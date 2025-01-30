Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenKarriere & Mitarbeiter

So lässt sich die Mitarbeiterzufriedenheit steigern

29.9.2025 – Vier Tipps zeigen, wie man die Mitarbeiterzufriedenheit in einem kleineren Büro nachhaltig erhöhen kann.

Versicherungsvermittler mit einigen wenigen Mitarbeitern haben einen direkten Einfluss auf das Arbeitsumfeld und die Zufriedenheit ihrer Kollegen. Durch eine gezielte Förderung des Wohlbefindens können sie das Betriebsklima verbessern und deren Leistung.

Eine repräsentative Studie der Bilendi GmbH legt dar, dass sich Mitarbeiter tendenziell mehr Wertschätzung und positives Feedback wünschen. Drei Viertel der Befragten haben zwar eine starke emotionale Bindung zu ihrem Arbeitgeber. Allerdings stimmen auch 80 Prozent zu, dass Treue heute kaum noch belohnt werde.

Erstens: Offene Kommunikation fördern

Offene Kommunikation schafft Vertrauen und fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl im Team. Regelmäßige Meetings, in denen alle Mitarbeiter ihre Meinungen und Ideen einbringen können, sind ein einfacher und effektiver Weg, die Kommunikation zu stärken.

Beispiel: Pfiffige Chefs führen einmal im Monat ein „Open Door"-Meeting ein, in dem alle Mitarbeiter offen ihre Anliegen ansprechen können. Vielleicht gibt es Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsabläufe oder Wünsche bezüglich der Bürogestaltung. Das stärkt das Vertrauen und zeigt den Mitarbeitern, dass ihre Meinung zählt.

Zweitens: Positives Arbeitsumfeld schaffen

Ein gutes Arbeitsumfeld ist mehr als nur ein sauberer und gut organisierter Arbeitsplatz. Es geht vor allem darum, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich jeder respektiert und wertgeschätzt fühlt.

Beispiel: Als Inhaber kann man den Pausenbereich so gestalten, dass er wirklich zum Entspannen einlädt – vielleicht mit einer gemütlichen Sitzecke, Pflanzen und einer Kaffeemaschine, die regelmäßig gepflegt wird.

Niemand kann dauerhaft acht Stunden durcharbeiten – deshalb sind Pausen zum Aufladen der Batterien sehr wichtig. Auch kleine Aufmerksamkeiten wie Geburtstagskarten oder Dankeschön-Nachrichten im Team sorgen für eine positive Atmosphäre.

Drittens: Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten

Mitarbeiter, die sich weiterbilden, sind motivierter und fühlen sich wertgeschätzt. Gerade in einem Fachbereich wie der Versicherungsbranche, in dem stetig neue Produkte und rechtliche Vorgaben hinzukommen, ist kontinuierliche Weiterbildung besonders wichtig.

Beispiel: Chefs können firmenintern regelmäßig Workshops oder Seminare zu relevanten Themen organisieren, eventuell mit externen Referenten. So investieren sie nicht nur in die fachliche Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter, sondern auch in deren persönliche Karriereziele.

Viertens: Arbeitszeiten flexibel gestalten

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Mitarbeiterzufriedenheit ist die Flexibilität im Arbeitsalltag. Die Möglichkeit, die Arbeitszeiten an persönliche Bedürfnisse anzupassen, kann die Einstellung zur Arbeit erheblich verbessern.

Beispiel: Als Chef kann man Kernarbeitszeiten festlegen, damit sich alle Mitarbeiter treffen können – etwa zu dem monatlichen „Open Door“. Darüber hinaus können die Kollegen ihre Arbeitszeit allerdings freigestalten und bis zu einem bestimmten Grad Überstunden machen, die sie später zusätzlich zum Urlaub nehmen können. Oder sie können auch ein gewisses Stundendefizit aufbauen.

Gerade für Mitarbeiter mit Kindern kann dies einen erheblichen Unterschied machen und die Zufriedenheit steigern.

Jens Gieseler

Der Autor ist freier Kommunikationsberater und Journalist.

Schlagwörter zu diesem Artikel
Mitarbeiter · Versicherungsvermittler
 
