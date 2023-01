80.000 Euro Schaden durch verwehte Pflanzenschutzmittel – wer haftet?

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

24.1.2023 –

Auch in diesem Jahr hat Marc Surminski, Chefredakteur der Zeitschrift für Versicherungswesen, wieder einen (nicht ganz ernst gemeinten) Blick in die Zukunft gewagt. Was dieses Jahr für Vertrieb und Versicherungswirtschaft an Überraschungen bereithält. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...