fax an den Arbeitgeber der Widerklägerin gesendet worden ist, habe nämlich die Gefahr bestanden, dass zu schützende personenbezogene Daten einem Personenkreis zugänglich waren, für den sie nicht bestimmt waren. Das rechtfertige die Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 1.200 Euro.

Bagatell-Gesundheitsschädigung

Dieser Argumentation schloss sich das in Berufung mit dem Fall befasste Frankfurter Oberlandesgericht an. Allerdings waren auch dessen Richter der Meinung, dass die Widerklägerin keinen Anspruch auf Zahlung eines Schmerzensgeldes wegen mangelnder Aufklärung habe.

Denn selbst wenn man unterstelle, dass ihr die Injektionen – ohne ausreichend aufgeklärt worden zu sein – rechtswidrig verabreicht worden sind, sei ihr körperliches Wohlbefinden nur kurzfristig beeinträchtigt gewesen. Eine Bagatell-Gesundheitsschädigung rechtfertige jedoch keinen Anspruch darauf, ein Schmerzensgeld zu erhalten.