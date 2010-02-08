AfW präsentiert zehn Forderungen für eine Reform der Altersvorsorge

10.10.2025
Der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. reagiert mit einem Thesenpapier zur Reform der Altersvorsorge auf die am Donnerstag bekannt gewordenen Reformvorschläge des Koalitionsausschusses (VersicherungsJournal 9.10.2025) und will die politische Debatte beeinflussen.
„Deutschland hat kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem“, sagt Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des AfW. „Altersvorsorge muss für die Menschen einfacher, renditestärker und verlässlich werden.“ Hierfür sei der von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ausgerufene „Herbst der Reformen“ die Chance, die richtigen Weichen für Jahrzehnte zu stellen.
Das Positionspapier (PDF, 274 KB) enthält zehn Forderungen:
