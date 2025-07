Auswertung nach Bundesländern: So viele verdienen weniger als 2.750 Euro

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Eine aktuelle Verdienstanalyse zeigt, dass viele Vollzeitbeschäftigte in Deutschland so wenig verdienen, dass sie als Geringverdiener eingestuft werden. Die Auswirkungen der Betroffenen auf ihre gesetzliche Altersrente und damit auf das Risiko der Altersarmut sind alarmierend. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

9.4.2015 –

Die Kosten der demografischen Entwicklung werden hoch sein – in der Altersvorsorge wie auch in punkto Fachkräftemangel. Was die Assekuranz dagegen tun kann, beschreibt Versicherungs-Mitarbeiterin Regina Kutschera in einem Gastbeitrag. (Bild: Kutschera) mehr ...