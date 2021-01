Angefahrene Fußgängerin moniert Haftungsquote

26.1.2021 – Kommt es auf dem Parkplatz einer Schule zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Auto, ist je nach Einzelfall von einem gegenseitigen Verschulden auszugehen. Das geht aus einem Urteil des Landgerichts Stade vom 30. Juni 2020 hervor (5 O 57/19).

Die Klägerin hatte sich bei Dunkelheit als Fußgängerin im Bereich eines Wartehäuschens auf einem Schulparkplatz aufgehalten, um ihre Tochter abzuholen. Als sie das Mädchen auf der gegenüberliegenden Seite der Hauptfahrbahn des Parkplatzes erblickte, wollte sie zu ihr gehen.

Beim Überqueren der Fahrbahn lief sie vor den Personenkraftwagen des Beklagten. Der hatte sich in Schrittgeschwindigkeit aus einer Parkplatzgasse genähert. Bei dem dadurch ausgelösten Sturz zog sich die Frau erhebliche Verletzungen zu.

Mitverschulden: Quotelung von 30 zu 70 Prozent gefordert

Für die machte die Mutter überwiegend den Autofahrer verantwortlich. Denn kurz vor dem Unfall habe er am Fahrbahnrand angehalten, um anschließend plötzlich und überraschend seine Fahrt fortzusetzen. Das habe er getan, obwohl sie sich schon auf der Fahrbahn befunden habe.

Die Klägerin räumte zwar ein, den Unfall mitverschuldet zu haben. Ihr Verschuldensanteil sei jedoch gering. Er betrage allenfalls 30 Prozent. Die Frau verlangte von dem Kfz-Haftpflichtversicherer des Autofahrers daher, sich mit einer Quote von 70 Prozent an ihren unfallbedingten Aufwendungen zu beteiligen und ihr außerdem ein Schmerzensgeld in Höhe von 12.000 Euro zu zahlen.

Diese Forderung hielt der Versicherer für überzogen. Er ging unter Berücksichtigung der Betriebsgefahr des Personenkraftwagens von einer Haftungsquote von 50 Prozent aus.

Fahrzeugverkehr hat gegenüber Fußgängern Vorrang

Zu Recht, urteilte das Stader Landgericht. Es wies die Klage der Verletzten auf Zahlung weiterer 20 Prozent als unbegründet zurück.

Nach Überzeugung des Gerichts ergibt sich eine Haftungsverpflichtung des Autofahrers zwar allein schon aus der Betriebsgefahr seines Fahrzeugs. Auf dem Parkplatz hätten jedoch sowohl er als auch die Klägerin die Regeln der Straßenverkehrsordnung beachten müssen. Nach denen habe aber der Fahrzeugverkehr gegenüber Fußgängern grundsätzlich Vorrang.

Zum Zeitpunkt des Unfalls sorglos und unaufmerksam

Es müsse daher davon ausgegangen werden, dass die Klägerin gegen ihre besonderen Pflichten als Fußgängerin gemäß § 25 StVO verstoßen habe. Sie hätte sich vor Betreten der Fahrbahn darüber vergewissern müssen, dass sie nicht in den Weg eines herankommenden, vorfahrtsberechtigten Fahrzeugs läuft.

Nach der Aussage von Zeugen sei zwar davon auszugehen, dass sich die Fußgängerin umgeschaut habe, bevor sie die Fahrbahn betrat. Die Zeugen waren sich jedoch auch darin einig, dass der Autofahrer nicht, wie behauptet, vor dem Unfall längere Zeit am Fahrbahnrand angehalten hatte und unvermittelt losgefahren war. Das lasse den Schluss zu, dass die Klägerin zum Zeitpunkt des Unfalls sorglos und unaufmerksam war.

Verstoß gegen die allgemeinen Sorgfaltspflichten im Straßenverkehr

Dem Autofahrer hielt das Gericht vor, seinerseits nicht aufmerksam genug gewesen zu sein. Denn er habe die Zeugen von seinem fahrenden Fahrzeug aus nachweislich gegrüßt und dabei Blickkontakt zu ihnen aufgenommen. Er habe somit gegen die allgemeinen Sorgfaltspflichten im Straßenverkehr verstoßen. Dennoch habe er darauf vertrauen dürfen, dass keine Fußgänger die Fahrbahn betreten.

Angesichts der Gesamtumstände müsse von einem gegenseitigen Verschulden der Unfallbeteiligten ausgegangen werden. Gegen die von dem Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer angewandte Quote von 50 Prozent sei folglich nichts einzuwenden.