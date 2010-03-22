Was Versicherungsmitarbeiter im Branchenvergleich verdienen

7.1.2026 – Das Versicherungsgewerbe platziert sich im aktuellen Stepstone-Gehaltsreport 2026 auf Rang drei der Branchen mit dem höchsten Jahresmediangehalt. Lediglich im Bankenwesen und in der Luft- und Raumfahrt werden höhere mittlere Gehälter gezahlt. Das niedrigste Gehalt erzielen Beschäftigte im Hotel- und Gastronomiegewerbe.
Die The Stepstone Group Deutschland GmbH hat zum 15. Mal die Mediangehälter in Deutschland ausgewertet. Der „Gehaltsreport 2026“ soll eine Orientierung geben, in welchen Branchen, Berufen und Regionen vergleichsweise hohe Einkommen erzielt werden – und wo die Gehälter eher niedriger ausfallen.
Grundlage der Auswertung sind rund 1,33 Millionen Vergütungsangaben, die Beschäftigte per Selbstauskunft im Stepstone-Gehaltsplaner gemacht haben. Berücksichtigt wurden ausschließlich Bruttojahresgehälter von Vollzeitstellen; Teilzeitbeschäftigungen und Ausbildungsvergütungen blieben außen vor. Boni, Provisionen und Prämien flossen hingegen in die Berechnung ein.
Die Gehaltsdaten werden gerundet und als Median des Bruttojahresgehalts 2025 ausgewiesen. Der Median bezeichnet den Wert, bei dem die Hälfte der Gehälter darüber und die andere Hälfte darunter liegt. Er gilt als aussagekräftiger als der Durchschnitt, da einzelne sehr hohe und niedrige Gehälter das Ergebnis weniger verzerren. Er spiegelt das typische Einkommensniveau daher realistischer wider.
Erhebungszeitraum für die Daten war der Januar 2022 bis November 2025.
Während das Bruttomediangehalt der Deutschen aktuell 53.900 Euro beträgt, liegt das durchschnittliche Bruttojahreseinkommen mit 59.100 Euro spürbar darüber. Das deutet auf einige besonders hohe Spitzengehälter hin.
Im vergangenen Jahr lag das Mediangehalt noch bei 45.800 Euro – das entspräche einer auffällig hohen Steigerung von rund 18 Prozent. Die Studienautoren weisen jedoch selbst darauf hin, dass die Gehaltsangaben der einzelnen Reports nicht direkt vergleichbar sind. „Dies resultiert aus Veränderungen in der Auswertungsmethodik und der Zusammensetzung der Stichprobe“, heißt es.
Die Höhe des Mediangehalts hängt dabei von folgenden Faktoren ab:
Blickt man auf die einzelnen Branchen, weist das Bankwesen mit 70.250 Euro das höchste Mediangehalt auf. Bereits im Vorjahr lag die Bankenbranche mit einem Median von 65.500 Euro an der Spitze – wobei die Werte der einzelnen Reports nicht direkt miteinander vergleichbar sind.
Auch die Luft- und Raumfahrt belegt wie im Vorjahr Rang zwei mit einem Jahresmedian von 68.000 Euro (2024: 62.000 Euro).
Neu auf dem dritten Rang ist die Versicherungsbranche mit einem Mediangehalt von 66.500 Euro. Die Pharmabranche, die im Vorjahr noch Bronze belegte, rutscht damit auf Platz vier. 2024 lag der Median des Versicherungsgewerbes noch bei 59.750 Euro (VersicherungsJournal, 9.1.2025). Gegenüber dem Bundesmedian von 53.900 Euro liegt das aktuelle Mediangehalt damit etwa ein Viertel höher.
Ebenfalls hohe Mediangehälter werden in der Wissenschaft und Forschung (66.250 Euro), im Maschinen- und Anlagenbau (64.500 Euro) und in der chemischen und erdölverarbeitenden Industrie (64.000 Euro) gezahlt.
Am anderen Ende der Skala wird mit 45.500 Euro das niedrigste Einkommen in der Branche „Hotel, Gastronomie und Catering“ erzielt. Auch in der Land- und Forstwirtschaft und im Gartenbau ist der Median mit je 47.250 Euro sehr niedrig.
Eine Übersicht über die Ergebnisse ist auf dem Unternehmensblog von Stepstone unter diesem Link einsehbar. An diesem Mittwoch soll laut Untrenehme4nsangaben die Studie öffentlich zum Download verfügbar sein.
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.