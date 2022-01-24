Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenKarriere & Mitarbeiter

Das sind die besten Arbeitgeber der Versicherungsbranche laut Focus Business

19.2.2026 – Bei der Wahl der Top-Arbeitgeber 2026 von Focus Business gibt es bei den Versicherern gegenüber dem Vorjahr wenig Bewegung: Zurich, Swiss Life und SV Sparkassenversicherung belegen unverändert die ersten drei Plätze. Bei den Finanzunternehmen setzt sich erneut MLP durch. Die beste Wertung der Versicherungsmakler erhält die Funk-Gruppe.

Die Redaktion von Focus Business, einer Marke der Burdaverlag Data Publishing GmbH, Deutsches Institut für Qualität und Finanzen, hat gemeinsam mit dem Rechercheinstitut Factfield GmbH die Top-Arbeitgeber Deutschlands ermittelt. Es ist bereits die dreizehnte Auflage der Studie. Insgesamt erhielten 1.000 Firmen aus 33 Branchen die Auszeichnung „Focus Top Nationaler Arbeitgeber“.

So wurden die Daten ermittelt

Für die Studie hat Factfield zunächst rund 205.000 Unternehmen per E-Mail kontaktiert und die Personalverantwortlichen gebeten, den Link zur aktuellen Umfrage an ihre Mitarbeitenden weiterzuleiten.

Die Beschäftigten konnten ihren Arbeitgeber in Bezug auf Arbeitsbedingungen, Unternehmenskultur, Gehalt und Karrierechancen bewerten. Außerdem wurden Angaben zu angebotenen Benefits erhoben.

Da die Studienautoren auf die Mitwirkung der Unternehmen angewiesen waren, nutzten sie zusätzliche Kanäle, um auf die Umfrage aufmerksam zu machen, darunter Anzeigen in Printmedien sowie Werbung auf Social-Media-Plattformen. Die Online-Befragung lief vom 3. März bis zum 1. Juni 2025.

Ergänzend wurden bereits öffentlich verfügbare Bewertungen und Angaben ausgewertet, unter anderem von den Plattformen Google Germany GmbH, The Stepstone Group Deutschland GmbH, Indeed Ireland Operations Limited und Linkedin.

So wurde gewertet

Um als „Bester Arbeitgeber“ ausgezeichnet zu werden, mussten die Unternehmen

  • einen Standort in Deutschland haben,
  • mehr als 500 Mitarbeiter beschäftigen,
  • mindestens 50 Bewertungen vorweisen,
  • im Durchschnitt mindestens 3,5 von fünf möglichen Punkten erreichen.

Die Unternehmen werden nach ihrer Größe in Klassen eingeteilt, um faire Vergleiche zu ermöglichen. Für die Gesamtbewertung zählen zwei Faktoren:

  • Anzahl der Bewertungen – je mehr Bewertungen, desto höher die Punktzahl (bis zu 100 Punkte). Die Bewertung erfolgt relativ zur Unternehmensgröße unter Berücksichtigung von Minimal- und Maximalwerten der jeweiligen Klasse.
  • Durchschnittliche Bewertung – ein hoher Bewertungsschnitt bringt ebenfalls bis zu 100 Punkte, ebenfalls relativ zur Größenklasse berechnet.

Die Punkte aus beiden Faktoren werden addiert, so dass maximal 200 Punkte erreichbar waren. Die 1.000 Unternehmen mit der höchsten Gesamtpunktzahl landen in der Liste der Top-Arbeitgeber.

Drei Versicherer in den Top Ten der besten deutschen Arbeitgeber

Die höchste Punktzahl unter allen gewerteten Arbeitgebern erzielte die Select GmbH aus dem Bereich Personalwesen und Personalbeschaffung. Die Firma mit knapp 800 Beschäftigten erreichte ebenso 200 Punkte wie der IT-Anbieter SAP Deutschland SE & Co. KG, der auf Platz zwei geführt wird und knapp 15.600 Mitarbeiter zählt.

Auf den dritten Platz kommt das Beratungsunternehmen Porsche Consulting GmbH mit 195 Punkten. Damit belegen unverändert dieselben Unternehmen wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 18.2.2025) die ersten drei Ränge.

Unter den zehn besten Arbeitgebern Deutschlands können sich auch drei Versicherer platzieren. Die Zurich Gruppe Deutschland erzielt mit 192,9 Punkten das viertbeste Ergebnis und macht damit gegenüber dem Vorjahr vier Plätze gut. Sie zählt nach eigenen Angaben rund 4.600 Mitarbeiter.

Auch die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland, verbessert sich um acht Plätze: Mit 188,0 Punkten erreicht das Unternehmen mit 900 Mitarbeitern Rang sechs im aktuellen Ranking. Die SV Sparkassenversicherung Holding AG verliert hingegen zwei Plätze gegenüber dem Vorjahr, was aber noch Rang zehn bedeutet (185,2).

Die Top-Arbeitgeber Versicherung in Deutschland 2026 laut Focus Business (Top 15)

Rang

Unternehmen

Punktzahl

Quelle: Focus Business/Factfield, maximal 200 Punkte erreichbar

1

Zürich

192,9

2

Swiss Life

188,0

3

SV Sparkassenversicherung

185,2

4

Pronova BKK

181,8

5

R+V Allgemeine Versicherung AG

175,1

6

Axa Konzern AG

173,3

7

Debeka Gruppe

173,2

8

Arag SE

172,1

9

Allianz Deutschland AG

171,1

10

Kaufmännische Krankenkasse – KKH

168,7

11

Gothaer Allgemeine Versicherung AG

168,7

12

Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG

168,0

13

Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G.

162,6

14

DEVK Versicherungen

162,3

15

LVM Versicherungen

158,0

Nur zwei Neulinge in den Top 15 der Versicherungsbranche

Insgesamt zeigt sich das Feld der Top-Arbeitgeber in der Versicherungsbranche recht stabil. 13 der 15 Unternehmen auf den vorderen Rängen gehörten auch im Vorjahr zu den Top 15. Neueinsteiger sind die Gothaer und die Debeka, die 2025 noch auf Rängen 18 und 19 lagen.

Die Euler Hermes Deutschland Niederlassung der Euler Hermes SA (Allianz Trade) fällt hingegen aus der Spitzengruppe heraus und zählt auch nicht mehr zu den prämierten Unternehmen. Anders die Hansemerkur Versicherungsgruppe, die nur einen Platz verliert und auf dem 16. Rang (157,6 Punkte) geführt wird. Insgesamt wurden 47 Unternehmen der Versicherungsbranche ausgezeichnet.

Funk-Gruppe bester Arbeitgeber unter den Versicherungsmaklern

Versicherungsmakler werden ebenfalls der Versicherungsbranche zugerechnet und bilden folglich keine eigene Kategorie. Hier erzielt die Funk Gruppe GmbH – Internationaler Versicherungsmakler und Risk Consultant mit Rang 27 in der Branchenwertung das beste Ergebnis (142,8 Punkte).

Ebenfalls ausgezeichnet werden die Aon Holding Deutschland GmbH auf Rang 31 der Branchenwertung (138,5) und die Marsh GmbH auf Rang 33 (131,5). Andere Makler sind nicht gelistet – viele mittelständische Makler dürften die Größenvorgaben für die Wertung nicht erfüllt haben.

MLP in der Finanzbranche vorn

Darüber hinaus wird eine Branche „Finanzen“ ausgewiesen, in der auch Struktur- und Allfinanzvertriebe erscheinen. Das beste Ergebnis erzielte in dieser Wertung wie im Vorjahr die MLP SE mit 180,6 Punkten. Das bedeutet auch in der branchenübergreifenden Wertung einen 21. Rang.

Die Vorjahresdritte Deutsche Vermögensberatung AG – DVAG erhält 178,4 Punkte und schiebt sich damit auf den Silberrang vor. Rang drei geht an den Baufinanzierungsvermittler Interhyp AG (162,0). Insgesamt wurden 23 Unternehmen der Finanzbranche zu „Top-Arbeitgebern“ gekürt.

Alle Platzierten sowie die einzelnen Branchenwertungen sind unter diesem Link einsehbar.

Mirko Wenig

